https://sarabic.ae/20250519/صحة-غزة-تعلن-انقطاع-التيار-الكهربائي-عن-المستشفى-الإندونيسي-إثر-قصف-إسرائيلي-1100754694.html

"صحة غزة" تعلن انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى الإندونيسي إثر قصف إسرائيلي

"صحة غزة" تعلن انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى الإندونيسي إثر قصف إسرائيلي

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الاثنين، انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى الإندونيسي في أعقاب استهداف الجيش الإسرائيلي للمولدات الكهربائية في المستشفى. 19.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-19T20:10+0000

2025-05-19T20:10+0000

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وأضافت وزارة الصحة بغزة، في بيان، أن الاستهداف الإسرائيلي للمولدات الكهربائية يعني توقف عمل المستشفى بشكل كامل، واستنكرت الوزارة تدمير المولدات الكهربائية في المستشفيات، واصفة إياه بأنه "يعني ضرب عصب الخدمة الصحية وإنهاء عملها".وفي اليوم الـ63 من استئناف الجيش الإسرائيلي الحرب على قطاع غزة، والـ588 لبدء الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته على جميع أنحاء القطاع المحاصر، ما خلف عددا كبيرا من القتلى والمصابين.وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي شنّ أكثر من 30 غارة على مناطق عدة في خان يونس جنوبي القطاع.وأشارت القناة 12 الإسرائيلية، إلى أن الجيش شنّ عملية خاصة في خان يونس، لكن ليس لتحرير رهائن، ونقل موقع "واللا" الإسرائيلي، عن مصدر، أن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية خاصة في خان يونس.وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإنه لم يتم تحرير أي رهائن من قطاع غزة ومن غير الواضح ما يحدث هناك، فيما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوة خاصة إسرائيلية تسللت بواسطة مركبة مدنية وهي ترتدي ملابس نسائية إلى مدينة خانيونس واغتالت فلسطينيا واعتقلت زوجته وأطفاله، ‏وبحسب المعلومات، فإن الشخص الذي تم إعدامه هو القيادي في ألوية الناصر، أحمد سرحان.وبحسب وسائل إعلام محلية، تحاصر الآليات الإسرائيلية المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا شمالي القطاع، حيث أطلقت النيران عليه وسط فقدان الاتصال بالطواقم الطبية والمرضى داخله.وقالت تلك الوسائل: "الاحتلال شنّ أحزمة نارية عنيفة وسط خان يونس، كما استهدفت غارات إسرائيلية عنيفة محيط منطقة أصداء غرب وشرق المدينة".

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https://sarabic.ae/20250519/بملابس-نسائية-تفاصيل-عملية-إسرائيلية-خاصة-في-خان-يونس-جنوبي-قطاع-غزة-1100732210.html

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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم