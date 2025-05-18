https://sarabic.ae/20250518/صدام-حفتر-يشرف-على-إنشاء-أكبر-مصنع-للحديد-المختزل-المباشر-في-العالم-ببنغازي-1100714663.html

صدام حفتر يشرف على إنشاء أكبر مصنع للحديد المختزل المباشر في العالم ببنغازي... صور

صدام حفتر يشرف على إنشاء أكبر مصنع للحديد المختزل المباشر في العالم ببنغازي... صور

سبوتنيك عربي

تابع رئيس أركان القوات البرية الليبية، الفريق ركن صدام خليفة حفتر، اليوم السبت، سير العمل في مشروع إنشاء أضخم مصنع للحديد المختزل المباشر (DRI) على مستوى... 18.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-18T18:33+0000

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وقالت وكالة الأنباء الليبية إن ذلك جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها الفريق حفتر إلى موقع المشروع بمنطقة رأس المنقار، الواقعة شرق مدينة بنغازي.واستقبل صدام حفتر وفدًا رفيع المستوى من شركة "توسيالي" التركية، الرائدة عالميًا في صناعة الحديد والصلب، ورافقه خلال الجولة ممثلو الشركة في جولتهم التفقدية لموقع الإنشاء، حيث اطلع على التقدم المحرز في الأعمال الإنشائية واستمع إلى شرح فني مفصل قدمه الفريق الليبي المشرف على التنفيذ.وخلال الزيارة، قدم الفريق ركن صدام حفتر عددًا من التوجيهات والملاحظات الفنية الهامة، كما أكد على ضرورة دعم هذا المشروع الحيوي من خلال تأسيس أكاديمية مهنية وتدريبية تستهدف تأهيل الشباب الليبي وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات القطاع الصناعي المتنامي.يشار إلى أن هذا المشروع الضخم، الذي يشرف عليه الجهاز الوطني للتنمية، يمتد على مساحة تقدر بنحو 380 هكتارًا ويحظى بموقع استراتيجي مطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وبمجرد اكتماله، سيتمتع المصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى 7.5 مليون طن سنويًا، مما سيجعله الأكبر من نوعه على مستوى العالم.يتميز المشروع بالتزامه بالمعايير البيئية، حيث يهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 25% وخفض انبعاثات الكربون بنسبة 30%، كما أنه من المتوقع أن يوفر المشروع نحو 7,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب تحقيق عوائد اقتصادية طويلة الأجل والإسهام في تنويع مصادر الدخل وتعزيز البنية التحتية للاقتصاد الوطني.ويشتمل المشروع على ميناء تصدير متكامل بطول 3 كيلومترات، بالإضافة إلى أكاديمية تدريب معتمدة، مما يعكس الرؤية الشاملة لتكامل عناصره الصناعية واللوجستية.الجدير بالذكر أن شركة "توسيالي - صلب" هي الشركة المنفذة لهذا المشروع الطموح، وهي عبارة عن ائتلاف يضم شركة توسيالكي التركية (بحصة 30%) وشركة صلب ليبيا المتحدة (بحصة 70%).ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج الفعلي الأول في 30 مايو/أيار 2027، على أن تكون أولى شحنات التصدير جاهزة بحلول بداية يوليو/تموز من العام ذاته.

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