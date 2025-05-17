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تغطية مباشرة... بدء توافد القادة والمسؤولين العرب إلى مقر القمة العربية الـ34 في بغداد
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إعلام: أوروبا منزعجة من عدم فرض ترامب عقوبات جديدة على روسيا
إعلام: أوروبا منزعجة من عدم فرض ترامب عقوبات جديدة على روسيا
سبوتنيك عربي
أفاد تقرير أمريكية بأن مسؤولين أوروبيين يشعرون بـ"الانزعاج والحيرة" إزاء عدم فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات جديدة على روسيا. 17.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-17T06:15+0000
2025-05-17T06:15+0000
العالم
روسيا
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أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقالت التقارير نقلاعن أشخاص مطلعين: "المسؤولون الأوروبيون يشعرون بالإحباط والحيرة من التغيير الواضح والدائم لمسار ترامب... كانوا يأملون أن أحداث هذا الأسبوع ستجعل من الواضح لترامب... أن الولايات المتحدة يجب أن ترد بصرامة".في الرابع من مايو/أيار، ألمح ترامب إلى أنه قد يوقع على مشروع قانون يفرض عقوبات إضافية على روسيا في المستقبل، قائلا إن ذلك يعتمد على ما إذا كانت روسيا تتحرك نحو السلام في الصراع الأوكراني. في الثامن من مايو/أيار، دعا ترامب إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة 30 يوما، مشيرا إلى أنه يمكن تحقيقه بسرعة كبيرة، وهدد بفرض عقوبات كإجراء لضمان الامتثال للاتفاق.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح يوم الأحد الماضي إمكانية إجراء محادثات مباشرة دون شروط مسبقة مع أوكرانيا في إسطنبول في 15 أيار/مايو الجاري، مؤكدا أن روسيا لم ترفض مطلقا الدخول في حوار مع الجانب الأوكراني.ولم يستبعد بوتين أن يتمكن الطرفان من خلال المفاوضات من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.واختتمت المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول، حيث عبّر مساعد الرئيس الروسي ورئيس الوفد الروسي للمفاوضات، فلاديمير ميدينسكي، عن رضا الوفد عن النتيجة، مشيرا إلى استعداد الجانب الروسي لمواصلة الاتصالات.وقال رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، في مقابلة مع الصحفي الروسي، يفغيني بوبوف، إن أول مستشار للإمبراطورية الألمانية، أوتو فون بسمارك، حذّر من حاولوا خداع الروس قائلاً: "عاجلاً أم آجلاً، سينتصر الروس دومًا".باحث في الشأن الروسي: مفاوضات إسطنبول الفرصة الأخيرة لأوكرانيا وإلا سيتعرض جيشها لهزيمة نكراء
https://sarabic.ae/20250517/ترامب-روسيا-منخرطة-بشكل-كامل-في-محادثات-التسوية-الأوكرانية-1100650798.html
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العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي

إعلام: أوروبا منزعجة من عدم فرض ترامب عقوبات جديدة على روسيا

06:15 GMT 17.05.2025
© Fotolia / Andrea Izzottiعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
© Fotolia / Andrea Izzotti
تابعنا عبر
أفاد تقرير أمريكية بأن مسؤولين أوروبيين يشعرون بـ"الانزعاج والحيرة" إزاء عدم فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات جديدة على روسيا.
وقالت التقارير نقلاعن أشخاص مطلعين: "المسؤولون الأوروبيون يشعرون بالإحباط والحيرة من التغيير الواضح والدائم لمسار ترامب... كانوا يأملون أن أحداث هذا الأسبوع ستجعل من الواضح لترامب... أن الولايات المتحدة يجب أن ترد بصرامة".

وتابعت الصحيفة: "لا يزال البعض يعتقد أن الرئيس الأمريكي سيلتزم بتهديداته السابقة بفرض ما يسمى بالعقوبات الثانوية والقيود المصرفية على موسكو".

في الرابع من مايو/أيار، ألمح ترامب إلى أنه قد يوقع على مشروع قانون يفرض عقوبات إضافية على روسيا في المستقبل، قائلا إن ذلك يعتمد على ما إذا كانت روسيا تتحرك نحو السلام في الصراع الأوكراني. في الثامن من مايو/أيار، دعا ترامب إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة 30 يوما، مشيرا إلى أنه يمكن تحقيقه بسرعة كبيرة، وهدد بفرض عقوبات كإجراء لضمان الامتثال للاتفاق.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
ترامب: روسيا منخرطة بشكل كامل في محادثات التسوية الأوكرانية
05:36 GMT
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح يوم الأحد الماضي إمكانية إجراء محادثات مباشرة دون شروط مسبقة مع أوكرانيا في إسطنبول في 15 أيار/مايو الجاري، مؤكدا أن روسيا لم ترفض مطلقا الدخول في حوار مع الجانب الأوكراني.
ولم يستبعد بوتين أن يتمكن الطرفان من خلال المفاوضات من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.

من جهته أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن أهداف المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا تتمثل في إزالة الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا، وهي عازمة على البحث بشكل جدي عن السبل لتحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد.

واختتمت المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول، حيث عبّر مساعد الرئيس الروسي ورئيس الوفد الروسي للمفاوضات، فلاديمير ميدينسكي، عن رضا الوفد عن النتيجة، مشيرا إلى استعداد الجانب الروسي لمواصلة الاتصالات.
وقال رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، في مقابلة مع الصحفي الروسي، يفغيني بوبوف، إن أول مستشار للإمبراطورية الألمانية، أوتو فون بسمارك، حذّر من حاولوا خداع الروس قائلاً: "عاجلاً أم آجلاً، سينتصر الروس دومًا".
باحث في الشأن الروسي: مفاوضات إسطنبول الفرصة الأخيرة لأوكرانيا وإلا سيتعرض جيشها لهزيمة نكراء
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