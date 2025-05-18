https://sarabic.ae/20250518/مؤسس-تلغرام-دولة-أوروبية-تطالب-بفرض-رقابة-على-المنصة-في-رومانيا-قبيل-الانتخابات-الرئاسية-1100709149.html

مؤسس "تلغرام": دولة أوروبية تطالب بفرض رقابة على المنصة في رومانيا قبيل الانتخابات الرئاسية

مؤسس "تلغرام": دولة أوروبية تطالب بفرض رقابة على المنصة في رومانيا قبيل الانتخابات الرئاسية

سبوتنيك عربي

أفاد بافيل دوروف، مؤسس تطبيق المراسلة الفورية "تلغرام"، أن إحدى الدول الأوروبية طالبت بفرض الرقابة على التطبيق في رومانيا على خلفية الانتخابات الرئاسية. 18.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-18T15:47+0000

2025-05-18T15:47+0000

2025-05-18T15:47+0000

العالم

رومانيا

تيليغرام

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102640/27/1026402738_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_248a42a93e8520574a66183e07b706d1.jpg

وكتب دوروف: "طلبت إحدى حكومات أوروبا الغربية، من تلغرام إسكات المحافظين في رومانيا قبل الانتخابات الرئاسية اليوم. رفضتُ رفضًا قاطعًا".ورأى دوروف أن الحكومة لا تستطيع "حماية الديمقراطية بتدميرها"، ولا ينبغي لها التدخل في الانتخابات.وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أجرت رومانيا الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. وبرز المرشح المستقل كالين جورجيسكو كأوفر المرشحين حظًا، وفي السادس من ديسمبر/كانون الأول، ألغت المحكمة الدستورية في البلاد نتائج التصويت، مشيرةً إلى انتهاكات جسيمة زُعم أنها أكدتها وثائق رُفعت عنها السرية من مجلس الأمن الأعلى.

https://sarabic.ae/20240905/لافروف-من-الصعب-تصديق-كلمات-ماكرون-بأنه-لا-توجد-سياسة-في-القضية-المرفوعة-ضد-دوروف-1092434351.html

رومانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, رومانيا, تيليغرام