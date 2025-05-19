https://sarabic.ae/20250519/نواب-ليبيون-يحذرون-من-تشكيل-حكومة-جديدة-دون-توافق-سياسي-شامل-1100723497.html
نواب ليبيون يحذرون من تشكيل حكومة جديدة دون توافق سياسي شامل
نواب ليبيون يحذرون من تشكيل حكومة جديدة دون توافق سياسي شامل
سبوتنيك عربي
أصدر عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي بيانًا عبروا فيه عن رفضهم لأي محاولات لتشكيل حكومة جديدة دون تحقيق توافق سياسي شامل بين مختلف الأطراف الليبية. 19.05.2025, سبوتنيك عربي
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وأكد البيان، الذي وصل لـ"سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الاثنين، أن "أي خطوة تهدف لتغيير الحكومة التنفيذية دون التنسيق أو الشراكة مع كافة الأجسام السياسية ذات الصلة، وعلى رأسها مجلس الدولة، تعتبر إجراء غير مشروع من الناحية السياسية والدستورية".وقال النواب الليبيون، في بيانهم، إن "أي تحرك أحادي الجانب لتشكيل حكومة جديدة خارج إطار التوافق الوطني يهدد بتكرار تجارب سابقة فشلت في تحقيق الاستقرار"، مشددين على أن "البلاد لا تحتمل المزيد من الانقسام أو التصعيد السياسي، في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب وحدة الصف الوطني وتحقيق انفراجة حقيقية للأزمة".كما اعتبر الموقعون أن "أي حكومة جديدة لا تُبنى على أساس سياسي واضح ومشروع، بمشاركة كافة الأطراف، سيكون مصيرها الفشل، ولن تساهم في تحسين الأوضاع المعيشية أو تقديم الخدمات، بل ستزيد من تعقيد المشهد السياسي الليبي".وجدد النواب التزامهم بالعمل على "إنتاج حكومة موحدة وفعّالة، تُمثل جميع الليبيين، وتكون قادرة على قيادة البلاد نحو الانتخابات، واستعادة الاستقرار وتقديم الخدمات الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة".وشهدت العاصمة الليبية طرابلس، يوم الجمعة الماضية، خروج تظاهرات كبيرة تطالب بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية. جاء ذلك استجابة لدعوات شعبية تصاعدت خلال الأيام الماضية، على خلفية النزاع المسلح الأخير الذي خلّف أضرارا جسيمة في الأرواح والممتلكات.هذا الانقسام يترافق مع ازدواج في المؤسسات السيادية، وأبرزها السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب في طبرق، وشريكه الاستشاري وفق اتفاق الصخيرات، المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، والذي يعاني بدوره من انقسامات داخلية.
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حصري, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
حصري, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
نواب ليبيون يحذرون من تشكيل حكومة جديدة دون توافق سياسي شامل
حصري
أصدر عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي بيانًا عبروا فيه عن رفضهم لأي محاولات لتشكيل حكومة جديدة دون تحقيق توافق سياسي شامل بين مختلف الأطراف الليبية.
وأكد البيان، الذي وصل لـ"سبوتنيك
" نسخة منه، اليوم الاثنين، أن "أي خطوة تهدف لتغيير الحكومة التنفيذية دون التنسيق أو الشراكة مع كافة الأجسام السياسية ذات الصلة، وعلى رأسها مجلس الدولة، تعتبر إجراء غير مشروع من الناحية السياسية والدستورية".
وقال النواب الليبيون، في بيانهم، إن "أي تحرك أحادي الجانب لتشكيل حكومة جديدة خارج إطار التوافق الوطني يهدد بتكرار تجارب سابقة فشلت في تحقيق الاستقرار"، مشددين على أن "البلاد لا تحتمل المزيد من الانقسام أو التصعيد السياسي، في ظل الظروف الراهنة
التي تتطلب وحدة الصف الوطني وتحقيق انفراجة حقيقية للأزمة".
وشدد البيان على "أهمية التمسك بمبدأ الشراكة بين مجلسي النواب والدولة، وفق ما جاء في الاتفاق السياسي الليبي، وعلى ضرورة احترام الشرعية الدستورية وروح الاتفاق في أي مسار يخص تشكيل الحكومة أو إعادة هيكلة السلطة التنفيذية".
كما اعتبر الموقعون أن "أي حكومة جديدة لا تُبنى على أساس سياسي واضح ومشروع، بمشاركة كافة الأطراف، سيكون مصيرها الفشل، ولن تساهم في تحسين الأوضاع المعيشية أو تقديم الخدمات، بل ستزيد من تعقيد المشهد السياسي الليبي".
وجدد النواب التزامهم بالعمل على "إنتاج حكومة موحدة وفعّالة، تُمثل جميع الليبيين، وتكون قادرة على قيادة البلاد نحو الانتخابات، واستعادة الاستقرار وتقديم الخدمات الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة".
وشهدت العاصمة الليبية طرابلس، يوم الجمعة الماضية، خروج تظاهرات
كبيرة تطالب بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية. جاء ذلك استجابة لدعوات شعبية تصاعدت خلال الأيام الماضية، على خلفية النزاع المسلح الأخير الذي خلّف أضرارا جسيمة في الأرواح والممتلكات.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي شرقي البلاد مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد.
هذا الانقسام يترافق مع ازدواج في المؤسسات السيادية، وأبرزها السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب في طبرق، وشريكه الاستشاري وفق اتفاق الصخيرات، المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، والذي يعاني بدوره من انقسامات داخلية.