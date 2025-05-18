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معهد البحوث الفلكية في مصر يكشف أول أيام عيد الأضحى
معهد البحوث الفلكية في مصر يكشف أول أيام عيد الأضحى
سبوتنيك عربي
أكدت الحسابات الفلكية، التي أجراها معمل أبحاث "الشمس" التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، عن الموعد الأولي لبدء شهر ذي الحجة. 18.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-18T06:33+0000
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وبحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية، "سيولد هلال شهر ذي الحجة 1446هـ، مباشرة بعد حدوث الاقتران فجر يوم الثلاثاء 27 مايو/ أيار الحالي، بما يُعرف بيوم الرؤية".وأضاف المعهد أن "الهلال الجديد سيبقى في سماء القاهرة لمدة 47 دقيقة بعد غروب الشمس، وفي مكة المكرمة لمدة 38 دقيقة، مما يُرجح إمكانية رؤية الهلال بوضوح مساء ذلك اليوم".ومن المتوقع أن تكون غرة شهر ذي الحجة 1446هـ فلكيا يوم الأربعاء 28 مايو الجاري، على أن تكون وقفة عرفات فلكيًا يوم الخميس الخامس من يونيو/ حزيران المقبل، بينما يكون أول أيام عيد الأضحى يوم الجمعة السادس من يونيو الجاري، وفقًا للحسابات الفلكية.
https://sarabic.ae/20220704/الحكومة-المصرية-تعلن-رسميا-عدد-أيام-إجازة-عيد-الأضحى-1064643495.html
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مصر, أخبار مصر الآن, عيد الأضحى , الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, عيد الأضحى , الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

معهد البحوث الفلكية في مصر يكشف أول أيام عيد الأضحى

06:33 GMT 18.05.2025
أجواء عيد الأضحى في دمشق
أجواء عيد الأضحى في دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
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أكدت الحسابات الفلكية، التي أجراها معمل أبحاث "الشمس" التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، عن الموعد الأولي لبدء شهر ذي الحجة.
وبحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية، "سيولد هلال شهر ذي الحجة 1446هـ، مباشرة بعد حدوث الاقتران فجر يوم الثلاثاء 27 مايو/ أيار الحالي، بما يُعرف بيوم الرؤية".
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4 يوليو 2022, 16:53 GMT
وأضاف المعهد أن "الهلال الجديد سيبقى في سماء القاهرة لمدة 47 دقيقة بعد غروب الشمس، وفي مكة المكرمة لمدة 38 دقيقة، مما يُرجح إمكانية رؤية الهلال بوضوح مساء ذلك اليوم".
ومن المتوقع أن تكون غرة شهر ذي الحجة 1446هـ فلكيا يوم الأربعاء 28 مايو الجاري، على أن تكون وقفة عرفات فلكيًا يوم الخميس الخامس من يونيو/ حزيران المقبل، بينما يكون أول أيام عيد الأضحى يوم الجمعة السادس من يونيو الجاري، وفقًا للحسابات الفلكية.
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