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https://sarabic.ae/20250519/1100730125.html
دونهوانغ الصينية... مدينة القصص والأساطير على طريق الحرير
دونهوانغ الصينية... مدينة القصص والأساطير على طريق الحرير
سبوتنيك عربي
جمع فريق وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور المذهلة لمدينة دونهوانغ في الصين والمطلة على طريق الحرير، والمعروفة بأساطيرها وقصصها التاريخية. 19.05.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, الصين
фото, صور, الصين

دونهوانغ الصينية... مدينة القصص والأساطير على طريق الحرير

10:25 GMT 19.05.2025
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جمع فريق وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور المذهلة لمدينة دونهوانغ في الصين والمطلة على طريق الحرير، والمعروفة بأساطيرها وقصصها التاريخية.
© Getty Images / VCG/ Zhang Xiaolian

سياح يمتطون الجمال ويزورون جبل "مينغشا" وموقع ا"لهلال الربيعي" الخلاب، في دونهوانغ، مقاطعة غانسو، الصين

سياح يمتطون الجمال ويزورون جبل &quot;مينغشا&quot; وموقع ا&quot;لهلال الربيعي&quot; الخلاب، في دونهوانغ، مقاطعة غانسو، الصين - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / VCG/ Zhang Xiaolian

سياح يمتطون الجمال ويزورون جبل "مينغشا" وموقع ا"لهلال الربيعي" الخلاب، في دونهوانغ، مقاطعة غانسو، الصين

© Getty Images / VCG/Zhang Xiaoliang

سياح يزورون جبل "مينغشا" وموقع "الهلال الربيعي" ذي الطبيعة الخلابة، دونهوانغ، مقاطعة غانسو، الصين

سياح يزورون جبل &quot;مينغشا&quot; وموقع &quot;الهلال الربيعي&quot; ذي الطبيعة الخلابة، دونهوانغ، مقاطعة غانسو، الصين - سبوتنيك عربي
2/7
© Getty Images / VCG/Zhang Xiaoliang

سياح يزورون جبل "مينغشا" وموقع "الهلال الربيعي" ذي الطبيعة الخلابة، دونهوانغ، مقاطعة غانسو، الصين

© Getty Images / VCG/Zhang Xiaoliang

صورة تظهر واحة وبركة مياه، تعبّر عن الطبيعة الخلابة لمدينة دونهوانغ الصينية

صورة تظهر واحة وبركة مياه، تعبّر عن الطبيعة الخلابة لمدينة دونهوانغ الصينية - سبوتنيك عربي
3/7
© Getty Images / VCG/Zhang Xiaoliang

صورة تظهر واحة وبركة مياه، تعبّر عن الطبيعة الخلابة لمدينة دونهوانغ الصينية

© Getty Images / VCG/Zhang Xiaoliang

صورة لأحد المباني المعمارية الجميلة في مدينة دونهوانغ الصينية

صورة لأحد المباني المعمارية الجميلة في مدينة دونهوانغ الصينية - سبوتنيك عربي
4/7
© Getty Images / VCG/Zhang Xiaoliang

صورة لأحد المباني المعمارية الجميلة في مدينة دونهوانغ الصينية

© Getty Images / VCG/Zhang Xiaoliang

سياح يمتطون الجبال ويعبرون الصحراء ليصلوا إلى مدينة دونهوانغ الصينية

سياح يمتطون الجبال ويعبرون الصحراء ليصلوا إلى مدينة دونهوانغ الصينية - سبوتنيك عربي
5/7
© Getty Images / VCG/Zhang Xiaoliang

سياح يمتطون الجبال ويعبرون الصحراء ليصلوا إلى مدينة دونهوانغ الصينية

© Getty Images / VCG/Zhang Xiaoliang

سياح يتسلقون تلة مطلة على مدينة دونهوانغ، لمشاهدة طريق الحرير

سياح يتسلقون تلة مطلة على مدينة دونهوانغ، لمشاهدة طريق الحرير - سبوتنيك عربي
6/7
© Getty Images / VCG/Zhang Xiaoliang

سياح يتسلقون تلة مطلة على مدينة دونهوانغ، لمشاهدة طريق الحرير

© Getty Images / VCG/Zhang Xiaoliang

سياح يحتمون بالظل من شمس مدينة دونهوانغ القوية

سياح يحتمون بالظل من شمس مدينة دونهوانغ القوية - سبوتنيك عربي
7/7
© Getty Images / VCG/Zhang Xiaoliang

سياح يحتمون بالظل من شمس مدينة دونهوانغ القوية

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