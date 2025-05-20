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السلطات الليبية تحاول فك غموض العثور على 58 جثة مجهولة الهوية في طرابلس
السلطات الليبية تحاول فك غموض العثور على 58 جثة مجهولة الهوية في طرابلس
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الثلاثاء، العثور على 58 جثة مجهولة الهوية داخل ثلاجة مشرحة مستشفى "الحوادث" في منطقة أبو سليم... 20.05.2025, سبوتنيك عربي
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وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن البلاغ بشأن العثور على الجثث ورد من إدارة المستشفى، الذي كان سابقًا تحت سيطرة جماعة مسلحة (جهاز دعم الاستقرار)، قبل مقتل قائدها (عبد الغني الككلي)، الأسبوع الماضي.وباشرت السلطات الليبية فورًا إجراءات التحقيق في الواقعة، حيث تم حتى الآن الكشف على 23 جثة ورفع العينات اللازمة لتحديد هويات الضحايا.وأظهرت الصور التي نشرتها الوزارة، مع حجب معالم الوجوه، أن بعض الجثث في حالة متقدمة من التحلل، بينما ظهرت أخرى محترقة، مع وجود أرقام مسجلة عليها.يذكر أن منطقة أبو سليم كانت مقراً لجهاز "دعم الاستقرار"، الذي كان يقوده عبد الغني الككلي (غنيوة)، الذي قتل يوم الاثنين الماضي في اشتباكات مسلحة، وأسفر مقتله عن هزيمة مفاجئة لجهازه أمام الفصائل المتحالفة مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.وتشكل الجثث التي عُثر عليها أمس المجموعة الثانية من الضحايا مجهولي الهوية، التي تم اكتشافها خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن أعلن مسؤولون ليبيون يوم السبت الماضي، عن العثور على 9 جثث أخرى في ثلاجة مشرحة مستشفى "الخضراء" الواقع في الحي ذاته.وفي وقت سابق، أعلن المجلس الرئاسي الليبي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، يوم الأحد الماضي، عن إطلاق آلية تهدف إلى تثبيت الهدنة وتعزيز الاستقرار في العاصمة طرابلس.وناقش الاجتماع التطورات الأخيرة التي شهدتها طرابلس، مع التركيز على سبل التعامل مع تداعياتها. وأكد المجلس في بيانه أن "الآلية المُطلقة تهدف إلى دعم ترتيبات أمنية تضمن تهدئة دائمة، وتعزيز الاستقرار في إطار مسؤوليات المجلس كسلطة عليا للقيادة العسكرية في ليبيا".
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار
السلطات الليبية تحاول فك غموض العثور على 58 جثة مجهولة الهوية في طرابلس
08:29 GMT 20.05.2025 (تم التحديث: 08:32 GMT 20.05.2025)
أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الثلاثاء، العثور على 58 جثة مجهولة الهوية داخل ثلاجة مشرحة مستشفى "الحوادث" في منطقة أبو سليم بالعاصمة طرابلس.
وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن البلاغ بشأن العثور على الجثث ورد من إدارة المستشفى، الذي كان سابقًا تحت سيطرة جماعة مسلحة (جهاز دعم الاستقرار)، قبل مقتل قائدها (عبد الغني الككلي)، الأسبوع الماضي.
وباشرت السلطات الليبية فورًا إجراءات التحقيق في الواقعة، حيث تم حتى الآن الكشف على 23 جثة ورفع العينات اللازمة لتحديد هويات الضحايا.
وأظهرت الصور التي نشرتها الوزارة، مع حجب معالم الوجوه، أن بعض الجثث في حالة متقدمة من التحلل، بينما ظهرت أخرى محترقة، مع وجود أرقام مسجلة عليها.
يذكر أن منطقة أبو سليم كانت مقراً لجهاز "دعم الاستقرار"، الذي كان يقوده عبد الغني الككلي (غنيوة)، الذي قتل يوم الاثنين الماضي في اشتباكات مسلحة، وأسفر مقتله عن هزيمة مفاجئة لجهازه أمام الفصائل المتحالفة مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
وفي تطور متصل، أدى قرار الدبيبة الصادر يوم الثلاثاء الماضي، بتفكيك الجماعات المسلحة، إلى اندلاع أعنف موجة عنف تشهدها العاصمة الليبية منذ سنوات، حيث أسفرت الاشتباكات عن مقتل 8 مدنيين على الأقل، حسب تقديرات الأمم المتحدة.
وتشكل الجثث التي عُثر عليها أمس المجموعة الثانية من الضحايا مجهولي الهوية، التي تم اكتشافها خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن أعلن مسؤولون ليبيون يوم السبت الماضي، عن العثور على 9 جثث أخرى في ثلاجة مشرحة مستشفى "الخضراء" الواقع في الحي ذاته.
وفي وقت سابق، أعلن المجلس الرئاسي الليبي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، يوم الأحد الماضي، عن إطلاق آلية تهدف إلى تثبيت الهدنة وتعزيز الاستقرار في العاصمة طرابلس.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس المجلس محمد المنفي، مع المبعوثة الأممية هانا تيتيه، بحضور رئيس الأركان العامة محمد الحداد ونائبه، إلى جانب رؤساء الأركان النوعية للجيش وآمري المناطق العسكرية، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".
وناقش الاجتماع التطورات الأخيرة التي شهدتها طرابلس، مع التركيز على سبل التعامل مع تداعياتها. وأكد المجلس في بيانه أن "الآلية المُطلقة تهدف إلى دعم ترتيبات أمنية تضمن تهدئة دائمة، وتعزيز الاستقرار في إطار مسؤوليات المجلس كسلطة عليا للقيادة العسكرية في ليبيا".