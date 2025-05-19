زعيم حزب المعارضة القومي سيميون يقرّ بهزيمته بالانتخابات الرئاسية الرومانية ويهنئ خصمه

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خريطة طريق "طموحة" يعلن عنها رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:28 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ماذا بعد شراكات ترامب الاقتصادية والاستراتيجية مع دول الخليج؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
16:33 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
ارتياح روسي لنتائج "مفاوضات اسطنبول" واتفاق على تبادل الأسرى
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
رسائل نتنياهو من التصعيد في غزة بعد انتهاء جولة ترامب في الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراع الرياضيات والحقائق المثيرة عن مقدمي الأكسجين لنا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
08:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:31 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
ماذا بعد شراكات ترامب الاقتصادية والاستراتيجية مع دول الخليج؟
11:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
رسائل نتنياهو من التصعيد في غزة بعد انتهاء جولة ترامب في الشرق الأوسط
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
قمة بغداد ترفض تهجير الفلسطينيين وتدعو لعملية سياسية شاملة في سوريا، بوتين يؤكد أن روسيا تحتاج إزالة أسباب الأزمة الأوكرانية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراع الرياضيات والحقائق المثيرة عن مقدمي الأكسجين لنا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250519/زعيم-حزب-المعارضة-القومي-سيميون-يقرّ-بهزيمته-بالانتخابات-الرئاسية-الرومانية-ويهنئ-خصمه-1100717835.html
زعيم حزب المعارضة القومي سيميون يقرّ بهزيمته بالانتخابات الرئاسية الرومانية ويهنئ خصمه
زعيم حزب المعارضة القومي سيميون يقرّ بهزيمته بالانتخابات الرئاسية الرومانية ويهنئ خصمه
سبوتنيك عربي
أقر زعيم حزب المعارضة القومي "تحالف توحيد الرومانيين" جورج سيميون بهزيمته أمام خصمه رئيس بلدية بوخارست نيكوسور دان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية... 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T00:51+0000
2025-05-19T00:51+0000
أخبار رومانيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/13/1100717678_0:228:3071:1955_1920x0_80_0_0_987263e634b2b88ab3b5e475e080fb33.jpg
موسكو –سبوتنيك. وكتب سيمون في صفحته على "فيس بوك" ( المحظور في روسيا باعتباره متطرفا ): " لقد كنا لوحدنا ضد الجميع ... وأهنئ خصمي على فوزه".وجرت يوم أمس الأحد انتخابات الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في رومانيا، وبحسب لجنة الانتخابات المركزية حصل دان على 54.26 بالمئة من الأصوات، بينما حصل سيميون على 45.74 بالمئة.أُجريت جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية في رومانيا يوم الأحد. وبعد فرز 99% من الأصوات، وفقًا للجنة الانتخابات المركزية في البلاد، حصل دان على 53.98% من الأصوات، بينما حصل سيميون على 46.02%.فيما أُجريت الجولة الأولى في 4 مايو، وحصل سيميون (41%) ودان (21%) على أعلى الأصوات.تأتي الانتخابات الرئاسية الرومانية لعام 2025 في خضم أزمة سياسية ناجمة عن إلغاء نتائج الجولة الأولى التي عُقدت عام 2024، والتي فاز فيها المرشح المستقل كالين جورجيسكو، ولكن أُلغيت الانتخابات بسبب مزاعم تدخل في العملية الانتخابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.أثار القرار احتجاجات في البلاد واتهامات للحكومة الرومانية بقمع المعارضة، بما في ذلك من الإدارة الأمريكية.
https://sarabic.ae/20250518/مؤسس-تلغرام-دولة-أوروبية-تطالب-بفرض-رقابة-على-المنصة-في-رومانيا-قبيل-الانتخابات-الرئاسية-1100709149.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/13/1100717678_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_40bc87e71177edced90a4ffb0baf81e8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار رومانيا, العالم
أخبار رومانيا, العالم

زعيم حزب المعارضة القومي سيميون يقرّ بهزيمته بالانتخابات الرئاسية الرومانية ويهنئ خصمه

00:51 GMT 19.05.2025
© AP Photo / Vadim Ghirdaالمرشح الرئاسي جورج سيميون يلوح لأنصاره بعد إغلاق صناديق الاقتراع للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المعادة في بوخارست، رومانيا، الأحد 18 مايو/أيار 2025.
المرشح الرئاسي جورج سيميون يلوح لأنصاره بعد إغلاق صناديق الاقتراع للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المعادة في بوخارست، رومانيا، الأحد 18 مايو/أيار 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
تابعنا عبر
أقر زعيم حزب المعارضة القومي "تحالف توحيد الرومانيين" جورج سيميون بهزيمته أمام خصمه رئيس بلدية بوخارست نيكوسور دان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الرومانية التي جرت يوم أمس الأحد ، وهنأه على الفوز.
موسكو –سبوتنيك. وكتب سيمون في صفحته على "فيس بوك" ( المحظور في روسيا باعتباره متطرفا ): " لقد كنا لوحدنا ضد الجميع ... وأهنئ خصمي على فوزه".
وشكر أولئك الذين صوتوا له، مؤكدا أنه سيستمر في تمثيل مصالح المجتمع الروماني، على الرغم من "الطعم المرير للهزيمة".
وجرت يوم أمس الأحد انتخابات الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في رومانيا، وبحسب لجنة الانتخابات المركزية حصل دان على 54.26 بالمئة من الأصوات، بينما حصل سيميون على 45.74 بالمئة.
أُجريت جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية في رومانيا يوم الأحد. وبعد فرز 99% من الأصوات، وفقًا للجنة الانتخابات المركزية في البلاد، حصل دان على 53.98% من الأصوات، بينما حصل سيميون على 46.02%.
بافل دوروف مؤسس تطبيق تلغرام - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
مؤسس "تلغرام": دولة أوروبية تطالب بفرض رقابة على المنصة في رومانيا قبيل الانتخابات الرئاسية
أمس, 15:47 GMT
فيما أُجريت الجولة الأولى في 4 مايو، وحصل سيميون (41%) ودان (21%) على أعلى الأصوات.
تأتي الانتخابات الرئاسية الرومانية لعام 2025 في خضم أزمة سياسية ناجمة عن إلغاء نتائج الجولة الأولى التي عُقدت عام 2024، والتي فاز فيها المرشح المستقل كالين جورجيسكو، ولكن أُلغيت الانتخابات بسبب مزاعم تدخل في العملية الانتخابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
أثار القرار احتجاجات في البلاد واتهامات للحكومة الرومانية بقمع المعارضة، بما في ذلك من الإدارة الأمريكية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала