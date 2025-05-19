https://sarabic.ae/20250519/زعيم-حزب-المعارضة-القومي-سيميون-يقرّ-بهزيمته-بالانتخابات-الرئاسية-الرومانية-ويهنئ-خصمه-1100717835.html
زعيم حزب المعارضة القومي سيميون يقرّ بهزيمته بالانتخابات الرئاسية الرومانية ويهنئ خصمه
زعيم حزب المعارضة القومي سيميون يقرّ بهزيمته بالانتخابات الرئاسية الرومانية ويهنئ خصمه
سبوتنيك عربي
أقر زعيم حزب المعارضة القومي "تحالف توحيد الرومانيين" جورج سيميون بهزيمته أمام خصمه رئيس بلدية بوخارست نيكوسور دان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية... 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T00:51+0000
2025-05-19T00:51+0000
2025-05-19T00:51+0000
أخبار رومانيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/13/1100717678_0:228:3071:1955_1920x0_80_0_0_987263e634b2b88ab3b5e475e080fb33.jpg
موسكو –سبوتنيك. وكتب سيمون في صفحته على "فيس بوك" ( المحظور في روسيا باعتباره متطرفا ): " لقد كنا لوحدنا ضد الجميع ... وأهنئ خصمي على فوزه".وجرت يوم أمس الأحد انتخابات الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في رومانيا، وبحسب لجنة الانتخابات المركزية حصل دان على 54.26 بالمئة من الأصوات، بينما حصل سيميون على 45.74 بالمئة.أُجريت جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية في رومانيا يوم الأحد. وبعد فرز 99% من الأصوات، وفقًا للجنة الانتخابات المركزية في البلاد، حصل دان على 53.98% من الأصوات، بينما حصل سيميون على 46.02%.فيما أُجريت الجولة الأولى في 4 مايو، وحصل سيميون (41%) ودان (21%) على أعلى الأصوات.تأتي الانتخابات الرئاسية الرومانية لعام 2025 في خضم أزمة سياسية ناجمة عن إلغاء نتائج الجولة الأولى التي عُقدت عام 2024، والتي فاز فيها المرشح المستقل كالين جورجيسكو، ولكن أُلغيت الانتخابات بسبب مزاعم تدخل في العملية الانتخابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.أثار القرار احتجاجات في البلاد واتهامات للحكومة الرومانية بقمع المعارضة، بما في ذلك من الإدارة الأمريكية.
https://sarabic.ae/20250518/مؤسس-تلغرام-دولة-أوروبية-تطالب-بفرض-رقابة-على-المنصة-في-رومانيا-قبيل-الانتخابات-الرئاسية-1100709149.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/13/1100717678_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_40bc87e71177edced90a4ffb0baf81e8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار رومانيا, العالم
زعيم حزب المعارضة القومي سيميون يقرّ بهزيمته بالانتخابات الرئاسية الرومانية ويهنئ خصمه
أقر زعيم حزب المعارضة القومي "تحالف توحيد الرومانيين" جورج سيميون بهزيمته أمام خصمه رئيس بلدية بوخارست نيكوسور دان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الرومانية التي جرت يوم أمس الأحد ، وهنأه على الفوز.
موسكو –سبوتنيك. وكتب سيمون في صفحته على "فيس بوك" ( المحظور في روسيا باعتباره متطرفا ): " لقد كنا لوحدنا ضد الجميع ... وأهنئ خصمي على فوزه".
وشكر أولئك الذين صوتوا له، مؤكدا أنه سيستمر في تمثيل مصالح المجتمع الروماني، على الرغم من "الطعم المرير للهزيمة".
وجرت يوم أمس الأحد انتخابات الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في رومانيا، وبحسب لجنة الانتخابات المركزية حصل دان على 54.26 بالمئة من الأصوات، بينما حصل سيميون على 45.74 بالمئة
.
أُجريت جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية في رومانيا يوم الأحد. وبعد فرز 99% من الأصوات، وفقًا للجنة الانتخابات المركزية في البلاد، حصل دان على 53.98% من الأصوات، بينما حصل سيميون على 46.02%.
فيما أُجريت الجولة الأولى في 4 مايو، وحصل سيميون (41%) ودان (21%) على أعلى الأصوات.
تأتي الانتخابات الرئاسية الرومانية لعام 2025 في خضم أزمة سياسية ناجمة عن إلغاء نتائج الجولة الأولى التي عُقدت عام 2024، والتي فاز فيها المرشح المستقل كالين جورجيسكو، ولكن أُلغيت الانتخابات بسبب مزاعم تدخل في العملية الانتخابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
أثار القرار احتجاجات في البلاد واتهامات للحكومة الرومانية بقمع المعارضة، بما في ذلك من الإدارة الأمريكية.