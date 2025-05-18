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https://sarabic.ae/20250518/مفاجأة-تقرير-رسمي-يكشف-أن-متوسط-العمر-في-دولة-عربية-هو-35-عاما-فقط-1100691098.html
مفاجأة... تقرير رسمي يكشف أن متوسط العمر في دولة عربية هو 35 عاما فقط
مفاجأة... تقرير رسمي يكشف أن متوسط العمر في دولة عربية هو 35 عاما فقط
سبوتنيك عربي
أعلنت دولة عربية عن بلوغ عدد سكانها نحو 12 مليون نسمة في العام الماضي 2024، وفق نتائج التعداد العام للسكان لديها. 18.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-18T08:46+0000
2025-05-18T08:46+0000
مجتمع
تونس
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وأوضح مدير المعهد الوطني للإحصاء في تونس بوزيد النصيري، أمس السبت، خلال مؤتمر صحفي بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير عبد الحفيظ، أن عدد السكان داخل تونس، حتى 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بلغ 11.972.169 نسمة، مقارنة بـ10.982.754 نسمة في عام 2014، أي بزيادة تقارب 990 ألف نسمة خلال 10 سنوات، بمعدل نمو سنوي قدره 0.87%.وأشار إلى أن نسبة الإناث بلغت 50.7% مقابل 49.3% للذكور، وهو ما يعكس استقرارًا في التوازن بين الجنسين.كما كشف النصيري أن "متوسط عمر السكان في تونس بلغ 35 عاما"، وهو "ما يشير إلى بداية تحول ديموغرافي نحو الشيخوخة، رغم أن المجتمع لا يزال يعد شابا نسبيًا"، وفقا لصحيفة "الشروق" التونسية.وأكد مدير المعهد الوطني للإحصاء في تونس أن مؤشرات الخصوبة ومتوسط العمر المتوقع تعزز هذا التوجه نحو "التهرم السكاني"، ما يعني اتساع الفئة غير المنتجة من كبار السن، بحسب تقديره.كما بيّن النصيري أن "الفئة العمرية من 4 إلى 15 عاما تراجعت أيضا، من 27.79% في عام 1966، إلى 18.6% في 2004، ثم إلى 16.77% في 2024، ما يعكس استمرار الانخفاض في نسبة الأطفال ضمن التركيبة السكانية".من جانبه، شدد وزير الاقتصاد التونسي سمير عبد الحفيظ، على أهمية التعداد، مؤكدًا أنه أُنجز في وقت قياسي، وأشار إلى ضرورة تعديل السياسات الاجتماعية لمواكبة التحول الديمغرافي، وتلبية احتياجات الفئات العمرية المختلفة، خاصة كبار السن.
https://sarabic.ae/20250225/أول-إحصاء-منذ-40-عاما-العراق-يعلن-النتائج-النهائية-للتعداد-السكاني-في-البلاد-1098148269.html
https://sarabic.ae/20240328/مصر-تسجل-أقل-معدل-نمو-زيادة-سكانية-خلال-نصف-قرن-1087470726.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, منوعات
تونس, أخبار تونس اليوم, منوعات

مفاجأة... تقرير رسمي يكشف أن متوسط العمر في دولة عربية هو 35 عاما فقط

08:46 GMT 18.05.2025
© Sputnik . Meriem Gdiraشوراع مدينة تونس، تونس 21 يناير 2021
شوراع مدينة تونس، تونس 21 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
© Sputnik . Meriem Gdira
تابعنا عبر
أعلنت دولة عربية عن بلوغ عدد سكانها نحو 12 مليون نسمة في العام الماضي 2024، وفق نتائج التعداد العام للسكان لديها.
وأوضح مدير المعهد الوطني للإحصاء في تونس بوزيد النصيري، أمس السبت، خلال مؤتمر صحفي بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير عبد الحفيظ، أن عدد السكان داخل تونس، حتى 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بلغ 11.972.169 نسمة، مقارنة بـ10.982.754 نسمة في عام 2014، أي بزيادة تقارب 990 ألف نسمة خلال 10 سنوات، بمعدل نمو سنوي قدره 0.87%.
وأشار إلى أن نسبة الإناث بلغت 50.7% مقابل 49.3% للذكور، وهو ما يعكس استقرارًا في التوازن بين الجنسين.
كما كشف النصيري أن "متوسط عمر السكان في تونس بلغ 35 عاما"، وهو "ما يشير إلى بداية تحول ديموغرافي نحو الشيخوخة، رغم أن المجتمع لا يزال يعد شابا نسبيًا"، وفقا لصحيفة "الشروق" التونسية.
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وأكد مدير المعهد الوطني للإحصاء في تونس أن مؤشرات الخصوبة ومتوسط العمر المتوقع تعزز هذا التوجه نحو "التهرم السكاني"، ما يعني اتساع الفئة غير المنتجة من كبار السن، بحسب تقديره.

كما لفت النصيري إلى أن عدد الأطفال في تونس، الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات، شهد تراجعًا كبيرًا على مر العقود، مبينًا أن نسبتهم كانت 18.53% في عام 1966، وانخفضت إلى 11% في عام 1994، ثم إلى 8.1% في عام 2004، و8.9% في عام 2014، لتصل إلى 5.86% في عام 2024.

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كما بيّن النصيري أن "الفئة العمرية من 4 إلى 15 عاما تراجعت أيضا، من 27.79% في عام 1966، إلى 18.6% في 2004، ثم إلى 16.77% في 2024، ما يعكس استمرار الانخفاض في نسبة الأطفال ضمن التركيبة السكانية".
من جانبه، شدد وزير الاقتصاد التونسي سمير عبد الحفيظ، على أهمية التعداد، مؤكدًا أنه أُنجز في وقت قياسي، وأشار إلى ضرورة تعديل السياسات الاجتماعية لمواكبة التحول الديمغرافي، وتلبية احتياجات الفئات العمرية المختلفة، خاصة كبار السن.
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