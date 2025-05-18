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4 صواريخ روسية مضادة للدبابات بقدرات خارقة... صور
4 صواريخ روسية مضادة للدبابات بقدرات خارقة... صور
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا قدرات لا مثيل لها في العالم في مجال الصواريخ الهجومية الخارقة للدروع، التي أثبتت نجاحها في عشرات الحروب حول العالم منذ عقود. 18.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-18T16:35+0000
2025-05-18T16:35+0000
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وكما استطاعت قذائف "آر بي جي" الشهيرة في تغيير موازين القوى في المعارك البرية الواسعة والعمليات الخاصة، فإن الصواريخ المضادة للدروع المحمولة على الكتف أو على المركبات، التي طورتها روسيا امتلكت قدرات أكثر فتكا جعلتها سلاحا قاتلا للدبابات بجميع أنواعها والمدرعات والمنشآت العسكرية والتحصينات والجنود.وتعد صواريخ "كورنيت" من أشهر الصواريخ المحمولة على الكتف التي طورتها روسيا، وهي ضمن 4 أنواع من الصواريخ الخارقة للدروع، التي أوردها موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي."كورنيت إي"صممت روسيا أنظمة "كورنيت إي" لتكون متاحة للاستخدام القتالي على المركبات أو محمولة بواسطة جندي واحد يقوم بمهام الرصد والتصويب والإطلاق، لتدمير جميع أنواع الدبابات حتى تلك المزودة بدروع تفاعلية، إضافة إلى استهداف المدرعات والحصون العسكرية والمروحيات، عند الحاجة.ويمكن استخدامها في جميع الظروف الجوية ليلا أو نهارا، كما يمكنها مقاومة جميع أنواع التشويش الإلكتروني، وتتميز أنظمة "كورنيت إي" بسهولة نقلها من مكان إلى آخر داخل حقيبة ما يجعلها مناسبة لمهام القوات الخاصة.ويصل مدى الإطلاق نهارا إلى 5.5 كلم وليلا حتى 4.5 كلم، ويقدر معدل اختراقه للدروع التفاعلية بـ 120 سم، ويصل قطر الصاروخ إلى 152 ملم.ويحمل الصاروخ رأس حربي ترادفي شديد الانفجار خارق للدروع ويصل وزن القاذف بالصاروخ إلى 30 كيلوغراما.ويتميز "كورنيت إي" بإمكانية استخدامه في المناطق الجبلية على ارتفاعات تصل إلى 4500 متر فوق سطح البحر."كورنيت - إي إم"هو نسخة مطورة من الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت - إي"، وهي مخصصة للمركبات بـ 8 صواريخ، ويمكنها إطلاق أكثر من صاروخ على نفس الهدف في وقت واحد لتحقيق مستويات تدمير دقيقة وفتاكة.وتمتلك "كورنيت - إي إم" نظام توجيه ليزري آلي يمكنها من تحقيق اختراقات للدروع الفولاذية التي يزيد سمكها عن 100 سنتيمتر، بعد تجاوز الدروع التفاعلية الخارجية للدبابة.وتمتلك صواريخ"كورنيت - إي إم" رؤوس حربية خارقة يمكنها تجاوز جميع أنواع الدروع التفاعلية و الفولاذية، بقدرة اختراق أكبر مقارنة بالنسخ السابقة.وفيما يتعلق بوسائل الحرب الإلكترونية المضادة، فإن هذه الصواريخ يمكنها تجاوز جميع وسائل التشويش خلال رحلتها نحو الهدف، الذي يمكنها رصده وتدميره بكفاءة على مدار الساعة ليلا ونهارا في جميع الظروف الجوية.ويتراوح مدى "كورنيت - إي إم" بين 150 مترا و10 كيلومترات، ويختلف ذلك وفقا لنوع الرأس الحربي سواء كان شديد الانفجار أو ترادفيا، ويعني ذلك أن المدى المؤثر لـ"كورنيت - إي إم" يقدر بنحو ضعف مدى النسخة السابقة.كما يمكن استخدام صواريخ "كورنيت إي إم" ضد المروحيات والطائرات المسيرة والتحصينات العسكرية، وهي مزودة بأنظمة توجيه يتم تطويرها باستمرار لتحقيق أعلى قدر من التدمير للهدف وبما يسمح لها بمواكب التقنيات الدفاعية الخاصة بحماية الدبابات والمدرعات."ميتيس - إم 1"يمكن للجيوش استخدام منظومة صواريخ "ميتيس - إم 1" عن طريق حملها على الكتف أو ثبيتها على الأرض، وهو ما يجعلها واحدة من أخطر المنظومات الصاروخية الخارقة للدروع في العالم.ويمكن استخدام صواريخ "ميتيس - إم 1" ضد الدبابات الموجودة في الخدمة في غالبية جيوش العالم، إضافة إلى أنها مصممة لتدمير الدبابات التي تم تطويرها لحروب المستقبل.وتستطيع صواريخ "ميتيس - إم 1" أن تدمر المدرعات الخفيفة والتحصينات الدفاعية والمنشآت في نطاق يتراوح بين 80 مترا وألفي كيلومتر.وتعتمد منظومة "ميتيس - إم 1" على استخدام صواريخ عيار 130 ملم، يمكنها اختراق تدريع بسمك يتراوح بين 900 و950 ملم، وهي مصممة للعمل في النهار أو أثناء الليل."كونكورس إم"تم تصميم هذا النظام لتمكين جندي واحد من التصدي لجميع أنواع الدبابات والمدرعات أثناء الحركة، كما يمكن استخدامه ضد التحصينات العسكرية الثابتة.ويتراوح مدى النظام الصاروخي الروسي بين 75 مترا و4 آلاف متر ويمكن استخدامه لإطلاق نوعين من الصواريخ الموجهة المضادة للدروع، الأول ترادفي شديد الانفجار لتدمير الدبابات والمركبات شديدة التدريع، والنوع الثاني حراري يمكن استخدامه ضد الجنود والمنشآت العسكرية.ويصل قطر الصاروخ إلى 135 مم ويصل وزنه بالقاذف إلى 26.5 كيلوغرام، ويمكن استخدامه ضد الأهداف المختلفة على مدار الساعة.
https://sarabic.ae/20230622/آر-بي-جي-7-قاذف-صاروخي-روسي-يدمر-الدبابات-والمدرعات-بأقل-ثمن-1078367317.html
https://sarabic.ae/20221119/فيخر-1-صاروخ-روسي-موجه-مضاد-للدروع-التفاعلية-1070343735.html
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رصد عسكري, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
رصد عسكري, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا

