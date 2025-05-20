https://sarabic.ae/20250520/روسيا-مستعدون-لمساعدة-إيران-وأمريكا-على-التوصل-إلى-توافق-بشأن-الاتفاق-النووي-1100768774.html
روسيا: مستعدون لمساعدة إيران وأمريكا على التوصل إلى توافق بشأن الاتفاق النووي
روسيا: مستعدون لمساعدة إيران وأمريكا على التوصل إلى توافق بشأن الاتفاق النووي
سبوتنيك عربي
أعرب نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، اليوم الثلاثاء، عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة لإيران والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى توافق بشأن... 20.05.2025, سبوتنيك عربي
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وقال رودينكو في حديث مع وكالة "سبوتنيك": "لقد أطلعنا أصدقاؤنا الإيرانيون بشكل مختصر على المرحلة الحالية من المفاوضات، ويأملون أن يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق يناسب الجميع".وأشار رودينكو إلى أن موسكو تأمل في نتيجة إيجابية للمفاوضات بين طهران وواشنطن و"إبرام اتفاقيات ترضي الجانبين".وأوضح رودينكو أن ما يحدث في العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران سيؤثر أيضا على الوضع الإقليمي، الذي تود موسكو أن تراه مستقرا وآمنا.يذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا إلى اتفاق مع إيران، بشأن برنامجها النووي ينص على تخفيف العقوبات عنها مقابل فرض قيود على البرنامج النووي.ولاحقا انسحبت الولايات المتحدة، خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب السابقة، من الاتفاق النووي في أيار/مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران.ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.وزراء خارجية إيران وقطر وعمان يعقدون محادثات في طهرانوزير الخارجية الإيراني: نريد التوصل لاتفاق عادل يضمن حقوقنا النووية ويؤدي لرفع جميع العقوبات
https://sarabic.ae/20250518/عراقجي-تصريحات-ويتكوف-بعيدة-عن-واقع-المفاوضات-وتخصيب-اليورانيوم-في-إيران-مستمر-1100712057.html
https://sarabic.ae/20250518/عراقجي-تصريحات-ويتكوف-بعيدة-عن-واقع-المفاوضات-وتخصيب-اليورانيوم-في-إيران-مستمر-1100712057.html
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روسيا, إيران, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, إيران, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا: مستعدون لمساعدة إيران وأمريكا على التوصل إلى توافق بشأن الاتفاق النووي
أعرب نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، اليوم الثلاثاء، عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة لإيران والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى توافق بشأن الاتفاق النووي.
وقال رودينكو في حديث مع وكالة "سبوتنيك": "لقد أطلعنا أصدقاؤنا الإيرانيون بشكل مختصر على المرحلة الحالية من المفاوضات، ويأملون أن يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق يناسب الجميع".
وتابع: "رحبنا بهذا الموقف وأكدنا مرة أخرى استعدادنا، في حال اتفاق جميع الأطراف والمشاركين في المفاوضات، لتقديم خدماتنا التي من شأنها أن تساعد في التوصل إلى توافق في الآراء".
وأشار رودينكو إلى أن موسكو تأمل في نتيجة إيجابية للمفاوضات بين طهران وواشنطن و"إبرام اتفاقيات ترضي الجانبين".
وأوضح رودينكو أن ما يحدث في العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران سيؤثر أيضا على الوضع الإقليمي، الذي تود موسكو أن تراه مستقرا وآمنا.
وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 نيسان/أبريل الماضي، في العاصمة العمانية مسقط، واستضافت السفارة العمانية في روما جولة المفاوضات الثانية في 19 نيسان/أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 أبريل.
يذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا إلى اتفاق مع إيران، بشأن برنامجها النووي ينص على تخفيف العقوبات عنها مقابل فرض قيود على البرنامج النووي.
ولاحقا انسحبت الولايات المتحدة، خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب السابقة، من الاتفاق النووي في أيار/مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران.
وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.
ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.