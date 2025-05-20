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https://sarabic.ae/20250520/إيران-هناك-شد-وجذب-بشأن-موعد-الجولة-الخامسة-من-المفاوضات-مع-أمريكا-1100790769.html
إيران: هناك شد وجذب بشأن موعد الجولة الخامسة من المفاوضات مع أمريكا
إيران: هناك شد وجذب بشأن موعد الجولة الخامسة من المفاوضات مع أمريكا
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، أن موعد الجولة الخامسة من المفاوضات النووية غير المباشرة مع أمريكا طُرح، إلا أن "طهران لم توافق عليه... 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T14:40+0000
2025-05-20T14:40+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
الاتفاق النووي الإيراني
انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني
العالم
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وأوضح عراقجي في تصريحات لوكالة "تسنيم" الإيرانية، أن هناك حالة من "الشد والجذب" بشأن توقيت ومكان المفاوضات.وقال عراقجي: "حاليا نحن في شد وجذب!"، بحسب تعبيره.جاءت تصريحات وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على هامش مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى لوفاة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي ومرافقيه في حادث تحطم مروحية، وذلك بحضور المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي.وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران وأمريكا حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 نيسان/ أبريل 2025، في العاصمة العمانية مسقط، واستضافت السفارة العمانية في روما جولة المفاوضات الثانية في 19 أبريل، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 أبريل.يذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا وأمريكا وفرنسا إلى اتفاق مع إيران، بشأن برنامجها النووي ينص على تخفيف العقوبات عنها مقابل فرض قيود على البرنامج النووي.ولاحقا انسحبت أمريكا، خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب السابقة، من الاتفاق النووي في أيار/مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران.وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.
https://sarabic.ae/20250520/روسيا-مستعدون-لمساعدة-إيران-وأمريكا-على-التوصل-إلى-توافق-بشأن-الاتفاق-النووي-1100768774.html
https://sarabic.ae/20250519/إيران-تعلن-بدء-خطوات-إقامة-علاقات-مع-مصر-والبحرين-1100755311.html
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني, العالم
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني, العالم

إيران: هناك شد وجذب بشأن موعد الجولة الخامسة من المفاوضات مع أمريكا

14:40 GMT 20.05.2025
© AP Photo / Vahid Salemiوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، أن موعد الجولة الخامسة من المفاوضات النووية غير المباشرة مع أمريكا طُرح، إلا أن "طهران لم توافق عليه بعد، ولا يزال قيد الدراسة".
وأوضح عراقجي في تصريحات لوكالة "تسنيم" الإيرانية، أن هناك حالة من "الشد والجذب" بشأن توقيت ومكان المفاوضات.
وقال عراقجي: "حاليا نحن في شد وجذب!"، بحسب تعبيره.
جاءت تصريحات وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على هامش مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى لوفاة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي ومرافقيه في حادث تحطم مروحية، وذلك بحضور المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي.
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
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وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران وأمريكا حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 نيسان/ أبريل 2025، في العاصمة العمانية مسقط، واستضافت السفارة العمانية في روما جولة المفاوضات الثانية في 19 أبريل، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 أبريل.
يذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا وأمريكا وفرنسا إلى اتفاق مع إيران، بشأن برنامجها النووي ينص على تخفيف العقوبات عنها مقابل فرض قيود على البرنامج النووي.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
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ولاحقا انسحبت أمريكا، خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب السابقة، من الاتفاق النووي في أيار/مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران.
وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.
ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.
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