4 صواريخ روسية مضادة للدبابات بقدرات خارقة... صور

16:35 GMT 18.05.2025
© Sputnik . Alaa - Almotairyصواريخ "كورنيت إي إم" في معرض إيديكس 2021
صواريخ كورنيت إي إم في معرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
© Sputnik . Alaa - Almotairy
تابعنا عبر
تمتلك روسيا قدرات لا مثيل لها في العالم في مجال الصواريخ الهجومية الخارقة للدروع، التي أثبتت نجاحها في عشرات الحروب حول العالم منذ عقود.
وكما استطاعت قذائف "آر بي جي" الشهيرة في تغيير موازين القوى في المعارك البرية الواسعة والعمليات الخاصة، فإن الصواريخ المضادة للدروع المحمولة على الكتف أو على المركبات، التي طورتها روسيا امتلكت قدرات أكثر فتكا جعلتها سلاحا قاتلا للدبابات بجميع أنواعها والمدرعات والمنشآت العسكرية والتحصينات والجنود.
قاذف صاروخي روسي مضاد للدروع آر بي جي - 7 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
"آر بي جي-7"... قاذف صاروخي روسي يدمر الدبابات والمدرعات بأقل ثمن
22 يونيو 2023, 07:13 GMT
وتعد صواريخ "كورنيت" من أشهر الصواريخ المحمولة على الكتف التي طورتها روسيا، وهي ضمن 4 أنواع من الصواريخ الخارقة للدروع، التي أوردها موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.

"كورنيت إي"

صممت روسيا أنظمة "كورنيت إي" لتكون متاحة للاستخدام القتالي على المركبات أو محمولة بواسطة جندي واحد يقوم بمهام الرصد والتصويب والإطلاق، لتدمير جميع أنواع الدبابات حتى تلك المزودة بدروع تفاعلية، إضافة إلى استهداف المدرعات والحصون العسكرية والمروحيات، عند الحاجة.
© Sputnik . Alaa - Almotairyصواريخ كورنيت إي إم في الجناح الروسي بمعرض إيديكس 2021
صواريخ كورنيت إي إم في الجناح الروسي بمعرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
صواريخ كورنيت إي إم في الجناح الروسي بمعرض إيديكس 2021
© Sputnik . Alaa - Almotairy
ويمكن استخدامها في جميع الظروف الجوية ليلا أو نهارا، كما يمكنها مقاومة جميع أنواع التشويش الإلكتروني، وتتميز أنظمة "كورنيت إي" بسهولة نقلها من مكان إلى آخر داخل حقيبة ما يجعلها مناسبة لمهام القوات الخاصة.
ويصل مدى الإطلاق نهارا إلى 5.5 كلم وليلا حتى 4.5 كلم، ويقدر معدل اختراقه للدروع التفاعلية بـ 120 سم، ويصل قطر الصاروخ إلى 152 ملم.
ويحمل الصاروخ رأس حربي ترادفي شديد الانفجار خارق للدروع ويصل وزن القاذف بالصاروخ إلى 30 كيلوغراما.
ويتميز "كورنيت إي" بإمكانية استخدامه في المناطق الجبلية على ارتفاعات تصل إلى 4500 متر فوق سطح البحر.

