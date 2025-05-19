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https://sarabic.ae/20250519/عمدة-بوخارست-يفوز-بالانتخابات-الرئاسية-في-رومانيا-1100718699.html
عمدة بوخارست يفوز بالانتخابات الرئاسية في رومانيا
عمدة بوخارست يفوز بالانتخابات الرئاسية في رومانيا
سبوتنيك عربي
فاز عمدة بوخارست نيكوسور دان، اليوم الاثنين، بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الرومانية، بعد فرز 100% من الأصوات، بحسب اللجنة المركزية للانتخابات... 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T03:52+0000
2025-05-19T04:14+0000
العالم
رومانيا
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وقد حصل دان على تأييد 53.60% من أصوات الناخبين، فيما حصل منافسه رئيس حزب "التحالف من أجل توحيد الرومانيين" المعارض جورجي سيميون، على 46.40 % من الأصوات.وجرت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في رومانيا، يوم أمس الأحد، وعقدت الجولة الأولى في الرابع من مايو/أيار الجاري، حيث حصل سيميون على 41% ودان على21% من الأصوات.ودعا نيكوسور دان إلى تعاون أكثر نشاطا بين رومانيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، فضلا عن الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويرى أنه من الضروري زيادة الإنفاق الدفاعي للبلاد من 2.5% إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.وأثار القرار احتجاجات في البلاد واتهامات للحكومة الرومانية بقمع المعارضة، بما في ذلك من الإدارة الأمريكية.
https://sarabic.ae/20250519/زعيم-حزب-المعارضة-القومي-سيميون-يقرّ-بهزيمته-بالانتخابات-الرئاسية-الرومانية-ويهنئ-خصمه-1100717835.html
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العالم, رومانيا
العالم, رومانيا

عمدة بوخارست يفوز بالانتخابات الرئاسية في رومانيا

03:52 GMT 19.05.2025 (تم التحديث: 04:14 GMT 19.05.2025)
© Anadoluعمدة بوخارست نيكوسور دان
عمدة بوخارست نيكوسور دان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
© Anadolu
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فاز عمدة بوخارست نيكوسور دان، اليوم الاثنين، بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الرومانية، بعد فرز 100% من الأصوات، بحسب اللجنة المركزية للانتخابات المركزية في رومانيا.
وقد حصل دان على تأييد 53.60% من أصوات الناخبين، فيما حصل منافسه رئيس حزب "التحالف من أجل توحيد الرومانيين" المعارض جورجي سيميون، على 46.40 % من الأصوات.

وقد أقر سيميون، بالهزيمة وهنأ خصمه بالفوز.

وجرت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في رومانيا، يوم أمس الأحد، وعقدت الجولة الأولى في الرابع من مايو/أيار الجاري، حيث حصل سيميون على 41% ودان على21% من الأصوات.
المرشح الرئاسي جورج سيميون يلوح لأنصاره بعد إغلاق صناديق الاقتراع للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المعادة في بوخارست، رومانيا، الأحد 18 مايو/أيار 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
زعيم حزب المعارضة القومي سيميون يقرّ بهزيمته بالانتخابات الرئاسية الرومانية ويهنئ خصمه
00:51 GMT
ودعا نيكوسور دان إلى تعاون أكثر نشاطا بين رومانيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، فضلا عن الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويرى أنه من الضروري زيادة الإنفاق الدفاعي للبلاد من 2.5% إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتأتي الانتخابات الرئاسية الرومانية لعام 2025، في خضم أزمة سياسية ناجمة عن إلغاء نتائج الجولة الأولى التي عُقدت عام 2024، والتي فاز فيها المرشح المستقل كالين جورجيسكو، ولكن أُلغيت الانتخابات بسبب مزاعم تدخل في العملية الانتخابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأثار القرار احتجاجات في البلاد واتهامات للحكومة الرومانية بقمع المعارضة، بما في ذلك من الإدارة الأمريكية.
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