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رئيس اتحاد طلبة جامعة الزاوية الليبية لـ"سبوتنيك": خرجنا رفضا للفساد وتدهور الخدمات

رئيس اتحاد طلبة جامعة الزاوية الليبية لـ"سبوتنيك": خرجنا رفضا للفساد وتدهور الخدمات

سبوتنيك عربي

انطلقت في ليبيا دعوات إلى عصيان مدني شامل، في محاولة للضغط على حكومة الوحدة الوطنية ودفعها إلى تسليم السلطة وإنهاء مهامها، وذلك بعد رفض واسع لاستمرارها في عدد... 18.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-18T13:45+0000

2025-05-18T13:45+0000

2025-05-18T13:45+0000

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عبد الحميد الدبيبة

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وفي هذا السياق، أعلن الاتحاد العام لطلبة جامعة الزاوية غرب طرابلس، في بيان رسمي صدر اليوم الأحد، عن "تعليق الدراسة في جميع كليات الجامعة، تعبيرا عن موقف طلابي موحد تجاه الأحداث الوطنية الجارية، وتأييدا لمطالب الشارع الليبي في الحرية، والكرامة، وتحقيق العدالة".وأوضح البيان أن هذا القرار جاء بعد مشاورات واسعة وتنسيق مع ممثلي الطلبة في مختلف الكليات، مؤكدا أن تعليق الدراسة يمثل قرارا طلابيا حرا، ومستقلا، يعكس إرادة الطلبة ورفضهم لأي مظهر من مظاهر الظلم أو التهميش أو الاعتداء على إرادة الشعب.كما دعا البيان إدارة الجامعة إلى احترام القرار الطلابي، وحث جميع الطلبة على التحلي بالمسؤولية والانضباط خلال فترة الإيقاف، والتمسك بالسلوك السلمي والحضاري في التعبير عن المواقف الوطنية.وجدد الاتحاد تمسكه بالثوابت الوطنية، مؤكدًا أن الطلبة سوف يواصلون الدفاع عن قضايا الوطن، وأنهم سيظلون صوتا حرا يعبر عن تطلعات الشباب الليبي.وفي تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، قال رئيس الاتحاد العام لطلبة الجامعة، محمد وسام الفراح "أنه وفي ظل الأوضاع المتدهورة التي تمر بها البلاد، ومع تفاقم الأزمات المعيشية والتعليمية والخدمية، أعلن الاتحاد العام لطلبة جامعة الزاوية وقوفه إلى جانب الحركة الطلابية والشعبية الرافضة لاستمرار الحكومة الحالية، والتي أثبتت فشلها في تلبية تطلعات المواطن الليبي، وعلى رأسهم شريحة الشباب والطلبة".واعتبر أن خروج الطلبة في مظاهرات سلمية للمطالبة بإسقاط الحكومة هو حق مكفول دستوريا، ويعبر عن وعي وحرص هذه الفئة على مستقبل الوطن، خاصة في ظل تجاهل تام لمطالبهم وغياب رؤية حقيقية للإصلاح.وأكد الفراح أن هذه المظاهرات تعكس الغضب الشعبي المتصاعد من تدهور مستوى الخدمات، وغياب العدالة، واستمرار الفساد السياسي والإداري.وتابع: "نحن في الاتحاد نؤيد الحراك السلمي الحضاري، ونطالب الجهات المسؤولة بالتجاوب الفوري مع مطالب الشارع، ونحذر من أي محاولات لقمع صوت الطلبة أو تسييس تحركاتهم، كما ندعو جميع طلبة جامعة الزاوية إلى الالتزام بالسلمية والانضباط، وإعلاء مصلحة الوطن فوق كل اعتبار".وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي شرقي البلاد تابعة للبرلمان برئاسة أسامة حماد.

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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, عبد الحميد الدبيبة