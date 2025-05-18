https://sarabic.ae/20250518/رئيسة-الوزراء-الإيطالية-تدق-ناقوس-الخطر-بشأن-مستقبل-الصناعة-في-أوروبا-1100686147.html
رئيسة الوزراء الإيطالية تدق ناقوس الخطر بشأن مستقبل الصناعة في أوروبا
رئيسة الوزراء الإيطالية تدق ناقوس الخطر بشأن مستقبل الصناعة في أوروبا
سبوتنيك عربي
حذّرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، من أن "السياسات البيئية الصارمة قد تلحق ضررًا بالغًا بقاعدة الصناعة الأوروبية"، مشددة على ضرورة "تبني مسار أكثر... 18.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-18T05:47+0000
2025-05-18T05:47+0000
2025-05-18T05:47+0000
إيطاليا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099201785_0:0:1959:1103_1920x0_80_0_0_df68a005a188ec4b7c1b16cfccaec7e9.jpg
وفي تصريحات لها، أمس السبت، عقب لقائها بالمستشار الألماني فريدريش ميرز، أعربت ميلوني، عن قلقها إزاء توجه الاتحاد الأوروبي نحو التحوّل الكهربائي، خاصة في قطاع السيارات، معتبرة أن ذلك "يشكل تهديدا لقدرة أوروبا التصنيعية".وشددت على أهمية تضمين أنواع الوقود البديلة، مثل الوقود الحيوي والهيدروجيني، ضمن الاستراتيجية الأوروبية للـ"تحوّل الأخضر"، مؤكدة أن هذه البدائل يجب أن تحظى بدور محوري في المرحلة المقبلة.وانتقدت ميلوني النهج التنظيمي الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي في السابق، واصفة إياه بـ"غير المرن"، مشيرة إلى أنه أدى إلى تراجع قطاعات صناعية حيوية كصناعة السيارات. ودعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، المفوضية الأوروبية إلى مراجعة شاملة للـ"تحول الأخضر"، بما في ذلك اعتماد آليات جديدة لاحتساب الانبعاثات، تأخذ في الاعتبار دورة الحياة الكاملة للسيارة، وليس فقط انبعاثات العادم.وكان البرلمان الأوروبي، قد صوّت في وقت سابق من الشهر الجاري، لصالح تخفيف القيود المفروضة على شركات صناعة السيارات الأوروبية، وهو ما أعفاها من الالتزام الفوري بالأهداف البيئية الجديدة، التي كانت قد تُكبدها غرامات تصل إلى 15 مليار يورو (نحو 17 مليار دولار).وختمت رئيسة الوزراء الإيطالية، تصريحها بالتأكيد على أهمية الدور القيادي الذي يجب أن تلعبه كل من إيطاليا وألمانيا، باعتبارهما "أكبر اقتصادين صناعيين في أوروبا" في استعادة القدرة التنافسية، مشيرة إلى أن "قطاع السيارات يمثل أحد المجالات التي يمكن أن يشكل فيها التعاون الثنائي نقطة تحول حاسمة".
https://sarabic.ae/20250226/روسيا-تطور-نوعا-من-البلاستيك-المحسن-للسيارات-الكهربائية-1098182543.html
https://sarabic.ae/20250506/دراسة-صادمة-تكشف-كيف-تستهلك-بعض-السيارات-الهجينة-وقودا-أكثر-من-نظيراتها-العاملة-بالبنزين-1100218253.html
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099201785_218:0:1959:1306_1920x0_80_0_0_75724ac6efc4d7e560637498b40f7f87.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيطاليا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيطاليا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
رئيسة الوزراء الإيطالية تدق ناقوس الخطر بشأن مستقبل الصناعة في أوروبا
حذّرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، من أن "السياسات البيئية الصارمة قد تلحق ضررًا بالغًا بقاعدة الصناعة الأوروبية"، مشددة على ضرورة "تبني مسار أكثر توازنًا في التحول البيئي يراعي الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي".
وفي تصريحات لها، أمس السبت، عقب لقائها بالمستشار الألماني فريدريش ميرز، أعربت ميلوني، عن قلقها إزاء توجه الاتحاد الأوروبي نحو التحوّل الكهربائي، خاصة في قطاع السيارات، معتبرة أن ذلك "يشكل تهديدا لقدرة أوروبا التصنيعية".
وقالت ميلوني، خلال مؤتمر صحفي في روما: "لطالما قلت إنه لا يمكن الحديث عن التحول الأخضر في ظل وجود تصحر صناعي، علينا أولًا أن نتصدى لتآكل القاعدة الصناعية في أوروبا".
وشددت على أهمية تضمين أنواع الوقود البديلة، مثل الوقود الحيوي والهيدروجيني، ضمن الاستراتيجية الأوروبية للـ"تحوّل الأخضر"، مؤكدة أن هذه البدائل يجب أن تحظى بدور محوري في المرحلة المقبلة.
وانتقدت ميلوني النهج التنظيمي الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي في السابق، واصفة إياه بـ"غير المرن"، مشيرة إلى أنه أدى إلى تراجع قطاعات صناعية حيوية كصناعة السيارات.
كما حذّرت من تبعية أوروبا لسلاسل التوريد الخاصة بالسيارات الكهربائية، والتي تهيمن عليها دول من خارج القارة، معتبرة ذلك "نقطة ضعف استراتيجية"، وقالت: "ما زلت أعتقد أن التركيز الحصري على التحول الكهربائي، مع اعتمادنا على سلاسل توريد خارجية، ليس خيارًا فعالًا".
ودعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، المفوضية الأوروبية إلى مراجعة شاملة للـ"تحول الأخضر"، بما في ذلك اعتماد آليات جديدة لاحتساب الانبعاثات، تأخذ في الاعتبار دورة الحياة الكاملة للسيارة، وليس فقط انبعاثات العادم.
وكان البرلمان الأوروبي، قد صوّت في وقت سابق من الشهر الجاري، لصالح تخفيف القيود المفروضة على شركات صناعة السيارات الأوروبية، وهو ما أعفاها من الالتزام الفوري بالأهداف البيئية الجديدة، التي كانت قد تُكبدها غرامات تصل إلى 15 مليار يورو (نحو 17 مليار دولار).
واستجابة للضغوط، اقترحت المفوضية الأوروبية تعديل آلية تقييم الانبعاثات، بحيث تُحسب وفقًا لمتوسط أداء الشركات خلال الفترة من 2025 إلى 2027، بدلًا من الاعتماد على بيانات عام واحد فقط.
وختمت رئيسة الوزراء الإيطالية، تصريحها بالتأكيد على أهمية الدور القيادي الذي يجب أن تلعبه كل من إيطاليا وألمانيا، باعتبارهما "أكبر اقتصادين صناعيين في أوروبا" في استعادة القدرة التنافسية، مشيرة إلى أن "قطاع السيارات يمثل أحد المجالات التي يمكن أن يشكل فيها التعاون الثنائي نقطة تحول حاسمة".