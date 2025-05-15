https://sarabic.ae/20250515/باحث-في-الشأن-الروسي-مفاوضات-إسطنبول-الفرصة-الأخيرة-لأوكرانيا-وإلا-سيتعرض-جيشها-لهزيمة-نكراء---1100563348.html

باحث في الشأن الروسي: مفاوضات إسطنبول الفرصة الأخيرة لأوكرانيا وإلا سيتعرض جيشها لهزيمة نكراء

باحث في الشأن الروسي: مفاوضات إسطنبول الفرصة الأخيرة لأوكرانيا وإلا سيتعرض جيشها لهزيمة نكراء

سبوتنيك عربي

تطرق الباحث المتخصص في الشأن الروسي ومدير مرصد الشرق الأوسط في موسكو، نبيل الجبيلي، إلى أهمية المفاوضات التي ستنعقد في مدينة إسطنبول، والوفد الروسي الذي سيشارك... 15.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-15T10:39+0000

2025-05-15T10:39+0000

2025-05-15T10:39+0000

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وأضاف الجبيلي في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الأسماء مهمة وهذا ما يحصل عادة، عكس ما طالب به زيلينسكي بأن يلتقي مباشرة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكأنه يستفز الرئاسة الروسية ويريد أن يفشل المفاوضات قبل أن تبدأ".وأضاف: "عانت روسيا في السابق من تنصل أوكرانيا، لكن اليوم الوضع مختلفا بسبب ضعف الجبهات كافة، كما أن هذه الفرصة النهائية لأوكرانيا وإلا سيتعرض جيشها لهزيمة نكراء وتتحول الاجتماعات من توقيع على مفاوضات إلى هزيمة لأوكرانيا وهذا ما لا يريده الغرب".وأكد الجبيلي أن "المشكلة الكبرى للغرب هي أن روسيا صمدت وانتصرت، ولو كانت خسرت لكنا رأينا نتائج أخرى".وتابع: "أوروبا لم تحصل على أي من المكتسبات بل حصلت عليها كلها الإدارة الأمريكية، وبالتالي تحاول أوروبا أن تثبت للعالم أنها ما زالت طرفا فاعلا على الأرض، وهذا غير صحيح"، وأردف: "لكي تستفيد الولايات المتحدة من إتفاق المعادن يجب أن يعم السلام في أوكرانيا وإلا ما الفائدة؟، مشدداً على أن "هذه فرصة زيلينسكي الأخيرة".وحول الضمانات التي طالبت بها روسيا للمشاركة في هذه المفاوضات، قال الجبيلي: "بالطبع يوجد ضمانات منها أن تكون أوكرانيا محايدة ولا تضع أسلحة وجنود من حلف الناتو، وأن لا تكون عدوا لروسيا بل جارتها".

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