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https://sarabic.ae/20250518/المجر-أوكرانيا-ليست-مستعدة-بأي-حال-من-الأحوال-للانضمام-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1100712835.html
المجر: أوكرانيا ليست مستعدة بأي حال من الأحوال للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
المجر: أوكرانيا ليست مستعدة بأي حال من الأحوال للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية المجري، بيتر سيارتو، بأن "أوكرانيا ليست مستعدة بأي حال من الأحوال للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تسعى... 18.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-18T17:45+0000
2025-05-18T17:45+0000
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وقال سيارتو في المنتدى الوطني "نادي القتال"، الذي نظمه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، والذي بُثّ على قناة أوربان على "يوتيوب": "الآن (قادة الاتحاد الأوروبي) توصلوا إلى فكرة جر أوكرانيا ببساطة إلى الاتحاد الأوروبي. نحن - إلى الحرب، والأوكرانيون - إلى الاتحاد الأوروبي. دولة ليست مستعدة بأي حال من الأحوال للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".وأوضح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بأن القرار السياسي ببدء المفاوضات الكاملة مع أوكرانيا بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2025 قد اتُخذ بالفعل، لكن المجر لا تدعم ذلك.
https://sarabic.ae/20250518/خبير-مجري-القادة-الأوروبيون-سيخربون-عملية-السلام-من-خلال-زيلينسكي-1100684520.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

المجر: أوكرانيا ليست مستعدة بأي حال من الأحوال للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

17:45 GMT 18.05.2025
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية المجري بيتر سيارتو
وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
© Sputnik . РИА Новости
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صرح وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية المجري، بيتر سيارتو، بأن "أوكرانيا ليست مستعدة بأي حال من الأحوال للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تسعى بروكسل إلى "جرها" إليه بوتيرة متسارعة، مع أننا نتحدث عن أكثر الدول فسادًا في أوروبا".
وقال سيارتو في المنتدى الوطني "نادي القتال"، الذي نظمه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، والذي بُثّ على قناة أوربان على "يوتيوب": "الآن (قادة الاتحاد الأوروبي) توصلوا إلى فكرة جر أوكرانيا ببساطة إلى الاتحاد الأوروبي. نحن - إلى الحرب، والأوكرانيون - إلى الاتحاد الأوروبي. دولة ليست مستعدة بأي حال من الأحوال للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
وأضاف سيارتة، أنه "هل هناك عاقل واحد يعتقد أن وضع أوكرانيا اليوم أفضل من وضع أصدقائنا في غرب البلقان، الذين ينتظرون العضوية منذ 15 عامًا؟ هل وضع أوكرانيا أفضل من صربيا، والجبل الأسود، ومقدونيا الشمالية، أو حتى ألبانيا؟ أعتقد أن الإجابة واضحة".
فلاديمير زيلينسكي في مصنع سكراينتون للذخيرة العسكرية، أثناء توقيعه على ذخيرة عسكرية في سكراينتون في ولاية بنسلفانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
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04:27 GMT
في وقت سابق، صرّح سيارتو بأن الاتحاد الأوروبي يريد بدء مفاوضات كاملة مع أوكرانيا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2025.
وأوضح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بأن القرار السياسي ببدء المفاوضات الكاملة مع أوكرانيا بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2025 قد اتُخذ بالفعل، لكن المجر لا تدعم ذلك.
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