"كورنيت - إي إم"

هو نسخة مطورة من الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت - إي"، وهي مخصصة للمركبات بـ 8 صواريخ، ويمكنها إطلاق أكثر من صاروخ على نفس الهدف في وقت واحد لتحقيق مستويات تدمير دقيقة وفتاكة.
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahabصواريخ كورنيت إي إم في الجناح الروسي بمعرض الصناعات الدفاعية إيديكس 2021
صواريخ كورنيت إي إم في الجناح الروسي بمعرض الصناعات الدفاعية إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
صواريخ كورنيت إي إم في الجناح الروسي بمعرض الصناعات الدفاعية إيديكس 2021
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
وتمتلك "كورنيت - إي إم" نظام توجيه ليزري آلي يمكنها من تحقيق اختراقات للدروع الفولاذية التي يزيد سمكها عن 100 سنتيمتر، بعد تجاوز الدروع التفاعلية الخارجية للدبابة.
وتمتلك صواريخ"كورنيت - إي إم" رؤوس حربية خارقة يمكنها تجاوز جميع أنواع الدروع التفاعلية و الفولاذية، بقدرة اختراق أكبر مقارنة بالنسخ السابقة.
وفيما يتعلق بوسائل الحرب الإلكترونية المضادة، فإن هذه الصواريخ يمكنها تجاوز جميع وسائل التشويش خلال رحلتها نحو الهدف، الذي يمكنها رصده وتدميره بكفاءة على مدار الساعة ليلا ونهارا في جميع الظروف الجوية.
صاروخ روسي موجه مضاد للدروع التفاعلية طراز فيخر - 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
"فيخر-1"... صاروخ روسي موجه مضاد للدروع التفاعلية
19 نوفمبر 2022, 20:13 GMT
ويتراوح مدى "كورنيت - إي إم" بين 150 مترا و10 كيلومترات، ويختلف ذلك وفقا لنوع الرأس الحربي سواء كان شديد الانفجار أو ترادفيا، ويعني ذلك أن المدى المؤثر لـ"كورنيت - إي إم" يقدر بنحو ضعف مدى النسخة السابقة.
كما يمكن استخدام صواريخ "كورنيت إي إم" ضد المروحيات والطائرات المسيرة والتحصينات العسكرية، وهي مزودة بأنظمة توجيه يتم تطويرها باستمرار لتحقيق أعلى قدر من التدمير للهدف وبما يسمح لها بمواكب التقنيات الدفاعية الخاصة بحماية الدبابات والمدرعات.

"ميتيس - إم 1"

يمكن للجيوش استخدام منظومة صواريخ "ميتيس - إم 1" عن طريق حملها على الكتف أو ثبيتها على الأرض، وهو ما يجعلها واحدة من أخطر المنظومات الصاروخية الخارقة للدروع في العالم.
© Sputnik . Alaa - Almotairyصواريخ ميتيس إم 1 الروسية المضادة للدبابات في معرض الصناعات الدفاعية المصرية إيديكس 2021
صواريخ ميتيس إم 1 الروسية المضادة للدبابات في معرض الصناعات الدفاعية المصرية إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
صواريخ ميتيس إم 1 الروسية المضادة للدبابات في معرض الصناعات الدفاعية المصرية إيديكس 2021
© Sputnik . Alaa - Almotairy
ويمكن استخدام صواريخ "ميتيس - إم 1" ضد الدبابات الموجودة في الخدمة في غالبية جيوش العالم، إضافة إلى أنها مصممة لتدمير الدبابات التي تم تطويرها لحروب المستقبل.
وتستطيع صواريخ "ميتيس - إم 1" أن تدمر المدرعات الخفيفة والتحصينات الدفاعية والمنشآت في نطاق يتراوح بين 80 مترا وألفي كيلومتر.
وتعتمد منظومة "ميتيس - إم 1" على استخدام صواريخ عيار 130 ملم، يمكنها اختراق تدريع بسمك يتراوح بين 900 و950 ملم، وهي مصممة للعمل في النهار أو أثناء الليل.

"كونكورس إم"

تم تصميم هذا النظام لتمكين جندي واحد من التصدي لجميع أنواع الدبابات والمدرعات أثناء الحركة، كما يمكن استخدامه ضد التحصينات العسكرية الثابتة.
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورصواريخ "كونكورس إم" الروسية المضادة للدروع
صواريخ كونكورس إم الروسية المضادة للدروع - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
صواريخ "كونكورس إم" الروسية المضادة للدروع
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
ويتراوح مدى النظام الصاروخي الروسي بين 75 مترا و4 آلاف متر ويمكن استخدامه لإطلاق نوعين من الصواريخ الموجهة المضادة للدروع، الأول ترادفي شديد الانفجار لتدمير الدبابات والمركبات شديدة التدريع، والنوع الثاني حراري يمكن استخدامه ضد الجنود والمنشآت العسكرية.
ويصل قطر الصاروخ إلى 135 مم ويصل وزنه بالقاذف إلى 26.5 كيلوغرام، ويمكن استخدامه ضد الأهداف المختلفة على مدار الساعة.
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