https://sarabic.ae/20250521/الكرملين-موسكو-وواشنطن-بحاجة-لاستئناف-الاتصالات-بشأن-الاستقرار-الاستراتيجي-في-المستقبل-المنظور-1100814785.html
الكرملين: موسكو وواشنطن بحاجة لاستئناف الاتصالات بشأن الاستقرار الاستراتيجي في المستقبل المنظور
الكرملين: موسكو وواشنطن بحاجة لاستئناف الاتصالات بشأن الاستقرار الاستراتيجي في المستقبل المنظور
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا والولايات المتحدة بحاجة إلى استئناف الاتصالات بشأن الاستقرار الاستراتيجي في المستقبل... 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T10:12+0000
2025-05-21T10:12+0000
2025-05-21T10:12+0000
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روسيا, الكرملين, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الكرملين, الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين: موسكو وواشنطن بحاجة لاستئناف الاتصالات بشأن الاستقرار الاستراتيجي في المستقبل المنظور
يتبع
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا والولايات المتحدة بحاجة إلى استئناف الاتصالات بشأن الاستقرار الاستراتيجي في المستقبل المنظور.