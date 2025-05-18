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https://sarabic.ae/20250518/مؤسس-تلغرام-دولة-أوروبية-تطالب-بفرض-رقابة-على-المنصة-في-رومانيا-قبيل-الانتخابات-الرئاسية-1100709149.html
مؤسس "تلغرام": دولة أوروبية تطالب بفرض رقابة على المنصة في رومانيا قبيل الانتخابات الرئاسية
مؤسس "تلغرام": دولة أوروبية تطالب بفرض رقابة على المنصة في رومانيا قبيل الانتخابات الرئاسية
سبوتنيك عربي
أفاد بافيل دوروف، مؤسس تطبيق المراسلة الفورية "تلغرام"، أن إحدى الدول الأوروبية طالبت بفرض الرقابة على التطبيق في رومانيا على خلفية الانتخابات الرئاسية. 18.05.2025, سبوتنيك عربي
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وكتب دوروف: "طلبت إحدى حكومات أوروبا الغربية، من تلغرام إسكات المحافظين في رومانيا قبل الانتخابات الرئاسية اليوم. رفضتُ رفضًا قاطعًا".ورأى دوروف أن الحكومة لا تستطيع "حماية الديمقراطية بتدميرها"، ولا ينبغي لها التدخل في الانتخابات.وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أجرت رومانيا الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. وبرز المرشح المستقل كالين جورجيسكو كأوفر المرشحين حظًا، وفي السادس من ديسمبر/كانون الأول، ألغت المحكمة الدستورية في البلاد نتائج التصويت، مشيرةً إلى انتهاكات جسيمة زُعم أنها أكدتها وثائق رُفعت عنها السرية من مجلس الأمن الأعلى.
https://sarabic.ae/20240905/لافروف-من-الصعب-تصديق-كلمات-ماكرون-بأنه-لا-توجد-سياسة-في-القضية-المرفوعة-ضد-دوروف-1092434351.html
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العالم, رومانيا, تيليغرام
العالم, رومانيا, تيليغرام

مؤسس "تلغرام": دولة أوروبية تطالب بفرض رقابة على المنصة في رومانيا قبيل الانتخابات الرئاسية

15:47 GMT 18.05.2025
© AP Photo / Roman Kulikبافل دوروف مؤسس تطبيق "تلغرام"
بافل دوروف مؤسس تطبيق تلغرام - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Roman Kulik
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أفاد بافيل دوروف، مؤسس تطبيق المراسلة الفورية "تلغرام"، أن إحدى الدول الأوروبية طالبت بفرض الرقابة على التطبيق في رومانيا على خلفية الانتخابات الرئاسية.
وكتب دوروف: "طلبت إحدى حكومات أوروبا الغربية، من تلغرام إسكات المحافظين في رومانيا قبل الانتخابات الرئاسية اليوم. رفضتُ رفضًا قاطعًا".

وأكد دوروف أن تطبيق المراسلة لن يُقيّد حريات المستخدمين الرومانيين أو يحجب قنواتهم السياسية.

ورأى دوروف أن الحكومة لا تستطيع "حماية الديمقراطية بتدميرها"، ولا ينبغي لها التدخل في الانتخابات.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري مقابلة مع وكالة سبوتنيك، وكومسومولسكايا برافدا ووغافاريت موسكفا. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
لافروف: من الصعب تصديق كلمات ماكرون بأنه لا توجد سياسة في القضية المرفوعة ضد دوروف
5 سبتمبر 2024, 15:29 GMT
وتُجري رومانيا جولتها الثانية من الانتخابات الرئاسية، اليوم الأحد، وأُجريت الجولة الأولى في 4 مايو/أيار، وحصل فيها زعيم حزب التحالف من أجل توحيد الرومانيين (AUR) القومي، جورج سيميون، على أغلبية الأصوات بنسبة 41%، ثم عمدة بوخارست، نيكوسور دان، بنسبة 21%.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أجرت رومانيا الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. وبرز المرشح المستقل كالين جورجيسكو كأوفر المرشحين حظًا، وفي السادس من ديسمبر/كانون الأول، ألغت المحكمة الدستورية في البلاد نتائج التصويت، مشيرةً إلى انتهاكات جسيمة زُعم أنها أكدتها وثائق رُفعت عنها السرية من مجلس الأمن الأعلى.
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