https://sarabic.ae/20250519/الطوارئ-الروسية-مصرع-7-أشخاص-وإصابة-11-آخرين-في-حادث-تصادم-حافلة-ركاب-وشاحنة-1100718376.html
الطوارئ الروسية: مصرع 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم حافلة ركاب وشاحنة
الطوارئ الروسية: مصرع 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم حافلة ركاب وشاحنة
سبوتنيك عربي
لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون بحادث اصطدام حافلة ركاب وشاحنة في منطقة يوستينسكي في كالميكيا، اليوم الاثنين، حسبما أفادت المديرية العامة لوزارة الطوارئ... 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T03:00+0000
2025-05-19T03:00+0000
2025-05-19T03:21+0000
وزارة الطوارئ الروسية
روسيا
تصادم
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موسكو –سبوتنيك. وبحسب المديرية العامة للطوارئ وقع الحادث في منطقة يوستينسكي في كالميكيا الساعة 02:30 ( يتطابق مع توقيت موسكو).وبحسب المديرية وقع الحادث عند الكيلومتر 1211 من الطريق السريع الفيدرالي إر- 22 طريق "بحر قزوين" موسكو-تامبوف-فولغوغراد-أستراخان.وأشارت إلى أن الحادث نتج عن تصادم سيارة صغيرة من طراز فولكس فاغن وشاحنة.وكان على متن الحافلة التي كانت متجهة من فولغوغراد إلى أستراخان 21 راكبا.وبحسب المديرية لا يوجد من بين الضحايا أطفال.
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وزارة الطوارئ الروسية, روسيا, تصادم
وزارة الطوارئ الروسية, روسيا, تصادم
الطوارئ الروسية: مصرع 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم حافلة ركاب وشاحنة
03:00 GMT 19.05.2025 (تم التحديث: 03:21 GMT 19.05.2025)
لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون بحادث اصطدام حافلة ركاب وشاحنة في منطقة يوستينسكي في كالميكيا، اليوم الاثنين، حسبما أفادت المديرية العامة لوزارة الطوارئ الروسية.
موسكو –سبوتنيك. وبحسب المديرية العامة للطوارئ وقع الحادث في منطقة يوستينسكي في كالميكيا الساعة 02:30 ( يتطابق مع توقيت موسكو).
وبحسب المديرية وقع الحادث عند الكيلومتر 1211 من الطريق السريع الفيدرالي إر- 22 طريق "بحر قزوين" موسكو-تامبوف-فولغوغراد-أستراخان.
وكان على متن الحافلة التي كانت متجهة من فولغوغراد إلى أستراخان 21 راكبا.
وبحسب المديرية لا يوجد من بين الضحايا أطفال.