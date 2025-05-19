https://sarabic.ae/20250519/رئيس-مجلس-النواب-الليبي-أحداث-طرابلس-جريمة-بكل-المقاييس-1100740559.html

رئيس مجلس النواب الليبي: أحداث طرابلس جريمة بكل المقاييس

رئيس مجلس النواب الليبي: أحداث طرابلس جريمة بكل المقاييس

سبوتنيك عربي

صرح رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم الاثنين، بأن "أحداث طرابلس تعد جريمة بكل المقاييس، وأن من يفكر في إرهاب الشعب ليس من حقه البقاء في... 19.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-19T13:24+0000

2025-05-19T13:24+0000

2025-05-19T13:24+0000

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وقال صالح، خلال جلسة مجلس النواب الليبي: "إن حكومة الدبيبة بالنسبة لمجلس النواب هي والعدم سواء بعدما فشلت في أن تكون حكومة وحدة وطنية"، مشيرا إلى أنه" لم يعد هناك مجال لاستمرارها بعدما قال الشعب الليبي كلمته في مظاهرات طرابلس".وشدد على وقوف المجلس مع المواطنين في طرابلس ومطلبهم في إسقاط حكومة، مطالبا بامتثال حكومة الدبيبة للقضاء حتى يتم محاسبتها على استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين.ونوه رئيس مجلس النواب الليبي، إلى أن "حكومة الدبيبة عرضت حياة المواطنين الآمنين في طرابلس للخطر الشديد نتيجة قراراتها الأخيرة، وشرّعت المليشات ومنحتها الأموال والسلطات طيلة السنوات الماضية"، مؤكدا أن "حكومة الدبيبة ورطت الدولة في اتفاقيات دولية خطيرة، وتعد ساقطة منذ 3 سنوات لفشلها في تنفيذ أعمالها واستمرار سلطاتها في محيطها فقط".وشهدت العاصمة الليبية طرابلس، يوم الجمعة الماضي، خروج تظاهرات كبيرة تطالب بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية. جاء ذلك استجابة لدعوات شعبية تصاعدت خلال الأيام الماضية، على خلفية النزاع المسلح الأخير الذي خلّف أضرارا جسيمة في الأرواح والممتلكات.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي شرقي البلاد مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد.هذا الانقسام يترافق مع ازدواج في المؤسسات السيادية، وأبرزها السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب في طبرق، وشريكه الاستشاري وفق اتفاق الصخيرات، المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، والذي يعاني بدوره من انقسامات داخلية.

https://sarabic.ae/20250519/نواب-ليبيون-يحذرون-من-تشكيل-حكومة-جديدة-دون-توافق-سياسي-شامل-1100723497.html

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أخبار ليبيا اليوم, رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي