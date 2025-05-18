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9 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خريطة طريق "طموحة" يعلن عنها رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد
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45 د
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الزومبا بين الرياضة واللياقة
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11 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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المقهى الثقافي
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12:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
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183 د
مساحة حرة
ماذا بعد شراكات ترامب الاقتصادية والاستراتيجية مع دول الخليج؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
16:33 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
ارتياح روسي لنتائج "مفاوضات اسطنبول" واتفاق على تبادل الأسرى
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
رسائل نتنياهو من التصعيد في غزة بعد انتهاء جولة ترامب في الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
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اختراع الرياضيات والحقائق المثيرة عن مقدمي الأكسجين لنا
18:30 GMT
29 د
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المقهى الثقافي
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ماذا بعد شراكات ترامب الاقتصادية والاستراتيجية مع دول الخليج؟
11:31 GMT
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خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
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https://sarabic.ae/20250518/1100696481.html
مقاطعة موسكو تحتضن عرضا مذهلا للسيارات الكلاسيكية... صور
مقاطعة موسكو تحتضن عرضا مذهلا للسيارات الكلاسيكية... صور
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق "سبوتنيك"، مجموعة من الصور المذهلة التي توثق التجمع السنوي للسيارات الكلاسيكية على أراضي مجمع التسوق "أرخانغيلسكوي أوتليت"، في ضواحي العاصمة... 18.05.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

مقاطعة موسكو تحتضن عرضا مذهلا للسيارات الكلاسيكية... صور

11:52 GMT 18.05.2025
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جمع لكم فريق "سبوتنيك"، مجموعة من الصور المذهلة التي توثق التجمع السنوي للسيارات الكلاسيكية على أراضي مجمع التسوق "أرخانغيلسكوي أوتليت"، في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

التجمع السنوي للسيارات الكلاسيكية على أراضي مجمع التسوق "أرخانغيلسكوي أوتليت"

التجمع السنوي للسيارات الكلاسيكية على أراضي مجمع التسوق &quot;أرخانغيلسكوي أوتليت&quot; - سبوتنيك عربي
1/9
© Sputnik . Maksim Blinov
/
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التجمع السنوي للسيارات الكلاسيكية على أراضي مجمع التسوق "أرخانغيلسكوي أوتليت"

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

سيارة حمراء تقف صاحبتها بجانبها، مرتدية لباسا بذات لون سيارتها، في التجمع السنوي للسيارات الكلاسيكية على أراضي مجمع التسوق "أرخانغيلسكوي أوتليت"

سيارة حمراء تقف صاحبتها بجانبها، مرتدية لباسا بذات لون سيارتها، في التجمع السنوي للسيارات الكلاسيكية على أراضي مجمع التسوق &quot;أرخانغيلسكوي أوتليت&quot; - سبوتنيك عربي
2/9
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور

سيارة حمراء تقف صاحبتها بجانبها، مرتدية لباسا بذات لون سيارتها، في التجمع السنوي للسيارات الكلاسيكية على أراضي مجمع التسوق "أرخانغيلسكوي أوتليت"

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

فتاتان تقفان بجانب سيارة كلاسيكية في التجمع السنوي للسيارات الكلاسيكية على أراضي مجمع التسوق "أرخانغيلسكوي أوتليت"

فتاتان تقفان بجانب سيارة كلاسيكية في التجمع السنوي للسيارات الكلاسيكية على أراضي مجمع التسوق &quot;أرخانغيلسكوي أوتليت&quot; - سبوتنيك عربي
3/9
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور

فتاتان تقفان بجانب سيارة كلاسيكية في التجمع السنوي للسيارات الكلاسيكية على أراضي مجمع التسوق "أرخانغيلسكوي أوتليت"

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

فتاه ترتدي زيل مشابها للون سيارتها في التجمع السنوي للسيارات الكلاسيكية على أراضي مجمع التسوق "أرخانغيلسكوي أوتليت"

