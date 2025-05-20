https://sarabic.ae/20250520/السلطات-الليبية-تحاول-فك-غموض-العثور-على-58-جثة-مجهولة-الهوية-في-طرابلس-1100763853.html

السلطات الليبية تحاول فك غموض العثور على 58 جثة مجهولة الهوية في طرابلس

السلطات الليبية تحاول فك غموض العثور على 58 جثة مجهولة الهوية في طرابلس

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الثلاثاء، العثور على 58 جثة مجهولة الهوية داخل ثلاجة مشرحة مستشفى "الحوادث" في منطقة أبو سليم... 20.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-20T08:29+0000

2025-05-20T08:29+0000

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وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن البلاغ بشأن العثور على الجثث ورد من إدارة المستشفى، الذي كان سابقًا تحت سيطرة جماعة مسلحة (جهاز دعم الاستقرار)، قبل مقتل قائدها (عبد الغني الككلي)، الأسبوع الماضي.وباشرت السلطات الليبية فورًا إجراءات التحقيق في الواقعة، حيث تم حتى الآن الكشف على 23 جثة ورفع العينات اللازمة لتحديد هويات الضحايا.وأظهرت الصور التي نشرتها الوزارة، مع حجب معالم الوجوه، أن بعض الجثث في حالة متقدمة من التحلل، بينما ظهرت أخرى محترقة، مع وجود أرقام مسجلة عليها.يذكر أن منطقة أبو سليم كانت مقراً لجهاز "دعم الاستقرار"، الذي كان يقوده عبد الغني الككلي (غنيوة)، الذي قتل يوم الاثنين الماضي في اشتباكات مسلحة، وأسفر مقتله عن هزيمة مفاجئة لجهازه أمام الفصائل المتحالفة مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.وتشكل الجثث التي عُثر عليها أمس المجموعة الثانية من الضحايا مجهولي الهوية، التي تم اكتشافها خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن أعلن مسؤولون ليبيون يوم السبت الماضي، عن العثور على 9 جثث أخرى في ثلاجة مشرحة مستشفى "الخضراء" الواقع في الحي ذاته.وفي وقت سابق، أعلن المجلس الرئاسي الليبي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، يوم الأحد الماضي، عن إطلاق آلية تهدف إلى تثبيت الهدنة وتعزيز الاستقرار في العاصمة طرابلس.وناقش الاجتماع التطورات الأخيرة التي شهدتها طرابلس، مع التركيز على سبل التعامل مع تداعياتها. وأكد المجلس في بيانه أن "الآلية المُطلقة تهدف إلى دعم ترتيبات أمنية تضمن تهدئة دائمة، وتعزيز الاستقرار في إطار مسؤوليات المجلس كسلطة عليا للقيادة العسكرية في ليبيا".

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