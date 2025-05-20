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08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
استقالات في حكومة الوحدة الليبية بطرابلس وغلق الطرق المؤدية لمقر الحكومة بعد تظاهرات
09:03 GMT
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09:49 GMT
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بيارق النصر
صعود النزعة العسكريتارية اليابانية
10:03 GMT
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التحالف الرقمي بين الولايات المتحدة والإمارات، هل يعيد هندسة المستقبل في الشرق الأوسط
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خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
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https://sarabic.ae/20250520/الملك-سلمان-يعلق-على-نتائج-زيارة-ترامب-للسعودية-1100788271.html
الملك سلمان يعلق على نتائج زيارة ترامب للسعودية
الملك سلمان يعلق على نتائج زيارة ترامب للسعودية
سبوتنيك عربي
أعرب العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتلبية دعوة زيارة المملكة، الأسبوع الماضي. 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T14:05+0000
2025-05-20T14:05+0000
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
العالم العربي
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وأشاد في اجتماع مجلس الوزراء السعودي، بما توصلت إليه مباحثات ترامب مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، "من نتائج ستسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق في العديد من القطاعات الحيوية المهمة، وبما يعزز التكامل الاقتصادي للبلدين الصديقين".في سياق متصل، أكد مجلس الوزراء السعودي خلال الاجتماع على "عزم المملكة على توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع أمريكا خلال السنوات الأربع المقبلة، بتخصيص أكثر من 600 مليار دولار، منها صفقات واستثمارات متبادلة تتجاوز 300 مليار دولار، أعلن عنها خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).كما نوّه المجلس بما تضمنته القمة السعودية الأمريكية من توقيع وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية بين البلدين، إلى جانب اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات متنوعة.وثمّن مجلس الوزراء السعودي كذلك في اجتماعه، استجابة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للمساعي التي بذلها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لرفع العقوبات عن سوريا، معربا عن أمله في أن يسهم ذلك في دعم جهود التنمية وإعادة الإعمار هناك.وأشاد المجلس بكلمة ولي العهد السعودي خلال القمة الخليجية الأمريكية، لما تضمنته من رؤى تعكس التزام المملكة بتكثيف التنسيق والعمل المشترك لإنهاء الأزمات والنزاعات الإقليمية والدولية عبر الوسائل السلمية.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أجرى الأسبوع الماضي، زيارة إلى الشرق الأوسط، شملت المملكة العربية السعودية، وقطر، والإمارات العربية المتحدة.
https://sarabic.ae/20250513/شاهد-ردة-فعل-ولي-العهد-السعودي-على-قرار-ترامب-بشأن-سوريا-فيديو--1100505391.html
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السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, العالم العربي
السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, العالم العربي

الملك سلمان يعلق على نتائج زيارة ترامب للسعودية

14:05 GMT 20.05.2025
© AP Photo / Amr Nabilالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
أعرب العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتلبية دعوة زيارة المملكة، الأسبوع الماضي.
وأشاد في اجتماع مجلس الوزراء السعودي، بما توصلت إليه مباحثات ترامب مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، "من نتائج ستسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق في العديد من القطاعات الحيوية المهمة، وبما يعزز التكامل الاقتصادي للبلدين الصديقين".
في سياق متصل، أكد مجلس الوزراء السعودي خلال الاجتماع على "عزم المملكة على توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع أمريكا خلال السنوات الأربع المقبلة، بتخصيص أكثر من 600 مليار دولار، منها صفقات واستثمارات متبادلة تتجاوز 300 مليار دولار، أعلن عنها خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
كما نوّه المجلس بما تضمنته القمة السعودية الأمريكية من توقيع وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية بين البلدين، إلى جانب اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات متنوعة.
ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
مجتمع
شاهد ردة فعل ولي العهد السعودي على قرار ترامب بشأن سوريا... فيديو
13 مايو, 20:36 GMT
وثمّن مجلس الوزراء السعودي كذلك في اجتماعه، استجابة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للمساعي التي بذلها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لرفع العقوبات عن سوريا، معربا عن أمله في أن يسهم ذلك في دعم جهود التنمية وإعادة الإعمار هناك.
وأشاد المجلس بكلمة ولي العهد السعودي خلال القمة الخليجية الأمريكية، لما تضمنته من رؤى تعكس التزام المملكة بتكثيف التنسيق والعمل المشترك لإنهاء الأزمات والنزاعات الإقليمية والدولية عبر الوسائل السلمية.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أجرى الأسبوع الماضي، زيارة إلى الشرق الأوسط، شملت المملكة العربية السعودية، وقطر، والإمارات العربية المتحدة.
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