فتاه ترتدي زيل مشابها للون سيارتها في التجمع السنوي للسيارات الكلاسيكية على أراضي مجمع التسوق &quot;أرخانغيلسكوي أوتليت&quot; - سبوتنيك عربي
4/9
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور

فتاه ترتدي زيل مشابها للون سيارتها في التجمع السنوي للسيارات الكلاسيكية على أراضي مجمع التسوق "أرخانغيلسكوي أوتليت"

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

مجموعة من السيارات الكلاسيكية في التجمع السنوي للسيارات الكلاسيكية على أراضي مجمع التسوق "أرخانغيلسكوي أوتليت"

مجموعة من السيارات الكلاسيكية في التجمع السنوي للسيارات الكلاسيكية على أراضي مجمع التسوق &quot;أرخانغيلسكوي أوتليت&quot; - سبوتنيك عربي
5/9
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور

مجموعة من السيارات الكلاسيكية في التجمع السنوي للسيارات الكلاسيكية على أراضي مجمع التسوق "أرخانغيلسكوي أوتليت"

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة تقف أمام مجموعة من السيارات الكلاسيكية في التجمع السنوي للسيارات الكلاسيكية على أراضي مجمع التسوق "أرخانغيلسكوي أوتليت"

فتاة تقف أمام مجموعة من السيارات الكلاسيكية في التجمع السنوي للسيارات الكلاسيكية على أراضي مجمع التسوق &quot;أرخانغيلسكوي أوتليت&quot; - سبوتنيك عربي
6/9
© Sputnik . Maksim Blinov
/
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فتاة تقف أمام مجموعة من السيارات الكلاسيكية في التجمع السنوي للسيارات الكلاسيكية على أراضي مجمع التسوق "أرخانغيلسكوي أوتليت"

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

تجمع الحضور في استقبال مجموعة من السيارات الكلاسيكية في التجمع السنوي للسيارات الكلاسيكية على أراضي مجمع التسوق "أرخانغيلسكوي أوتليت"

تجمع الحضور في استقبال مجموعة من السيارات الكلاسيكية في التجمع السنوي للسيارات الكلاسيكية على أراضي مجمع التسوق &quot;أرخانغيلسكوي أوتليت&quot; - سبوتنيك عربي
7/9
© Sputnik . Maksim Blinov
/
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تجمع الحضور في استقبال مجموعة من السيارات الكلاسيكية في التجمع السنوي للسيارات الكلاسيكية على أراضي مجمع التسوق "أرخانغيلسكوي أوتليت"

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

فتيات يقفن أمام مجموعة من السيارات الكلاسيكية في التجمع السنوي للسيارات الكلاسيكية على أراضي مجمع التسوق "أرخانغيلسكوي أوتليت"

فتيات يقفن أمام مجموعة من السيارات الكلاسيكية في التجمع السنوي للسيارات الكلاسيكية على أراضي مجمع التسوق &quot;أرخانغيلسكوي أوتليت&quot; - سبوتنيك عربي
8/9
© Sputnik . Maksim Blinov
/
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فتيات يقفن أمام مجموعة من السيارات الكلاسيكية في التجمع السنوي للسيارات الكلاسيكية على أراضي مجمع التسوق "أرخانغيلسكوي أوتليت"

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

مجموعة من الزوار يصورون السيارات القديمة في التجمع السنوي للسيارات الكلاسيكية على أراضي مجمع التسوق "أرخانغيلسكوي أوتليت"

مجموعة من الزوار يصورون السيارات القديمة في التجمع السنوي للسيارات الكلاسيكية على أراضي مجمع التسوق &quot;أرخانغيلسكوي أوتليت&quot; - سبوتنيك عربي
9/9
© Sputnik . Maksim Blinov
/
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مجموعة من الزوار يصورون السيارات القديمة في التجمع السنوي للسيارات الكلاسيكية على أراضي مجمع التسوق "أرخانغيلسكوي أوتليت"

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