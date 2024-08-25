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تمديد احتجاز مؤسس تلغرام بافل دوروف في فرنسا
تمديد احتجاز مؤسس تلغرام بافل دوروف في فرنسا
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام فرنسية نقلاً عن مصدر مقرب من التحقيق، أن مؤسس تلغرام بافل دوروف، الذي احتجز في فرنسا، تم تمديد احتجازه، مساء الأحد. 25.08.2024, سبوتنيك عربي
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2024-08-25T23:42+0000
بافل دوروف
تلغرام
أخبار فرنسا
روسيا
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ووفقًا لوسائل الإعلام الفرنسية، مدد قاضي التحقيق الذي يتولى احتجاز دوروف احتجازه إلى ما بعد مساء الأحد.وأشارت وسائل الإعلام أيضًا، إلى أنه عندما تنتهي المرحلة الأولية من الاحتجاز، قد يقرر القاضي إطلاق سراح دوروف أو توجيه اتهامات إليه واحتجازه.وأفادت وسائل إعلام فرنسية مساء السبت، أن دوروف احتجز في مطار لو بورغيه. حدث هذا أثناء مغادرته طائرة خاصة، يُزعم أنها وصلت من أذربيجان. ويقال إن دوروف، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، كان على قائمة المطلوبين في البلاد.وترى العدالة الفرنسية أن دوروف متورط في جرائم لأسباب عدة، من بينها رفض تطبيق تلغرام التعاون مع سلطات البلاد، وقد يُتهم مؤسس التطبيق بالإرهاب والإتجار بالمخدرات والاحتيال وغسيل الأموال، من بين أمور أخرى.وأبلغت السفارة الروسية في فرنسا وكالة سبوتنيك، أن السلطات الفرنسية ترفض حتى الآن التعاون بشأن احتجاز دوروف.
https://sarabic.ae/20240825/روسيا-تطلب-من-فرنسا-إتاحة-التواصل-مع-مؤسس-تطبيق-تلغرام-المحتجز-لديها-1092085287.html
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بافل دوروف, تلغرام, أخبار فرنسا , روسيا
بافل دوروف, تلغرام, أخبار فرنسا , روسيا

تمديد احتجاز مؤسس تلغرام بافل دوروف في فرنسا

23:42 GMT 25.08.2024
© AP Photo / Tatan Syuflanaمؤسس شبكة تليغرام الروسي بافيل دوروف
مؤسس شبكة تليغرام الروسي بافيل دوروف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
© AP Photo / Tatan Syuflana
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ذكرت وسائل إعلام فرنسية نقلاً عن مصدر مقرب من التحقيق، أن مؤسس تلغرام بافل دوروف، الذي احتجز في فرنسا، تم تمديد احتجازه، مساء الأحد.
ووفقًا لوسائل الإعلام الفرنسية، مدد قاضي التحقيق الذي يتولى احتجاز دوروف احتجازه إلى ما بعد مساء الأحد.

وأضافت وسائل الإعلام الفرنسية، أن فترة الاحتجاز الأولية للاستجواب في فرنسا يمكن أن تستمر بحد أقصى 96 ساعة.

وأشارت وسائل الإعلام أيضًا، إلى أنه عندما تنتهي المرحلة الأولية من الاحتجاز، قد يقرر القاضي إطلاق سراح دوروف أو توجيه اتهامات إليه واحتجازه.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية مساء السبت، أن دوروف احتجز في مطار لو بورغيه. حدث هذا أثناء مغادرته طائرة خاصة، يُزعم أنها وصلت من أذربيجان. ويقال إن دوروف، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، كان على قائمة المطلوبين في البلاد.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
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وترى العدالة الفرنسية أن دوروف متورط في جرائم لأسباب عدة، من بينها رفض تطبيق تلغرام التعاون مع سلطات البلاد، وقد يُتهم مؤسس التطبيق بالإرهاب والإتجار بالمخدرات والاحتيال وغسيل الأموال، من بين أمور أخرى.
وأبلغت السفارة الروسية في فرنسا وكالة سبوتنيك، أن السلطات الفرنسية ترفض حتى الآن التعاون بشأن احتجاز دوروف.
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