https://sarabic.ae/20250514/أكاديمي-عراقي-لـ-سبوتنيك-التحولات-الدولية-تدفع-بولندا-لتغيير-سياستها-تجاه-الأوكرانيين-1100534736.html

أكاديمي عراقي لـ "سبوتنيك": التحولات الدولية تدفع بولندا لتغيير سياستها تجاه الأوكرانيين

أكاديمي عراقي لـ "سبوتنيك": التحولات الدولية تدفع بولندا لتغيير سياستها تجاه الأوكرانيين

سبوتنيك عربي

قال الدكتور عبد الكريم الوزان، الأكاديمي والمحلل السياسي العراقي، إن التقارير التي كشفت عن تعرض اللاجئين الأوكرانيين للمضايقات والضغوط في بولندا بسبب قرب... 14.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-14T14:01+0000

2025-05-14T14:01+0000

2025-05-14T14:01+0000

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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الدول الكبرى تتعامل من خلال مبدأ المصالح، وعند تحالفها تتضاءل وتختفي أمامها مصالح الدول الصغرى والأحزاب والميليشيات، معتبرًا أن أوكرانيا ترى تراجع الموقف الأوروبي إزاء أمريكا وتحركاتها في الشرق الأوسط.وأوضح أن الإدارة الأمريكية الجديدة ثبتت سياساتها، وموقفها أقرب إلى روسيا من أوكرانيا، على الرغم من التعاون حول المعادن أو غيرها، مؤكدًا أن البولنديين يروون تلكؤ الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد، ولا مصلحة لهم في معاداة روسيا، وتقديم المزيد من الخسائر والمواقف المعادية.وأشار إلى أن ما يحدث يؤكد أن بولندا تريد تغيير موقفها وسياساتها وتحالفاتها وفق المعطيات الدولية الكبيرة والجديدة، بين القطبين الأمريكي والروسي، مشددًا على أن الدول ترى مصالح شعوبها ولا ثبات في السياسة.وكشفت تقارير غربية عن تعرض اللاجئين الأوكرانيين للمضايقات والضغوط في بولندا، حيث يتعرض هؤلاء لمضايقات بشكل كبير، إذ ظهرت "مشاعر معادية لأوكرانيا، في الأشهر الأخيرة".ويتعرض الكثير من الأوكرانيين في بولندا، للإساءة في وسائل النقل العام، والتنمر في المدارس، والمواد المعادية للأجانب على الإنترنت.وزادت حملة الانتخابات الرئاسية في بولندا من حدة التوتر، إذ لوحظ تصاعد في الإساءة المعادية للأوكرانيين عبر شبكة الإنترنت، والتي بدأت قبل أشهر عدة، بحسب تقرير نشرته شبكة "بي بي سي".ونقل التقرير عن إحدى الناشطات تأكيدها أن "مشاعر الكراهية ضد الأوكرانيين بدأت تتجسد على أرض الواقع، وتزايدت الحالات، منها إساءة معاملة بدافع كراهية الأجانب للعاملين في المتاجر أو الفنادق لمجرد أنهم يتحدثون بلكنة أوكرانية".وتنفق بولندا 4.2% من ناتجها المحلي الإجمالي على اللاجئين الأوكرانيين، وسط تزايد الرأي العام المناهض لدعم أوكرانيا في البلاد والذي ظهر على المرشحين لرئاسة بولندا، حيث يحتل سلافومير مينتزن حاليا المركز الثالث في استطلاعات الرأي، وهو معاد لسياسة أوكرانيا ويدعم الاتفاق مع روسيا.ويأتي في المركز الثاني، المحافظ كارول ناوروكي، الذي يعارض عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والمساعدات المالية للاجئين، فيما أشار التقرير إلى أن المرشح الأكثر تأييدا لأوكرانيا رافال ترزاسكوفسكي، قد امتنع عن الترويج لسياسته الداعمة لأوكرانيا بهدف كسب الأصوات.غير أن المرشح الأوفر حظا هو من ائتلاف رئيس الوزراء دونالد توسك، على الرغم من أنه وعد بخفض الرعاية الاجتماعية للأوكرانيين.

https://sarabic.ae/20250514/عودوا-إلى-أوكرانيا-الأوكرانيون-يشتكون-من-سوء-المعاملة-في-بولندا--1100519016.html

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