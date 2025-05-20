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09:03 GMT
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يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20250520/تأثير-التوترات-التجارية-على-اقتصاد-أوروبا-1100789823.html
تأثير التوترات التجارية على اقتصاد أوروبا
تأثير التوترات التجارية على اقتصاد أوروبا
سبوتنيك عربي
تحذير من صندوق النقد الدولي لدول الاتحاد الأوروبي من تراجع الطلب الخارجي على السلع الأوروبية، مما يفاقم حالة عدم اليقين في اقتصاد القارة، وذلك نتيجة تصاعد... 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T14:26+0000
2025-05-20T14:26+0000
راديو
مساحة حرة
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
صندوق النقد الدولي
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تأثير التوترات التجارية على اقتصاد أوروبا
سبوتنيك عربي
تأثير التوترات التجارية على اقتصاد أوروبا
أكد التقرير الذي صدر عن الصندوق، أن استمرار التوترات التجارية قد يعزز الضغوط على الطلب الخارجي، ويؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي والتضخم، نتيجة إعادة تشكيل سلاسل التوريد، داعيا دول منطقة اليورو إلى التعامل بحذر مع التغيرات الهيكلية في النظام التجاري العالمي.في المقابل، توقعت المفوضية الأوروبية أن ينخفض معدل التضخم في منطقة اليورو، نتيجة السياسات التجارية الأمريكية، موضحة أن نمو أسعار المستهلكين سيتباطأ ليصل إلى هدف الـ2% بحلول منتصف العام الجاري، على أن يبلغ متوسطه 1.7% خلال 2026.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "معظم التقديرات الحالية كانت تشير إلى أن الأوضاع منذ 6 أشهر كانت أفضل بكثير، لكن الوضع أصبح صعبا الآن ولم يتحسن، لذلك أوروبا ستكون محظوظة إذا استطاعت التخلص من الركود الاقتصادي والعجز الذي سيرتفع إلى 3.3% في 2026، إذ إنه الآن 3.2%".وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الحروب التجارية لن تحيي الصناعة الأمريكية، بل سوف تقتلها"، مشيرة إلى أنه "عند الحديث عن التموضع الجديد بعدما فرض ترامب التعريفات الجمركية على دول العالم، سنجد أنها أصبحت مكلفة للجغرافيا الاقتصادية، وغيّرت الأولويات، وعلى العالم أن يحضّر نفسه لإعادة الهيكلة مرة أخرى".
الولايات المتحدة الأمريكية
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مساحة حرة, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, صندوق النقد الدولي, аудио
مساحة حرة, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, صندوق النقد الدولي, аудио

تأثير التوترات التجارية على اقتصاد أوروبا

14:26 GMT 20.05.2025
راديو
تأثير التوترات التجارية على اقتصاد أوروبا
تابعنا عبر
تحذير من صندوق النقد الدولي لدول الاتحاد الأوروبي من تراجع الطلب الخارجي على السلع الأوروبية، مما يفاقم حالة عدم اليقين في اقتصاد القارة، وذلك نتيجة تصاعد التوترات التجارية العالمية.
أكد التقرير الذي صدر عن الصندوق، أن استمرار التوترات التجارية قد يعزز الضغوط على الطلب الخارجي، ويؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي والتضخم، نتيجة إعادة تشكيل سلاسل التوريد، داعيا دول منطقة اليورو إلى التعامل بحذر مع التغيرات الهيكلية في النظام التجاري العالمي.
في المقابل، توقعت المفوضية الأوروبية أن ينخفض معدل التضخم في منطقة اليورو، نتيجة السياسات التجارية الأمريكية، موضحة أن نمو أسعار المستهلكين سيتباطأ ليصل إلى هدف الـ2% بحلول منتصف العام الجاري، على أن يبلغ متوسطه 1.7% خلال 2026.
في هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي، نهاد إسماعيل، إن "حالة عدم اليقين التي خلقتها الأوضاع الجيوسياسية والتوترات الدولية وأزمات الشرق الأوسط، بالإضافة إلى حرب الرسوم الجمركية التي أشعلتها واشنطن خلق حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي والقلق على المستقبل، مما أثّر على أسعار الأسهم، فقد كان هناك هبوط كبير بعد الإعلان عن التعريفات الجمركية في الثاني من نيسان/ أبريل 2025".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "معظم التقديرات الحالية كانت تشير إلى أن الأوضاع منذ 6 أشهر كانت أفضل بكثير، لكن الوضع أصبح صعبا الآن ولم يتحسن، لذلك أوروبا ستكون محظوظة إذا استطاعت التخلص من الركود الاقتصادي والعجز الذي سيرتفع إلى 3.3% في 2026، إذ إنه الآن 3.2%".
من جهتها، قالت أستاذ الاقتصاد والطاقة، وفاء علي، إن "هناك علامات استفهام كبيرة تسود الأسواق مع ذروة المخاوف والتقلبات، وهذا ما يخيف القارة الأوروبية والعالم بسبب العقاب الجماعي من قبل الرئيس الأمريكي".
وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الحروب التجارية لن تحيي الصناعة الأمريكية، بل سوف تقتلها"، مشيرة إلى أنه "عند الحديث عن التموضع الجديد بعدما فرض ترامب التعريفات الجمركية على دول العالم، سنجد أنها أصبحت مكلفة للجغرافيا الاقتصادية، وغيّرت الأولويات، وعلى العالم أن يحضّر نفسه لإعادة الهيكلة مرة أخرى".
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