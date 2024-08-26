https://sarabic.ae/20240826/مؤسس-تلغرام-الروسي-بافيل-دوروف-يواجه-اتهامات-في-12-قضية-1092114347.html

مؤسس "تلغرام" الروسي بافيل دوروف يواجه اتهامات في 12 قضية

مؤسس "تلغرام" الروسي بافيل دوروف يواجه اتهامات في 12 قضية

سبوتنيك عربي

أفادت نيابة باريس، اليوم الاثنين، بأن مؤسس "تلغرام"، الروسي بافيل دوروف، يواجه اتهامات في 12 جريمة. 26.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-26T16:17+0000

2024-08-26T16:17+0000

2024-08-26T16:17+0000

العالم

روسيا

بافل دوروف

تلغرام

أخبار فرنسا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102592/61/1025926169_0:149:2048:1301_1920x0_80_0_0_fe3ac6b9d472f919dca5bed86c8bc359.jpg

وأكدت نيابة باريس أنه تم القبض على دوروف بعد توجيه اتهامات له في 12 قضية، وأنه قد يبقى رهن الاحتجاز، حتى يوم 28 أغسطس/آب الجاري.وقال ممثل عن مكتب المدعي العام، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "القضية ضد دوروف في فرنسا فُتحت في 8 يوليو، وهو متهم بارتكاب 12 جريمة".وبحسب وسائل إعلام فرنسية، اعتقل مؤسس "تلغرام"، مساء السبت الماضي، في أحد مطارات ضواحي باريس، حيث كان مطلوبًا من قبل السلطات الفرنسية لتورطه في تحقيق في جرائم ضد القاصرين، واعتقل بناءً على طلب من الإدارة الفرنسية المسؤولة عن مكافحة هذا النوع من الجرائم.وبحسب الإعلام الفرنسي، قد يواجه دوروف اتهامات تشمل الإرهاب، والإتجار بالمخدرات، والاحتيال، وغسيل الأموال، وقد تصل عقوبة السجن إلى 20 عاما في فرنسا.روسيا تطلب من فرنسا إتاحة التواصل مع مؤسس تطبيق "تلغرام" المحتجز لديهامعاون مؤسس "ويكيليكس" يكشف السبب الخفي من اعتقال دوروف في فرنسا

https://sarabic.ae/20240826/المفوضية-الأوروبية-تزعم-أن-القبض-على-مؤسس-تلغرام-في-فرنسا-جاء-وفقا-للقانون-الفرنسي-1092113620.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, روسيا, بافل دوروف, تلغرام, أخبار فرنسا