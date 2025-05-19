https://sarabic.ae/20250519/زعيم-حزب-المعارضة-القومي-سيميون-يقرّ-بهزيمته-بالانتخابات-الرئاسية-الرومانية-ويهنئ-خصمه-1100717835.html

زعيم حزب المعارضة القومي سيميون يقرّ بهزيمته بالانتخابات الرئاسية الرومانية ويهنئ خصمه

زعيم حزب المعارضة القومي سيميون يقرّ بهزيمته بالانتخابات الرئاسية الرومانية ويهنئ خصمه

سبوتنيك عربي

أقر زعيم حزب المعارضة القومي "تحالف توحيد الرومانيين" جورج سيميون بهزيمته أمام خصمه رئيس بلدية بوخارست نيكوسور دان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية... 19.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-19T00:51+0000

2025-05-19T00:51+0000

2025-05-19T00:51+0000

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موسكو –سبوتنيك. وكتب سيمون في صفحته على "فيس بوك" ( المحظور في روسيا باعتباره متطرفا ): " لقد كنا لوحدنا ضد الجميع ... وأهنئ خصمي على فوزه".وجرت يوم أمس الأحد انتخابات الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في رومانيا، وبحسب لجنة الانتخابات المركزية حصل دان على 54.26 بالمئة من الأصوات، بينما حصل سيميون على 45.74 بالمئة.أُجريت جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية في رومانيا يوم الأحد. وبعد فرز 99% من الأصوات، وفقًا للجنة الانتخابات المركزية في البلاد، حصل دان على 53.98% من الأصوات، بينما حصل سيميون على 46.02%.فيما أُجريت الجولة الأولى في 4 مايو، وحصل سيميون (41%) ودان (21%) على أعلى الأصوات.تأتي الانتخابات الرئاسية الرومانية لعام 2025 في خضم أزمة سياسية ناجمة عن إلغاء نتائج الجولة الأولى التي عُقدت عام 2024، والتي فاز فيها المرشح المستقل كالين جورجيسكو، ولكن أُلغيت الانتخابات بسبب مزاعم تدخل في العملية الانتخابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.أثار القرار احتجاجات في البلاد واتهامات للحكومة الرومانية بقمع المعارضة، بما في ذلك من الإدارة الأمريكية.

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