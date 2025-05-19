https://sarabic.ae/20250519/صندوق-النقد-الدولي-التوترات-التجارية-تهدد-الطلب-على-السلع-الأوروبية-وتزيد-عدم-اليقين-الاقتصادي-1100746649.html

صندوق النقد الدولي: التوترات التجارية تهدد الطلب على السلع الأوروبية وتزيد عدم اليقين الاقتصادي

صندوق النقد الدولي: التوترات التجارية تهدد الطلب على السلع الأوروبية وتزيد عدم اليقين الاقتصادي

سبوتنيك عربي

حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، من أن تصاعد التوترات التجارية العالمية قد يؤدي إلى تراجع أكبر في الطلب الخارجي على السلع الأوروبية، مما يفاقم حالة عدم... 19.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-19T15:57+0000

2025-05-19T15:57+0000

2025-05-19T15:57+0000

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واشنطن - سبوتنيك. وأوضح الصندوق، في وثيقة مخصصة لمراجعة الاقتصاد الأوروبي، أن استمرار التوترات التجارية قد يعزز الضغوط على الطلب الخارجي، ويؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي والتضخم نتيجة إعادة تشكيل سلاسل التوريد.ودعا الصندوق أوروبا إلى تجنب تصعيد الرسوم الجمركية على الواردات، والتعامل بحذر مع التغيرات الهيكلية في النظام التجاري العالمي.وأشار التقرير إلى أن إعادة توزيع الموارد وتشكيل سلاسل القيمة أصبحت ضرورة حتمية في ظل التغيرات التي يشهدها النظام التجاري العالمي، محذرًا من ردود فعل مبالغ فيها قد تعرقل هذه العملية.كما نبه صندوق النقد الدولي إلى التحديات الداخلية التي تواجهها أوروبا، والتي تهدد تنميتها على المدى الطويل، مثل شيخوخة السكان، وانخفاض إنتاجية العمل، والحاجة الملحة إلى سياسة طاقة موحدة ومنسقة.يذكر أن روسيا زادت إمداداتها من الأسمدة إلى الاتحاد الأوروبي إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وفقا لتحليل وكالة "سبوتنيك" لبيانات "يوروستات".وفي بداية الربيع، استورد الاتحاد الأوروبي أسمدة روسية بقيمة 206.1 مليون يورو، وهو ما يزيد بنحو 15% شهريا وسنويا. وفي الوقت ذاته، سجلت قيمة الواردات الأوروبية أعلى مستوى لها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حين بلغت 263.5 مليون يورو.وكان المشتري الرئيسي للأسمدة الروسية في الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار هو بولندا، التي زادت وارداتها بمقدار الربع في شهر واحد، إلى حد أقصى قدره 86.1 مليون يورو في عدة سنوات.وزادت ألمانيا وارداتها من الأسمدة من روسيا بنسبة 15% إلى 24.4 مليون يورو. وتستكمل رومانيا قائمة الدول الثلاث الأولى، حيث انخفضت وارداتها، على العكس من ذلك، بمقدار الثلث لتصل إلى 19.5 مليون يورو.وبحسب نتائج شهر مارس/آذار، ظلت روسيا المورد الرئيسي للأسمدة إلى سوق الاتحاد الأوروبي بحصة بلغت 26%. وجاءت مصر في المركز الثاني بنسبة 19%، والمغرب في المركز الثالث بنسبة 12%.

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