https://sarabic.ae/20250518/مفاجأة-تقرير-رسمي-يكشف-أن-متوسط-العمر-في-دولة-عربية-هو-35-عاما-فقط-1100691098.html

مفاجأة... تقرير رسمي يكشف أن متوسط العمر في دولة عربية هو 35 عاما فقط

مفاجأة... تقرير رسمي يكشف أن متوسط العمر في دولة عربية هو 35 عاما فقط

سبوتنيك عربي

أعلنت دولة عربية عن بلوغ عدد سكانها نحو 12 مليون نسمة في العام الماضي 2024، وفق نتائج التعداد العام للسكان لديها. 18.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-18T08:46+0000

2025-05-18T08:46+0000

2025-05-18T08:46+0000

مجتمع

تونس

أخبار تونس اليوم

منوعات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/01/16/1047878706_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_3e92c6d1691a70c0bc84885b1580ca5c.jpg

وأوضح مدير المعهد الوطني للإحصاء في تونس بوزيد النصيري، أمس السبت، خلال مؤتمر صحفي بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير عبد الحفيظ، أن عدد السكان داخل تونس، حتى 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بلغ 11.972.169 نسمة، مقارنة بـ10.982.754 نسمة في عام 2014، أي بزيادة تقارب 990 ألف نسمة خلال 10 سنوات، بمعدل نمو سنوي قدره 0.87%.وأشار إلى أن نسبة الإناث بلغت 50.7% مقابل 49.3% للذكور، وهو ما يعكس استقرارًا في التوازن بين الجنسين.كما كشف النصيري أن "متوسط عمر السكان في تونس بلغ 35 عاما"، وهو "ما يشير إلى بداية تحول ديموغرافي نحو الشيخوخة، رغم أن المجتمع لا يزال يعد شابا نسبيًا"، وفقا لصحيفة "الشروق" التونسية.وأكد مدير المعهد الوطني للإحصاء في تونس أن مؤشرات الخصوبة ومتوسط العمر المتوقع تعزز هذا التوجه نحو "التهرم السكاني"، ما يعني اتساع الفئة غير المنتجة من كبار السن، بحسب تقديره.كما بيّن النصيري أن "الفئة العمرية من 4 إلى 15 عاما تراجعت أيضا، من 27.79% في عام 1966، إلى 18.6% في 2004، ثم إلى 16.77% في 2024، ما يعكس استمرار الانخفاض في نسبة الأطفال ضمن التركيبة السكانية".من جانبه، شدد وزير الاقتصاد التونسي سمير عبد الحفيظ، على أهمية التعداد، مؤكدًا أنه أُنجز في وقت قياسي، وأشار إلى ضرورة تعديل السياسات الاجتماعية لمواكبة التحول الديمغرافي، وتلبية احتياجات الفئات العمرية المختلفة، خاصة كبار السن.

https://sarabic.ae/20250225/أول-إحصاء-منذ-40-عاما-العراق-يعلن-النتائج-النهائية-للتعداد-السكاني-في-البلاد-1098148269.html

https://sarabic.ae/20240328/مصر-تسجل-أقل-معدل-نمو-زيادة-سكانية-خلال-نصف-قرن-1087470726.html

تونس

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تونس, أخبار تونس اليوم, منوعات