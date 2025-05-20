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برلماني أردني سابق لـ"سبوتنيك": مكالمة بوتين وترامب تمهد لحل سياسي والرئيس الروسي يحرص على السلام
برلماني أردني سابق لـ"سبوتنيك": مكالمة بوتين وترامب تمهد لحل سياسي والرئيس الروسي يحرص على السلام
سبوتنيك عربي
قال البرلماني الأردني السابق، نضال الطعاني، إن المكالمة التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، مهمة جدًا، حيث تمهد الطريق... 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T16:03+0000
2025-05-20T16:03+0000
فلاديمير بوتين
دونالد ترامب
العالم
روسيا
حصري
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وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن الرئيس الأمريكي يسعى لإنهاء الحروب في المنطقة، وهذه المكالمة تمهد لبدء مفاوضات مباشرة، لوضع آليات لحل كافة الإشكاليات العالقة، ووقف الحرب بشكل نهائي، معتبرًا أن هناك لقاءات قريبة على طاولة التفاوض بين الأطراف.وأكد الطعاني أن الرئيس ترامب يريد بشدة وقف الحرب، والتي تستنزف الموارد الغربية وتنهك العالم بأسره من الناحية الاقتصادية، بيد أن لا عائد منها سوى المزيد من الحروب والدمار، لذلك يحاول جاهدا بدء مفاوضات حقيقية تنهي هذه الحرب بشكل نهائي، وتعيد التوافق بين روسيا والعالم الغربي.وشدد على أن الرئيس بوتين جاد في إنهاء الحرب، ووضع كافة أنواع الصراعات مع أوكرانيا جانبًا، ويرغب بشدة في السلام، وهو ما يمهد الطريق لانفراجة اقتصادية في العالم، تكون موسكو فيها مركزًا لاستقطاب الاقتصاد العالمي، معتبرًا أن المكالمة تؤكد أن الرئيس الروسي حريص جدًا على السلام.ويوم أمس الاثنين، ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصل بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من مركز "سيريوس" التعليمي.وقال بوتين: "إن روسيا مستعدة للعمل مع الجانب الأوكراني بشأن مذكرة بشأن معاهدة سلام مستقبلية محتملة تحدد عددًا من المواقف، مثل مبادئ التسوية، والإطار الزمني لإبرام اتفاق سلام محتمل، وما إلى ذلك، بما في ذلك وقف إطلاق النار المحتمل لفترة زمنية معينة إذا تم التوصل إلى اتفاقيات مناسبة".ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المحادثة الهاتفية مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، بأنها كانت "قيمة وصريحة ومفيدة للغاية"، مشيرا إلى أنها استمرت أكثر من ساعتين.وقال بوتين للصحفيين إنه أعرب عن امتنانه لترامب لمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في استئناف المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا.
https://sarabic.ae/20250520/روسيا-بوتين-وترامب-أوليا-اهتماما-خاصا-في-محادثتهما-الهاتفية-لموضوع-الأخوة-القتالية--1100771693.html
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فلاديمير بوتين, دونالد ترامب, العالم, روسيا, حصري
فلاديمير بوتين, دونالد ترامب, العالم, روسيا, حصري

برلماني أردني سابق لـ"سبوتنيك": مكالمة بوتين وترامب تمهد لحل سياسي والرئيس الروسي يحرص على السلام

16:03 GMT 20.05.2025
© AP Photoالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
© AP Photo
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حصري
قال البرلماني الأردني السابق، نضال الطعاني، إن المكالمة التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، مهمة جدًا، حيث تمهد الطريق لإيجاد آفاق دبلوماسية وسياسية لوقف الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن الرئيس الأمريكي يسعى لإنهاء الحروب في المنطقة، وهذه المكالمة تمهد لبدء مفاوضات مباشرة، لوضع آليات لحل كافة الإشكاليات العالقة، ووقف الحرب بشكل نهائي، معتبرًا أن هناك لقاءات قريبة على طاولة التفاوض بين الأطراف.
وأكد الطعاني أن الرئيس ترامب يريد بشدة وقف الحرب، والتي تستنزف الموارد الغربية وتنهك العالم بأسره من الناحية الاقتصادية، بيد أن لا عائد منها سوى المزيد من الحروب والدمار، لذلك يحاول جاهدا بدء مفاوضات حقيقية تنهي هذه الحرب بشكل نهائي، وتعيد التوافق بين روسيا والعالم الغربي.
وشدد على أن الرئيس بوتين جاد في إنهاء الحرب، ووضع كافة أنواع الصراعات مع أوكرانيا جانبًا، ويرغب بشدة في السلام، وهو ما يمهد الطريق لانفراجة اقتصادية في العالم، تكون موسكو فيها مركزًا لاستقطاب الاقتصاد العالمي، معتبرًا أن المكالمة تؤكد أن الرئيس الروسي حريص جدًا على السلام.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
روسيا: بوتين وترامب أوليا اهتماما خاصا في محادثتهما الهاتفية لموضوع "الأخوة القتالية"
10:25 GMT
ويوم أمس الاثنين، ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصل بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من مركز "سيريوس" التعليمي.
وأكد بوتين أن روسيا مستعدة للعمل على مذكرة تفاهم مع أوكرانيا تتضمن وقف إطلاق النار.
وقال بوتين: "إن روسيا مستعدة للعمل مع الجانب الأوكراني بشأن مذكرة بشأن معاهدة سلام مستقبلية محتملة تحدد عددًا من المواقف، مثل مبادئ التسوية، والإطار الزمني لإبرام اتفاق سلام محتمل، وما إلى ذلك، بما في ذلك وقف إطلاق النار المحتمل لفترة زمنية معينة إذا تم التوصل إلى اتفاقيات مناسبة".
وبدوره، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أن محادثته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سارت بشكل جيد للغاية.
ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المحادثة الهاتفية مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، بأنها كانت "قيمة وصريحة ومفيدة للغاية"، مشيرا إلى أنها استمرت أكثر من ساعتين.
وقال بوتين للصحفيين إنه أعرب عن امتنانه لترامب لمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في استئناف المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا.
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