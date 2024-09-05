https://sarabic.ae/20240905/لافروف-من-الصعب-تصديق-كلمات-ماكرون-بأنه-لا-توجد-سياسة-في-القضية-المرفوعة-ضد-دوروف-1092434351.html

لافروف: من الصعب تصديق كلمات ماكرون بأنه لا توجد سياسة في القضية المرفوعة ضد دوروف

لافروف: من الصعب تصديق كلمات ماكرون بأنه لا توجد سياسة في القضية المرفوعة ضد دوروف

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه من الصعب تصديق كلمات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي ادعى سابقًا أنه لا توجد سياسة في القضية المرفوعة ضد مؤسس... 05.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-05T15:29+0000

2024-09-05T15:29+0000

2024-09-05T15:29+0000

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وقال لافروف في مقابلة مع قناة "آر بي سي" التلفزيونية: "إنهم يقنعون، وقد تحدث ماكرون علناً، أنه لا توجد سياسة هنا، وهذا أمر يصعب تصديقه للغاية".وتم اعتقال دوروف، في مطار "باريس لوبورجيه"، في 24 أغسطس/آب الماضي، وتسبب اعتقاله في انتقادات عامة واسعة النطاق في العديد من البلدان.وتقول السلطات الفرنسية أنه يشتبه في أن "دوروف قد ارتكب 10 جرائم وجنايات في فرنسا، بما في ذلك التواطؤ في إدارة منصة على الإنترنت، بغرض تنفيذ معاملات غير قانونية من قبل مجموعة منظمة، وقد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات"، في حين لم يتم بعد توجيه التهم الرسمية ضده.و في 28 أغسطس الماضي، تم إطلاق سراح دوروف، بكفالة مالية، والتي يجب عليه دفعها قريبًا (5 ملايين يورو). ويُمنع من مغادرة الأراضي الفرنسية ويجب عليه إبلاغ الشرطة بمكان وجوده مرتين في الأسبوع.

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