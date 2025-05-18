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https://sarabic.ae/20250518/خبير-مجري-القادة-الأوروبيون-سيخربون-عملية-السلام-من-خلال-زيلينسكي-1100684520.html
خبير مجري: القادة الأوروبيون سيخربون عملية السلام من خلال زيلينسكي
خبير مجري: القادة الأوروبيون سيخربون عملية السلام من خلال زيلينسكي
سبوتنيك عربي
صرح زولتان كوسكوفيتش، المحلل في المركز المجري للحقوق الأساسية، إن الزعماء الأوروبيين سيحاولون تخريب عملية السلام في أوكرانيا، من خلال فلاديمير زيلينسكي. 18.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-18T04:27+0000
2025-05-18T04:27+0000
روسيا
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وكتب كوسكوفيتش عبر حسابه على منصة "إكس": "طريقتهم الوحيدة لتخريب عملية السلام، فقط من خلال زيلينسكي، الذي يجلس على طاولة المفاوضات".وكتبت صحيفة "أوكرينسكا برافدا" الأوكرانية، أول أمس الجمعة، نقلًا عن السكرتير الصحفي لزيلينسكي، سيرغي نيكيفوروف، أن زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريتش ميرز، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، أجروا محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع في إطار القمة في ألبانيا.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد دعا كييف إلى استئناف مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة في مدينة إسطنبول التركية يوم 15 مايو الجاري، مؤكدًا إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال هذه المفاوضات.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا تسعى بجدية إلى حل سلمي طويل الأمد، يهدف إلى إزالة الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالحها.وطلب الوفد الأوكراني "عقد لقاء بين قادة البلدين"، وهو ما أخذته موسكو بعين الاعتبار. وأكد ميدينسكي استعداد روسيا لمواصلة المفاوضات، قبل أن يغادر الوفد الروسي تركيا.وكانت موسكو، قد شددت في مناسبات عدة، على أنها قادرة على الصمود أمام الضغوط والعقوبات الغربية، التي فشلت في تحقيق أهدافها، وأضرت بالاقتصاد العالمي أكثر مما أضرت بروسيا.روبيو: ترامب يريد لقاء بوتين في أقرب وقت ممكن ويجري حاليا بحث مكان وموعد الاجتماعروسيا: على الأوكرانيين ألا يسمحوا لـ"مستشاري الناتو" بأن يضلوهم عن الطريق الصحيح للتسوية
https://sarabic.ae/20250516/ترامب-زيلينسكي-لا-يملك-أي-أوراق-رابحة-في-موقفه-التفاوضي-1100647827.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

خبير مجري: القادة الأوروبيون سيخربون عملية السلام من خلال زيلينسكي

04:27 GMT 18.05.2025
فلاديمير زيلينسكي في مصنع سكراينتون للذخيرة العسكرية، أثناء توقيعه على ذخيرة عسكرية في سكراينتون في ولاية بنسلفانيا
فلاديمير زيلينسكي في مصنع سكراينتون للذخيرة العسكرية، أثناء توقيعه على ذخيرة عسكرية في سكراينتون في ولاية بنسلفانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
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صرح زولتان كوسكوفيتش، المحلل في المركز المجري للحقوق الأساسية، إن الزعماء الأوروبيين سيحاولون تخريب عملية السلام في أوكرانيا، من خلال فلاديمير زيلينسكي.
وكتب كوسكوفيتش عبر حسابه على منصة "إكس": "طريقتهم الوحيدة لتخريب عملية السلام، فقط من خلال زيلينسكي، الذي يجلس على طاولة المفاوضات".

وأوضح أنه على الرغم من أن أوروبا طُردت من عملية التفاوض بسبب موقف قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبولندا وبريطانيا، الذين يهدفون إلى استمرار الحرب بدلاً من إحلال السلام، فإنهم سيحاولون التأثير على النتيجة.

وكتبت صحيفة "أوكرينسكا برافدا" الأوكرانية، أول أمس الجمعة، نقلًا عن السكرتير الصحفي لزيلينسكي، سيرغي نيكيفوروف، أن زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريتش ميرز، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، أجروا محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع في إطار القمة في ألبانيا.

وقال ستارمر، في وقت لاحق، إن "روسيا اتخذت موقفا غير مقبول في مفاوضات إسطنبول"، وإنه "ناقش القضية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب". من جانبها، ردت السفارة الروسية لدى لندن، بأن "مثل هذه الكلمات محيّرة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد دعا كييف إلى استئناف مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة في مدينة إسطنبول التركية يوم 15 مايو الجاري، مؤكدًا إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال هذه المفاوضات.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: زيلينسكي لا يملك أي أوراق رابحة في موقفه التفاوضي
16 مايو, 22:54 GMT
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا تسعى بجدية إلى حل سلمي طويل الأمد، يهدف إلى إزالة الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالحها.

وانعقدت المفاوضات الروسية - الأوكرانية، أول أمس الجمعة، في مدينة إسطنبول الرتكية، واستمرت قرابة ساعتين. وقال فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي ورئيس الوفد، إن "الجانبين اتفقا على تنفيذ عملية تبادل موسّعة للأسرى، تشمل ألف (أسير) مقابل ألف، كما ناقشا رؤى محتملة لوقف إطلاق النار".

وطلب الوفد الأوكراني "عقد لقاء بين قادة البلدين"، وهو ما أخذته موسكو بعين الاعتبار. وأكد ميدينسكي استعداد روسيا لمواصلة المفاوضات، قبل أن يغادر الوفد الروسي تركيا.
وكانت موسكو، قد شددت في مناسبات عدة، على أنها قادرة على الصمود أمام الضغوط والعقوبات الغربية، التي فشلت في تحقيق أهدافها، وأضرت بالاقتصاد العالمي أكثر مما أضرت بروسيا.
روبيو: ترامب يريد لقاء بوتين في أقرب وقت ممكن ويجري حاليا بحث مكان وموعد الاجتماع
روسيا: على الأوكرانيين ألا يسمحوا لـ"مستشاري الناتو" بأن يضلوهم عن الطريق الصحيح للتسوية
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