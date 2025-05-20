https://sarabic.ae/20250520/واشنطن-الإدارة-الأمريكية-تتوقع-استلام-قائمة-شروط-روسية-لوقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-هذا-الأسبوع-1100801116.html

واشنطن: الإدارة الأمريكية تتوقع استلام قائمة شروط روسية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا هذا الأسبوع

واشنطن: الإدارة الأمريكية تتوقع استلام قائمة شروط روسية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا هذا الأسبوع

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، القائم بأعمال مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، بأن الإدارة الأمريكية تتوقع استلام قائمة شروط من روسيا لوقف إطلاق... 20.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-20T20:36+0000

2025-05-20T20:36+0000

2025-05-20T20:36+0000

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وقال روبيو في جلسة استماع أمام لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي: "ما نتوقعه الآن، بناءً على المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس (دونالد ترامب) أمس ومحادثاتي مع السيد (وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف) خلال عطلة نهاية الأسبوع، هو أنه في وقت قريب، ربما خلال أيام قليلة، ربما هذا الأسبوع، نأمل أن يقدم الجانب الروسي الشروط التي يرغب في رؤيتها".وأضاف روبيو: "ستكون شروط عامة فقط تسمح لنا بالتحرك نحو وقف إطلاق النار، وهذا سيسمح لنا بعد ذلك بالدخول في مفاوضات مفصلة لإنهاء الصراع".وقال روبيو خلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الدولية في مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، "لا يوجد حل عسكري لهذه الأزمة (الصراع في أوكرانيا). لا بد أن تنتهي بالمفاوضات".وأضاف روبيو أن واشنطن وحلفاءها يواصلون العمل على تزويد أوكرانيا بمنظومات الدفاع الجوي "باتريوت"، إلا أنهم يواجهون نقصًا حادًا حتى في تلبية احتياجات دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قائلًا: "منظومات باتريوت غير كافية حتى لدى دول الناتو. لا يمكننا إنتاجها بالسرعة المطلوبة".وناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال محادثة هاتفية يوم السبت الفائت، نتائج المحادثات التي جرت في إسطنبول.

https://sarabic.ae/20250520/برلماني-أردني-سابق-لـسبوتنيك-مكالمة-بوتين-وترامب-تمهد-لحل-سياسي-والرئيس-الروسي-يحرص-على-السلام-1100793406.html

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