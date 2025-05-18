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https://sarabic.ae/20250518/بولندا-تستعد-لانتخاب-رئيس-جديد-كيف-تنظم-العملية-الانتخابية؟-1100670929.html
بولندا تستعد لانتخاب رئيس جديد... كيف تنظم العملية الانتخابية؟
بولندا تستعد لانتخاب رئيس جديد... كيف تنظم العملية الانتخابية؟
سبوتنيك عربي
وفقًا لدستور بولندا (1997)، فإن الرئيس هو الممثل الأعلى لجمهورية بولندا والضامن لاستمرارية سلطة الدولة. يُنتخب الرئيس من قبل الشعب انتخابا عاما متساويا ومباشرا... 18.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-18T08:48+0000
2025-05-18T08:48+0000
بولندا
العالم
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يجوز انتخاب مواطن بولندي بلغ سن 35 عامًا في موعد أقصاه يوم الانتخابات ويتمتع بكامل حقوقه الانتخابية، رئيسًا للجمهورية.في حالة شغور منصب الرئيس قبل الموعد المحدد، تتم الدعوة إلى الانتخابات في موعد أقصاه اليوم الرابع عشر من تاريخ شغور المنصب، مع تحديد موعد الانتخابات في يوم عطلة يقع ضمن مدة ستين يوماً من تاريخ الدعوة إلى الانتخابات.يتم منح حق التصويت النشط للمواطنين المؤهلين الذين بلغوا سن 18 عامًا ولم يتم حرمانهم من حقهم في التصويت.يجوز ترشيح مرشح لمنصب رئيس الجمهورية من قبل ما لا يقل عن مئة ألف مواطن ممن لهم حق التصويت. يجب أن يتم تأكيد الطلب من خلال توقيعات الناخبين.لترشيح مرشح معين لمنصب الرئيس وإجراء حملة انتخابية، يتم إنشاء لجنة انتخابية. ويشترط لإنشاء لجنة الحصول على موافقة كتابية من المرشح على الترشح للانتخابات وموافقته الكتابية على إنشاء هذه اللجنة الانتخابية. في هذه الحالة، لا يستطيع المرشح الرئاسي أن يعبر عن موافقته إلا للجنة انتخابية واحدة، ولا تستطيع اللجنة الانتخابية أن تقدم الدعم إلا لمرشح واحد.يتم ترشيح المرشح شخصيا من قبل ممثل مفوض من اللجنة الانتخابية المختصة، والذي يقدم إلى لجنة الانتخابات الحكومية طلب ترشيح مرشح في موعد لا يتجاوز 44 يوما قبل يوم الانتخابات.تقوم اللجنة الانتخابية الوطنية بإعداد قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية في بولندا. يتم إدخال أسماء المرشحين في القائمة حسب الترتيب الأبجدي، بغض النظر عن ترتيب تسجيلهم. يجب على اللجنة الانتخابية الحكومية إبلاغ الناخبين بالمعلومات المتعلقة بالمرشحين في موعد لا يتجاوز 20 يومًا قبل يوم الانتخابات الرئاسية.يجب على المرشح المولود قبل 1 أغسطس/آب 1972، والذي أبدى موافقته على الترشح، أن يقدم إلى لجنة الانتخابات الحكومية وثيقة رسمية يوضح فيها ما إذا كان قد عمل أو تعاون مع أجهزة الأمن الحكومية البولندية في الفترة بين 1944 و1990.تبدأ الحملة الانتخابية في اليوم الذي يتم فيه الإعلان عن الدعوة للانتخابات وتنتهي قبل 24 ساعة من يوم التصويت.تتضمن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية البولندية المرشحين اللذين يحصلان على أعلى عدد من الأصوات، حسب الأولوية. إذا تراجع أحد هذين المرشحين عن موافقته على الترشح، أو فقد حق التصويت، أو توفي، يُسمح للمرشح الذي حصل على ثاني أعلى عدد من الأصوات في التصويت الأول أن يحل محله في إعادة الانتخاب. في هذه الحالة يتم تأجيل موعد إعادة التصويت لمدة 14 يوما أخرى.في الجولة الثانية، يعتبر المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات في التصويت المتكرر هو الرئيس المنتخب.يؤدي الرئيس البولندي المنتخب اليمين الدستورية أمام الجمعية الوطنية في اليوم الأخير من فترة ولاية الرئيس المنتهية ولايته.
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بولندا, العالم
بولندا, العالم

بولندا تستعد لانتخاب رئيس جديد... كيف تنظم العملية الانتخابية؟

08:48 GMT 18.05.2025
© AP Photo / Alik Kepliczبولندا
بولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Alik Keplicz
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وفقًا لدستور بولندا (1997)، فإن الرئيس هو الممثل الأعلى لجمهورية بولندا والضامن لاستمرارية سلطة الدولة. يُنتخب الرئيس من قبل الشعب انتخابا عاما متساويا ومباشرا بالاقتراع السري المباشر لمدة خمس سنوات، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا مرة واحدة.
يجوز انتخاب مواطن بولندي بلغ سن 35 عامًا في موعد أقصاه يوم الانتخابات ويتمتع بكامل حقوقه الانتخابية، رئيسًا للجمهورية.

