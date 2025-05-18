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رئيسة الوزراء الإيطالية تدق ناقوس الخطر بشأن مستقبل الصناعة في أوروبا

رئيسة الوزراء الإيطالية تدق ناقوس الخطر بشأن مستقبل الصناعة في أوروبا

سبوتنيك عربي

حذّرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، من أن "السياسات البيئية الصارمة قد تلحق ضررًا بالغًا بقاعدة الصناعة الأوروبية"، مشددة على ضرورة "تبني مسار أكثر... 18.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-18T05:47+0000

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وفي تصريحات لها، أمس السبت، عقب لقائها بالمستشار الألماني فريدريش ميرز، أعربت ميلوني، عن قلقها إزاء توجه الاتحاد الأوروبي نحو التحوّل الكهربائي، خاصة في قطاع السيارات، معتبرة أن ذلك "يشكل تهديدا لقدرة أوروبا التصنيعية".وشددت على أهمية تضمين أنواع الوقود البديلة، مثل الوقود الحيوي والهيدروجيني، ضمن الاستراتيجية الأوروبية للـ"تحوّل الأخضر"، مؤكدة أن هذه البدائل يجب أن تحظى بدور محوري في المرحلة المقبلة.وانتقدت ميلوني النهج التنظيمي الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي في السابق، واصفة إياه بـ"غير المرن"، مشيرة إلى أنه أدى إلى تراجع قطاعات صناعية حيوية كصناعة السيارات. ودعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، المفوضية الأوروبية إلى مراجعة شاملة للـ"تحول الأخضر"، بما في ذلك اعتماد آليات جديدة لاحتساب الانبعاثات، تأخذ في الاعتبار دورة الحياة الكاملة للسيارة، وليس فقط انبعاثات العادم.وكان البرلمان الأوروبي، قد صوّت في وقت سابق من الشهر الجاري، لصالح تخفيف القيود المفروضة على شركات صناعة السيارات الأوروبية، وهو ما أعفاها من الالتزام الفوري بالأهداف البيئية الجديدة، التي كانت قد تُكبدها غرامات تصل إلى 15 مليار يورو (نحو 17 مليار دولار).وختمت رئيسة الوزراء الإيطالية، تصريحها بالتأكيد على أهمية الدور القيادي الذي يجب أن تلعبه كل من إيطاليا وألمانيا، باعتبارهما "أكبر اقتصادين صناعيين في أوروبا" في استعادة القدرة التنافسية، مشيرة إلى أن "قطاع السيارات يمثل أحد المجالات التي يمكن أن يشكل فيها التعاون الثنائي نقطة تحول حاسمة".

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