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https://sarabic.ae/20240826/مؤسس-تلغرام-الروسي-بافيل-دوروف-يواجه-اتهامات-في-12-قضية-1092114347.html
مؤسس "تلغرام" الروسي بافيل دوروف يواجه اتهامات في 12 قضية
مؤسس "تلغرام" الروسي بافيل دوروف يواجه اتهامات في 12 قضية
سبوتنيك عربي
أفادت نيابة باريس، اليوم الاثنين، بأن مؤسس "تلغرام"، الروسي بافيل دوروف، يواجه اتهامات في 12 جريمة. 26.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-26T16:17+0000
2024-08-26T16:17+0000
العالم
روسيا
بافل دوروف
تلغرام
أخبار فرنسا
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وأكدت نيابة باريس أنه تم القبض على دوروف بعد توجيه اتهامات له في 12 قضية، وأنه قد يبقى رهن الاحتجاز، حتى يوم 28 أغسطس/آب الجاري.وقال ممثل عن مكتب المدعي العام، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "القضية ضد دوروف في فرنسا فُتحت في 8 يوليو، وهو متهم بارتكاب 12 جريمة".وبحسب وسائل إعلام فرنسية، اعتقل مؤسس "تلغرام"، مساء السبت الماضي، في أحد مطارات ضواحي باريس، حيث كان مطلوبًا من قبل السلطات الفرنسية لتورطه في تحقيق في جرائم ضد القاصرين، واعتقل بناءً على طلب من الإدارة الفرنسية المسؤولة عن مكافحة هذا النوع من الجرائم.وبحسب الإعلام الفرنسي، قد يواجه دوروف اتهامات تشمل الإرهاب، والإتجار بالمخدرات، والاحتيال، وغسيل الأموال، وقد تصل عقوبة السجن إلى 20 عاما في فرنسا.روسيا تطلب من فرنسا إتاحة التواصل مع مؤسس تطبيق "تلغرام" المحتجز لديهامعاون مؤسس "ويكيليكس" يكشف السبب الخفي من اعتقال دوروف في فرنسا
https://sarabic.ae/20240826/المفوضية-الأوروبية-تزعم-أن-القبض-على-مؤسس-تلغرام-في-فرنسا-جاء-وفقا-للقانون-الفرنسي-1092113620.html
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العالم, روسيا, بافل دوروف, تلغرام, أخبار فرنسا
العالم, روسيا, بافل دوروف, تلغرام, أخبار فرنسا

مؤسس "تلغرام" الروسي بافيل دوروف يواجه اتهامات في 12 قضية

16:17 GMT 26.08.2024
© AP Photo / Tatan Syuflanaمؤسس شبكة تليغرام الروسي بافيل دوروف
مؤسس شبكة تليغرام الروسي بافيل دوروف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2024
© AP Photo / Tatan Syuflana
تابعنا عبر
أفادت نيابة باريس، اليوم الاثنين، بأن مؤسس "تلغرام"، الروسي بافيل دوروف، يواجه اتهامات في 12 جريمة.
وأكدت نيابة باريس أنه تم القبض على دوروف بعد توجيه اتهامات له في 12 قضية، وأنه قد يبقى رهن الاحتجاز، حتى يوم 28 أغسطس/آب الجاري.
وقال ممثل عن مكتب المدعي العام، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "القضية ضد دوروف في فرنسا فُتحت في 8 يوليو، وهو متهم بارتكاب 12 جريمة".
وأضاف أنه "تم تمديد هذا الإجراء من الاحتجاز لدى الشرطة، في 25 أغسطس 2024، من قبل قاضي التحقيق، ويمكن أن يستمر لمدة تصل إلى 96 ساعة، وفقا للإجراءات المطبقة على الجرائم التي تندرج في إطار نظام الجريمة المنظمة".
مؤسس تلغرام بافيل دوروف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2024
المفوضية الأوروبية تزعم أن القبض على مؤسس "تلغرام" في فرنسا جاء وفقا للقانون الفرنسي
15:18 GMT
وبحسب وسائل إعلام فرنسية، اعتقل مؤسس "تلغرام"، مساء السبت الماضي، في أحد مطارات ضواحي باريس، حيث كان مطلوبًا من قبل السلطات الفرنسية لتورطه في تحقيق في جرائم ضد القاصرين، واعتقل بناءً على طلب من الإدارة الفرنسية المسؤولة عن مكافحة هذا النوع من الجرائم.
وبحسب الإعلام الفرنسي، قد يواجه دوروف اتهامات تشمل الإرهاب، والإتجار بالمخدرات، والاحتيال، وغسيل الأموال، وقد تصل عقوبة السجن إلى 20 عاما في فرنسا.
روسيا تطلب من فرنسا إتاحة التواصل مع مؤسس تطبيق "تلغرام" المحتجز لديها
معاون مؤسس "ويكيليكس" يكشف السبب الخفي من اعتقال دوروف في فرنسا
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