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باحث في الشأن الروسي: مفاوضات إسطنبول الفرصة الأخيرة لأوكرانيا وإلا سيتعرض جيشها لهزيمة نكراء
باحث في الشأن الروسي: مفاوضات إسطنبول الفرصة الأخيرة لأوكرانيا وإلا سيتعرض جيشها لهزيمة نكراء
سبوتنيك عربي
تطرق الباحث المتخصص في الشأن الروسي ومدير مرصد الشرق الأوسط في موسكو، نبيل الجبيلي، إلى أهمية المفاوضات التي ستنعقد في مدينة إسطنبول، والوفد الروسي الذي سيشارك... 15.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-15T10:39+0000
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مفاوضات
إسطنبول
روسيا
أخبار أوكرانيا
تقارير سبوتنيك
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وأضاف الجبيلي في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الأسماء مهمة وهذا ما يحصل عادة، عكس ما طالب به زيلينسكي بأن يلتقي مباشرة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكأنه يستفز الرئاسة الروسية ويريد أن يفشل المفاوضات قبل أن تبدأ".وأضاف: "عانت روسيا في السابق من تنصل أوكرانيا، لكن اليوم الوضع مختلفا بسبب ضعف الجبهات كافة، كما أن هذه الفرصة النهائية لأوكرانيا وإلا سيتعرض جيشها لهزيمة نكراء وتتحول الاجتماعات من توقيع على مفاوضات إلى هزيمة لأوكرانيا وهذا ما لا يريده الغرب".وأكد الجبيلي أن "المشكلة الكبرى للغرب هي أن روسيا صمدت وانتصرت، ولو كانت خسرت لكنا رأينا نتائج أخرى".وتابع: "أوروبا لم تحصل على أي من المكتسبات بل حصلت عليها كلها الإدارة الأمريكية، وبالتالي تحاول أوروبا أن تثبت للعالم أنها ما زالت طرفا فاعلا على الأرض، وهذا غير صحيح"، وأردف: "لكي تستفيد الولايات المتحدة من إتفاق المعادن يجب أن يعم السلام في أوكرانيا وإلا ما الفائدة؟، مشدداً على أن "هذه فرصة زيلينسكي الأخيرة".وحول الضمانات التي طالبت بها روسيا للمشاركة في هذه المفاوضات، قال الجبيلي: "بالطبع يوجد ضمانات منها أن تكون أوكرانيا محايدة ولا تضع أسلحة وجنود من حلف الناتو، وأن لا تكون عدوا لروسيا بل جارتها".
https://sarabic.ae/20250515/تصويت-برأيك-هل-تؤتي-مفاوضات-إسطنبول-ثمارها-في-التوصل-إلى-تسوية-سلمية-للصراع-في-أوكرانيا؟-1100555368.html
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مفاوضات, إسطنبول, روسيا, أخبار أوكرانيا, تقارير سبوتنيك, حصري
مفاوضات, إسطنبول, روسيا, أخبار أوكرانيا, تقارير سبوتنيك, حصري

باحث في الشأن الروسي: مفاوضات إسطنبول الفرصة الأخيرة لأوكرانيا وإلا سيتعرض جيشها لهزيمة نكراء

10:39 GMT 15.05.2025
© Sputnikالوفد الروسي يصل إلى إسطنبول لإجراء محادثات مع ممثلي نظام كييف
الوفد الروسي يصل إلى إسطنبول لإجراء محادثات مع ممثلي نظام كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
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تطرق الباحث المتخصص في الشأن الروسي ومدير مرصد الشرق الأوسط في موسكو، نبيل الجبيلي، إلى أهمية المفاوضات التي ستنعقد في مدينة إسطنبول، والوفد الروسي الذي سيشارك فيها، قائلا: "الوفد هو نفسه الذي خاض مفاوضات اسطنبول واحد، مما يعني بأن روسيا جدية في متابعة الملف والوصول إلى خواتيم سعيدة".
وأضاف الجبيلي في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الأسماء مهمة وهذا ما يحصل عادة، عكس ما طالب به زيلينسكي بأن يلتقي مباشرة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكأنه يستفز الرئاسة الروسية ويريد أن يفشل المفاوضات قبل أن تبدأ".
ورأى أن "هناك جدية بإنهاء الحرب ووقف القتال بالنسبة لروسيا على الأقل لأنها هي من دعت إلى هذه المفاوضات"، مشيرا إلى أن "لروسيا مخاوف أمنية معينة فهي لا تريد أن ينتشر حلف الناتو على حدودها".
مفاوضات بين الوفدين الروسي والأمريكي في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
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07:39 GMT
وأضاف: "عانت روسيا في السابق من تنصل أوكرانيا، لكن اليوم الوضع مختلفا بسبب ضعف الجبهات كافة، كما أن هذه الفرصة النهائية لأوكرانيا وإلا سيتعرض جيشها لهزيمة نكراء وتتحول الاجتماعات من توقيع على مفاوضات إلى هزيمة لأوكرانيا وهذا ما لا يريده الغرب".
وأكد الجبيلي أن "المشكلة الكبرى للغرب هي أن روسيا صمدت وانتصرت، ولو كانت خسرت لكنا رأينا نتائج أخرى".
وعن تصديق دول الاتحاد الأوروبي على جولة جديدة من العقوبات على روسيا، علق الباحث في الشأن الروسي: "يريدون أن يقولوا نحن هنا نحن موجودون ونفرض عقوبات"، وسأل: "اليوم أوروبا فرضت أكثر من 30 ألف عقوبة على روسيا ماذا فعلت؟".
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09:07 GMT
وتابع: "أوروبا لم تحصل على أي من المكتسبات بل حصلت عليها كلها الإدارة الأمريكية، وبالتالي تحاول أوروبا أن تثبت للعالم أنها ما زالت طرفا فاعلا على الأرض، وهذا غير صحيح"، وأردف: "لكي تستفيد الولايات المتحدة من إتفاق المعادن يجب أن يعم السلام في أوكرانيا وإلا ما الفائدة؟، مشدداً على أن "هذه فرصة زيلينسكي الأخيرة".
وحول الضمانات التي طالبت بها روسيا للمشاركة في هذه المفاوضات، قال الجبيلي: "بالطبع يوجد ضمانات منها أن تكون أوكرانيا محايدة ولا تضع أسلحة وجنود من حلف الناتو، وأن لا تكون عدوا لروسيا بل جارتها".
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