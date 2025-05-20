https://sarabic.ae/20250520/روسيا-مستعدون-لمساعدة-إيران-وأمريكا-على-التوصل-إلى-توافق-بشأن-الاتفاق-النووي-1100768774.html

روسيا: مستعدون لمساعدة إيران وأمريكا على التوصل إلى توافق بشأن الاتفاق النووي

روسيا: مستعدون لمساعدة إيران وأمريكا على التوصل إلى توافق بشأن الاتفاق النووي

سبوتنيك عربي

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، اليوم الثلاثاء، عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة لإيران والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى توافق بشأن... 20.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-20T09:28+0000

2025-05-20T09:28+0000

2025-05-20T09:28+0000

روسيا

إيران

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_0:211:2895:1839_1920x0_80_0_0_35722e47a34437f0943de7e2913dc46f.jpg

وقال رودينكو في حديث مع وكالة "سبوتنيك": "لقد أطلعنا أصدقاؤنا الإيرانيون بشكل مختصر على المرحلة الحالية من المفاوضات، ويأملون أن يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق يناسب الجميع".وأشار رودينكو إلى أن موسكو تأمل في نتيجة إيجابية للمفاوضات بين طهران وواشنطن و"إبرام اتفاقيات ترضي الجانبين".وأوضح رودينكو أن ما يحدث في العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران سيؤثر أيضا على الوضع الإقليمي، الذي تود موسكو أن تراه مستقرا وآمنا.يذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا إلى اتفاق مع إيران، بشأن برنامجها النووي ينص على تخفيف العقوبات عنها مقابل فرض قيود على البرنامج النووي.ولاحقا انسحبت الولايات المتحدة، خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب السابقة، من الاتفاق النووي في أيار/مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران.ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.وزراء خارجية إيران وقطر وعمان يعقدون محادثات في طهرانوزير الخارجية الإيراني: نريد التوصل لاتفاق عادل يضمن حقوقنا النووية ويؤدي لرفع جميع العقوبات

https://sarabic.ae/20250518/عراقجي-تصريحات-ويتكوف-بعيدة-عن-واقع-المفاوضات-وتخصيب-اليورانيوم-في-إيران-مستمر-1100712057.html

https://sarabic.ae/20250518/عراقجي-تصريحات-ويتكوف-بعيدة-عن-واقع-المفاوضات-وتخصيب-اليورانيوم-في-إيران-مستمر-1100712057.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, إيران, العالم, أخبار العالم الآن