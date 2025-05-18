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بعد قرار ترامب.. اليابان تعيد النظر في العقوبات المفروضة على سوريا
بعد قرار ترامب.. اليابان تعيد النظر في العقوبات المفروضة على سوريا
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة اليابانية بدء دراسة إمكانية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفع العقوبات عنها. 18.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-18T12:13+0000
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وقال وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، في تصريح نقلته صحيفة "أساهي" اليابانية، إن بلاده تتابع عن كثب المناقشات الجارية في المجتمع الدولي بشأن رفع العقوبات عن سوريا، وستتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب.وفي منتصف شهر أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت الحكومة اليابانية عن تقديم مساهمة مالية جديدة بقيمة 3 ملايين يورو لصندوق إعادة الإعمار في سوريا (SRTF)، وذلك في إطار التزامها المستمر "بدعم الاستقرار وتعزيز الصمود في البلاد"، على حد وصفها.وقال القائم بالأعمال والمنسق الياباني الخاص بسوريا، أكيهيرو تسوجي: "سنواصل التزامنا الراسخ بتعزيز الاستقرار والصمود، ونتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقًا للشعب السوري".وقال ترامب: "إدارتي اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع سوريا، وروبيو (وزير الخارجية الأمريكي) سيلتقي وزير الخارجية السوري الجديد في تركيا".
https://sarabic.ae/20250518/سوريا-توجه-رسالة-للملك-المغربي-1100699165.html
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العالم العربي, العالم, أخبار سوريا اليوم, أخبار اليابان
العالم العربي, العالم, أخبار سوريا اليوم, أخبار اليابان

بعد قرار ترامب.. اليابان تعيد النظر في العقوبات المفروضة على سوريا

12:13 GMT 18.05.2025
© Getty Images / DigiPubالعلم الياباني
العلم الياباني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
© Getty Images / DigiPub
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أعلنت الحكومة اليابانية بدء دراسة إمكانية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفع العقوبات عنها.
وقال وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، في تصريح نقلته صحيفة "أساهي" اليابانية، إن بلاده تتابع عن كثب المناقشات الجارية في المجتمع الدولي بشأن رفع العقوبات عن سوريا، وستتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "الاقتصاد" اليابانية، بأن حكومة البلاد تعتزم رفع العقوبات عن سوريا بنهاية شهر مايو/ أيار الجاري، تماشيًا مع خطوات الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، بهذا الخصوص.

وفي منتصف شهر أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت الحكومة اليابانية عن تقديم مساهمة مالية جديدة بقيمة 3 ملايين يورو لصندوق إعادة الإعمار في سوريا (SRTF)، وذلك في إطار التزامها المستمر "بدعم الاستقرار وتعزيز الصمود في البلاد"، على حد وصفها.
وزير الخارجية بالحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، في القمة العربية الـ34 ببغداد، 17 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
سوريا توجه رسالة للملك المغربي
11:43 GMT
وقال القائم بالأعمال والمنسق الياباني الخاص بسوريا، أكيهيرو تسوجي: "سنواصل التزامنا الراسخ بتعزيز الاستقرار والصمود، ونتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقًا للشعب السوري".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء الماضي، أنه سوف يدعو لرفع العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة، مشيرًا إلى أنه قرر رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشة هذا الأمر مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال ترامب: "إدارتي اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع سوريا، وروبيو (وزير الخارجية الأمريكي) سيلتقي وزير الخارجية السوري الجديد في تركيا".
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