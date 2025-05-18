https://sarabic.ae/20250518/خبير-مجري-القادة-الأوروبيون-سيخربون-عملية-السلام-من-خلال-زيلينسكي-1100684520.html

خبير مجري: القادة الأوروبيون سيخربون عملية السلام من خلال زيلينسكي

خبير مجري: القادة الأوروبيون سيخربون عملية السلام من خلال زيلينسكي

سبوتنيك عربي

صرح زولتان كوسكوفيتش، المحلل في المركز المجري للحقوق الأساسية، إن الزعماء الأوروبيين سيحاولون تخريب عملية السلام في أوكرانيا، من خلال فلاديمير زيلينسكي. 18.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-18T04:27+0000

2025-05-18T04:27+0000

2025-05-18T04:27+0000

روسيا

العالم

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وكتب كوسكوفيتش عبر حسابه على منصة "إكس": "طريقتهم الوحيدة لتخريب عملية السلام، فقط من خلال زيلينسكي، الذي يجلس على طاولة المفاوضات".وكتبت صحيفة "أوكرينسكا برافدا" الأوكرانية، أول أمس الجمعة، نقلًا عن السكرتير الصحفي لزيلينسكي، سيرغي نيكيفوروف، أن زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريتش ميرز، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، أجروا محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع في إطار القمة في ألبانيا.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد دعا كييف إلى استئناف مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة في مدينة إسطنبول التركية يوم 15 مايو الجاري، مؤكدًا إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال هذه المفاوضات.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا تسعى بجدية إلى حل سلمي طويل الأمد، يهدف إلى إزالة الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالحها.وطلب الوفد الأوكراني "عقد لقاء بين قادة البلدين"، وهو ما أخذته موسكو بعين الاعتبار. وأكد ميدينسكي استعداد روسيا لمواصلة المفاوضات، قبل أن يغادر الوفد الروسي تركيا.وكانت موسكو، قد شددت في مناسبات عدة، على أنها قادرة على الصمود أمام الضغوط والعقوبات الغربية، التي فشلت في تحقيق أهدافها، وأضرت بالاقتصاد العالمي أكثر مما أضرت بروسيا.روبيو: ترامب يريد لقاء بوتين في أقرب وقت ممكن ويجري حاليا بحث مكان وموعد الاجتماعروسيا: على الأوكرانيين ألا يسمحوا لـ"مستشاري الناتو" بأن يضلوهم عن الطريق الصحيح للتسوية

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