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دونهوانغ الصينية... مدينة القصص والأساطير على طريق الحرير
دونهوانغ الصينية... مدينة القصص والأساطير على طريق الحرير
سبوتنيك عربي
جمع فريق وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور المذهلة لمدينة دونهوانغ في الصين والمطلة على طريق الحرير، والمعروفة بأساطيرها وقصصها التاريخية. 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T10:25+0000
2025-05-19T10:25+0000
2025-05-19T10:25+0000
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фото, صور, الصين
دونهوانغ الصينية... مدينة القصص والأساطير على طريق الحرير
جمع فريق وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور المذهلة لمدينة دونهوانغ في الصين والمطلة على طريق الحرير، والمعروفة بأساطيرها وقصصها التاريخية.
© Getty Images / VCG/ Zhang Xiaolian
سياح يمتطون الجمال ويزورون جبل "مينغشا" وموقع ا"لهلال الربيعي" الخلاب، في دونهوانغ، مقاطعة غانسو، الصين
سياح يمتطون الجمال ويزورون جبل "مينغشا" وموقع ا"لهلال الربيعي" الخلاب، في دونهوانغ، مقاطعة غانسو، الصين
© Getty Images / VCG/Zhang Xiaoliang
سياح يزورون جبل "مينغشا" وموقع "الهلال الربيعي" ذي الطبيعة الخلابة، دونهوانغ، مقاطعة غانسو، الصين
سياح يزورون جبل "مينغشا" وموقع "الهلال الربيعي" ذي الطبيعة الخلابة، دونهوانغ، مقاطعة غانسو، الصين
© Getty Images / VCG/Zhang Xiaoliang
صورة تظهر واحة وبركة مياه، تعبّر عن الطبيعة الخلابة لمدينة دونهوانغ الصينية
صورة تظهر واحة وبركة مياه، تعبّر عن الطبيعة الخلابة لمدينة دونهوانغ الصينية
© Getty Images / VCG/Zhang Xiaoliang
صورة لأحد المباني المعمارية الجميلة في مدينة دونهوانغ الصينية
صورة لأحد المباني المعمارية الجميلة في مدينة دونهوانغ الصينية
© Getty Images / VCG/Zhang Xiaoliang
سياح يمتطون الجبال ويعبرون الصحراء ليصلوا إلى مدينة دونهوانغ الصينية
سياح يمتطون الجبال ويعبرون الصحراء ليصلوا إلى مدينة دونهوانغ الصينية
© Getty Images / VCG/Zhang Xiaoliang
سياح يتسلقون تلة مطلة على مدينة دونهوانغ، لمشاهدة طريق الحرير
سياح يتسلقون تلة مطلة على مدينة دونهوانغ، لمشاهدة طريق الحرير
© Getty Images / VCG/Zhang Xiaoliang
سياح يحتمون بالظل من شمس مدينة دونهوانغ القوية
سياح يحتمون بالظل من شمس مدينة دونهوانغ القوية