تتم الدعوة إلى إجراء انتخابات رئيس بولندا من قبل رئيس مجلس النواب (البرلمان) في موعد لا يقل عن سبعة أشهر ولا يزيد عن ستة أشهر قبل انتهاء فترة ولاية رئيس بولندا الحالي. يتم تحديد موعد الانتخابات في يوم عطلة لا يقع قبل 100 يوم على الأقل ولا بعد 75 يوما على الأقل من انتهاء مدة ولاية الرئيس الحالي.

في حالة شغور منصب الرئيس قبل الموعد المحدد، تتم الدعوة إلى الانتخابات في موعد أقصاه اليوم الرابع عشر من تاريخ شغور المنصب، مع تحديد موعد الانتخابات في يوم عطلة يقع ضمن مدة ستين يوماً من تاريخ الدعوة إلى الانتخابات.

يجب نشر قرار الدعوة إلى إجراء انتخابات لرئيس بولندا في الجريدة الرسمية لجمهورية بولندا خلال ثلاثة أيام من تاريخ الدعوة إلى إجراء الانتخابات.

يتم منح حق التصويت النشط للمواطنين المؤهلين الذين بلغوا سن 18 عامًا ولم يتم حرمانهم من حقهم في التصويت.
يجوز ترشيح مرشح لمنصب رئيس الجمهورية من قبل ما لا يقل عن مئة ألف مواطن ممن لهم حق التصويت. يجب أن يتم تأكيد الطلب من خلال توقيعات الناخبين.
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لترشيح مرشح معين لمنصب الرئيس وإجراء حملة انتخابية، يتم إنشاء لجنة انتخابية. ويشترط لإنشاء لجنة الحصول على موافقة كتابية من المرشح على الترشح للانتخابات وموافقته الكتابية على إنشاء هذه اللجنة الانتخابية. في هذه الحالة، لا يستطيع المرشح الرئاسي أن يعبر عن موافقته إلا للجنة انتخابية واحدة، ولا تستطيع اللجنة الانتخابية أن تقدم الدعم إلا لمرشح واحد.

لتسجيل لجنة انتخاب مرشح رئاسي، يجب على المجموعة المبادرة بجمع توقيعات من ألف مواطن على الأقل لديهم حق التصويت النشط ويدعمون المرشح (هذه التوقيعات هي جزء من 100 ألف توقيع مطلوبة من المواطنين الداعمين للمرشح). بعد ذلك، يقوم الممثل المعتمد للجنة، في موعد لا يتجاوز 55 يومًا قبل يوم الانتخابات، بتقديم طلب إلى لجنة الانتخابات الحكومية لتسجيل هذه اللجنة.

يتم ترشيح المرشح شخصيا من قبل ممثل مفوض من اللجنة الانتخابية المختصة، والذي يقدم إلى لجنة الانتخابات الحكومية طلب ترشيح مرشح في موعد لا يتجاوز 44 يوما قبل يوم الانتخابات.
تقوم اللجنة الانتخابية الوطنية بإعداد قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية في بولندا. يتم إدخال أسماء المرشحين في القائمة حسب الترتيب الأبجدي، بغض النظر عن ترتيب تسجيلهم. يجب على اللجنة الانتخابية الحكومية إبلاغ الناخبين بالمعلومات المتعلقة بالمرشحين في موعد لا يتجاوز 20 يومًا قبل يوم الانتخابات الرئاسية.
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يجب على المرشح المولود قبل 1 أغسطس/آب 1972، والذي أبدى موافقته على الترشح، أن يقدم إلى لجنة الانتخابات الحكومية وثيقة رسمية يوضح فيها ما إذا كان قد عمل أو تعاون مع أجهزة الأمن الحكومية البولندية في الفترة بين 1944 و1990.
تبدأ الحملة الانتخابية في اليوم الذي يتم فيه الإعلان عن الدعوة للانتخابات وتنتهي قبل 24 ساعة من يوم التصويت.

ويعتبر المرشح الذي يحصل على أكثر من نصف الأصوات الصحيحة رئيسًا منتخبًا لبولندا. إذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلوبة، يتم إجراء تصويت مكرر في اليوم الرابع عشر بعد التصويت الأول.

تتضمن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية البولندية المرشحين اللذين يحصلان على أعلى عدد من الأصوات، حسب الأولوية. إذا تراجع أحد هذين المرشحين عن موافقته على الترشح، أو فقد حق التصويت، أو توفي، يُسمح للمرشح الذي حصل على ثاني أعلى عدد من الأصوات في التصويت الأول أن يحل محله في إعادة الانتخاب. في هذه الحالة يتم تأجيل موعد إعادة التصويت لمدة 14 يوما أخرى.
في الجولة الثانية، يعتبر المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات في التصويت المتكرر هو الرئيس المنتخب.
يؤدي الرئيس البولندي المنتخب اليمين الدستورية أمام الجمعية الوطنية في اليوم الأخير من فترة ولاية الرئيس المنتهية ولايته.
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