https://sarabic.ae/20240825/روسيا-تطلب-من-فرنسا-إتاحة-التواصل-مع-مؤسس-تطبيق-تلغرام-المحتجز-لديها-1092085287.html
روسيا تطلب من فرنسا إتاحة التواصل مع مؤسس تطبيق "تلغرام" المحتجز لديها
روسيا تطلب من فرنسا إتاحة التواصل مع مؤسس تطبيق "تلغرام" المحتجز لديها
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا أرسلت مذكرة إلى فرنسا تطالب فيها بإتاحة التواصل مع مؤسس تطبيق "تليغرام"، رجل الأعمال الروسي... 25.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-25T12:38+0000
2024-08-25T12:38+0000
2024-08-25T12:38+0000
روسيا
العالم
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وقالت زاخاروفا، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "أرسلنا مذكرة نطلب فيها إتاحة التواصل، ولكنه (دوروف) يحمل الجنسية الفرنسية، والتي تعتبرها فرنسا هويته الأساسية". وجاءت تصريحات ماكراي خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" قال فيها إن "اعتقال دوروف في نهاية المطاف من عمل أجهزة المخابرات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي، الذين وصلوا إلى حالة من اليأس للوصول إلى بيانات ومعلومات عن منصة "تلغرام"، وذلك بعدما وصلوا بنفس الطريقة إلى "واتساب" وجميع المنصات الإعلامية المملوكة من قبل شركة "ميتا" (المحظورة في روسيا).وتابع ماكراي بالقول: إن الغرب يريد أن يحصل من بافيل دوروف على معلومات قيمة تتعلق بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وبحسب ماكراي، على الرغم من أن الغرب استخدم منصة "تلغرام" في الماضي كأداة لزعزعة الاستقرار في الدول الصديقة لروسيا، إلا أن الوصول إلى المعلومات في برنامج المراسلة لا يزال هو الهدف النهائي المتمثل في احتجاز مؤسس دوروف في فرنسا. نائب رئيس الدوما الروسي يحث الخارجية على السعي للإفراج عن دوروفوفقًا لوسائل الإعلام الفرنسية، يعتقد القضاء الفرنسي أن عددا من الأسباب، بما في ذلك رفض تلغرام التعاون مع سلطات البلاد، تجعل دوروف متورطا في عدد من الجرائم.وبحسب الإعلام الفرنسي قد يواجه دوروف اتهامات تشمل الإرهاب والإتجار بالمخدرات والاحتيال وغسيل الأموال، وقد تصل عقوبة السجن إلى 20 عاما في فرنسا.
https://sarabic.ae/20240825/معاون-مؤسس-ويكيليكس-يكشف-السبب-الخفي-من-اعتقال-دوروف-في-فرنسا-1092082847.html
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روسيا, العالم
روسيا تطلب من فرنسا إتاحة التواصل مع مؤسس تطبيق "تلغرام" المحتجز لديها
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا أرسلت مذكرة إلى فرنسا تطالب فيها بإتاحة التواصل مع مؤسس تطبيق "تليغرام"، رجل الأعمال الروسي بافيل دوروف، الذي اعتقلته السلطات الفرنسية أمس السبت.
وقالت زاخاروفا، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "أرسلنا مذكرة نطلب فيها إتاحة التواصل، ولكنه (دوروف) يحمل الجنسية الفرنسية، والتي تعتبرها فرنسا هويته الأساسية".
وكشف نائب مدينة بورت هيدلاند الأسترالية ومعاون ومؤسس خدمة "ويكيليكس" جوليان أسانج، أدريان ماكراي، أن اعتقال مؤسس منصة "تلغرام" بافل دوروف، يأتي بتوجيه وتدبير من أجهزة المخابرات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي.
وجاءت تصريحات ماكراي خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" قال فيها إن "اعتقال دوروف في نهاية المطاف من عمل أجهزة المخابرات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي، الذين وصلوا إلى حالة من اليأس للوصول إلى بيانات ومعلومات عن منصة "تلغرام"، وذلك بعدما وصلوا بنفس الطريقة إلى "واتساب" وجميع المنصات الإعلامية المملوكة من قبل شركة "ميتا" (المحظورة في روسيا).
وتابع ماكراي بالقول: إن الغرب يريد أن يحصل من بافيل دوروف على معلومات قيمة تتعلق بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وبحسب ماكراي، على الرغم من أن الغرب استخدم منصة "تلغرام" في الماضي كأداة لزعزعة الاستقرار في الدول الصديقة لروسيا، إلا أن الوصول إلى المعلومات في برنامج المراسلة لا يزال هو الهدف النهائي المتمثل في احتجاز مؤسس دوروف في فرنسا.
وبحسب وسائل إعلام فرنسية، اعتقل مؤسس تلغرام
، مساء السبت، في أحد مطارات ضواحي باريس، حيث كان مطلوبًا من قبل السلطات الفرنسية لتورطه في تحقيق في جرائم ضد القاصرين، واعتقل بناءً على طلب من الإدارة الفرنسية المسؤولة عن مكافحة هذا النوع من الجرائم.
وفقًا لوسائل الإعلام الفرنسية، يعتقد القضاء الفرنسي أن عددا من الأسباب، بما في ذلك رفض تلغرام التعاون مع سلطات البلاد، تجعل دوروف متورطا في عدد من الجرائم.
وبحسب الإعلام الفرنسي قد يواجه دوروف اتهامات تشمل الإرهاب والإتجار بالمخدرات والاحتيال وغسيل الأموال، وقد تصل عقوبة السجن إلى 20 عاما في فرنسا.