مقاطعة موسكو تحتضن عرضا مذهلا للسيارات الكلاسيكية... صور

التجمع السنوي للسيارات الكلاسيكية على أراضي مجمع التسوق "أرخانغيلسكوي أوتليت"
التجمع السنوي للسيارات الكلاسيكية على أراضي مجمع التسوق "أرخانغيلسكوي أوتليت"
سيارة حمراء تقف صاحبتها بجانبها، مرتدية لباسا بذات لون سيارتها، في التجمع السنوي للسيارات الكلاسيكية على أراضي مجمع التسوق "أرخانغيلسكوي أوتليت"
سيارة حمراء تقف صاحبتها بجانبها، مرتدية لباسا بذات لون سيارتها، في التجمع السنوي للسيارات الكلاسيكية على أراضي مجمع التسوق "أرخانغيلسكوي أوتليت"
فتاتان تقفان بجانب سيارة كلاسيكية في التجمع السنوي للسيارات الكلاسيكية على أراضي مجمع التسوق "أرخانغيلسكوي أوتليت"
فتاتان تقفان بجانب سيارة كلاسيكية في التجمع السنوي للسيارات الكلاسيكية على أراضي مجمع التسوق "أرخانغيلسكوي أوتليت"
فتاه ترتدي زيل مشابها للون سيارتها في التجمع السنوي للسيارات الكلاسيكية على أراضي مجمع التسوق "أرخانغيلسكوي أوتليت"
فتاه ترتدي زيل مشابها للون سيارتها في التجمع السنوي للسيارات الكلاسيكية على أراضي مجمع التسوق "أرخانغيلسكوي أوتليت"
مجموعة من السيارات الكلاسيكية في التجمع السنوي للسيارات الكلاسيكية على أراضي مجمع التسوق "أرخانغيلسكوي أوتليت"
مجموعة من السيارات الكلاسيكية في التجمع السنوي للسيارات الكلاسيكية على أراضي مجمع التسوق "أرخانغيلسكوي أوتليت"
فتاة تقف أمام مجموعة من السيارات الكلاسيكية في التجمع السنوي للسيارات الكلاسيكية على أراضي مجمع التسوق "أرخانغيلسكوي أوتليت"
فتاة تقف أمام مجموعة من السيارات الكلاسيكية في التجمع السنوي للسيارات الكلاسيكية على أراضي مجمع التسوق "أرخانغيلسكوي أوتليت"
تجمع الحضور في استقبال مجموعة من السيارات الكلاسيكية في التجمع السنوي للسيارات الكلاسيكية على أراضي مجمع التسوق "أرخانغيلسكوي أوتليت"
تجمع الحضور في استقبال مجموعة من السيارات الكلاسيكية في التجمع السنوي للسيارات الكلاسيكية على أراضي مجمع التسوق "أرخانغيلسكوي أوتليت"
فتيات يقفن أمام مجموعة من السيارات الكلاسيكية في التجمع السنوي للسيارات الكلاسيكية على أراضي مجمع التسوق "أرخانغيلسكوي أوتليت"
فتيات يقفن أمام مجموعة من السيارات الكلاسيكية في التجمع السنوي للسيارات الكلاسيكية على أراضي مجمع التسوق "أرخانغيلسكوي أوتليت"
مجموعة من الزوار يصورون السيارات القديمة في التجمع السنوي للسيارات الكلاسيكية على أراضي مجمع التسوق "أرخانغيلسكوي أوتليت"
مجموعة من الزوار يصورون السيارات القديمة في التجمع السنوي للسيارات الكلاسيكية على أراضي مجمع التسوق "أرخانغيلسكوي أوتليت"