https://sarabic.ae/20250521/الكرملين-يعلق-على-من-سيوقع-وثائق-مع-روسيا-نيابة-عن-أوكرانيا-1100802465.html
الكرملين يعلق على من سيوقع وثائق مع روسيا نيابة عن أوكرانيا
الكرملين يعلق على من سيوقع وثائق مع روسيا نيابة عن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لوكالة سبوتنيك، بأنّ مسألة من سيوقع وثائق معاهدة السلام من جانب أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق مع روسيا ستُناقش... 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T02:13+0000
2025-05-21T02:13+0000
2025-05-21T02:14+0000
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روسيا
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المفاوضات
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موسكو - سبوتنيك. أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد روسيا للعمل على مذكرة تفاهم مع أوكرانيا.وصرح بيسكوف للصحفيين يوم الثلاثاء، بأنّ موسكو وكييف تواجهان اتصالات صعبة لوضع نصّ موحّد لمذكرة معاهدة السلام ووقف إطلاق النار، وأنّ على الجانبين إعداد مسودّات الوثائق أولاً.كان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أكد في وقت سابق، أن غياب الأشخاص المخولين بإبرام معاهدة سلام في أوكرانيا يمثل مشكلة كبيرة.وقال مدفيديف في جلسة عامة لمنتدى بطرسبورغ القانوني الدولي: "لقد قلنا مراراً إنه لا يوجد بين الأطراف الرئيسية الفاعلة في النظام الأوكراني أشخاص مخولون بإبرام معاهدة سلام. وهذه مشكلة كبيرة".وأكد مدفيديف أن الأزمة في أوكرانيا تمثل ذروة المسار التدميري الذي يتبعه حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قائلا: "لبناء سلام مستدام، لا يكفي إبرام اتفاقية منفصلة، بل يتطلب الأمر معالجة شاملة للأزمة التي تفاقمت بسبب سياسات الناتو".ولفت إلى أن روسيا مستعدة للمفاوضات مع أوكرانيا دون شروط مسبقة، ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار الحقائق على الأرض والمقترحات التي تمت صياغتها في وقت سابق.وكان وفدان روسي وأوكراني قد اجتمعا، الجمعة الماضية، في مدينة إسطنبول التركية عقب اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 11 أيار/مايو الجاري، إمكانية إجراء "محادثات مباشرة دون شروط مسبقة" مع أوكرانيا في إسطنبول، مؤكداً أن روسيا لم ترفض مطلقاً الدخول في حوار مع الجانب الأوكراني.من جهته، أوضح المتحدث بيسكوف، أن أهداف المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا تتمثل في إزالة الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا وهي عازمة على البحث بشكل جدي عن السبل لتحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد.وتم التوصل خلال الاجتماع إلى اتفاق على تبادل الأسرى، بواقع ألف أسير من كل طرف، إضافة إلى اتفاق ينص على أن تقدم موسكو وكييف بشكل مفصل ومكتوب رؤيتهما بشأن وقف إطلاق النار، ومواصلة الاجتماعات في وقت لاحق.ودعت كييف إلى عقد قمة على مستوى القادة عقب اجتماع إسطنبول، بينما أكدت موسكو أن عقد لقاء بين الرئيس الروسي وفلاديمير زيلينسكي ممكن، لكنه مشروط بالتوصل إلى اتفاقات محددة من قبل الوفود المتفاوضة.
https://sarabic.ae/20250520/لافروف-بوتين-أكد-لترامب-التزامه-بالتوصل-إلى-حل-عادل-للصراع-في-أوكرانيا----1100764288.html
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سبوتنيك عربي
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الكرملين, روسيا, أخبار أوكرانيا, المفاوضات
الكرملين, روسيا, أخبار أوكرانيا, المفاوضات
الكرملين يعلق على من سيوقع وثائق مع روسيا نيابة عن أوكرانيا
02:13 GMT 21.05.2025 (تم التحديث: 02:14 GMT 21.05.2025)
صرّح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لوكالة سبوتنيك، بأنّ مسألة من سيوقع وثائق معاهدة السلام من جانب أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق مع روسيا ستُناقش بطريقة أو بأخرى.
موسكو - سبوتنيك. أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد روسيا للعمل على مذكرة تفاهم مع أوكرانيا.
وصرح بيسكوف للصحفيين يوم الثلاثاء، بأنّ موسكو وكييف تواجهان اتصالات صعبة لوضع نصّ موحّد لمذكرة معاهدة السلام ووقف إطلاق النار، وأنّ على الجانبين إعداد مسودّات الوثائق أولاً.
وقال بيسكوف لوكالة سبوتنيك، رداً على سؤال حول من سيوقع جميع الوثائق ذات الصلة نيابةً عن أوكرانيا: "هذه مسألة ستُدرَج على جدول الأعمال بطريقة أو بأخرى".
كان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أكد في وقت سابق، أن غياب الأشخاص المخولين بإبرام معاهدة سلام في أوكرانيا يمثل مشكلة كبيرة.
وقال مدفيديف في جلسة عامة لمنتدى بطرسبورغ القانوني الدولي: "لقد قلنا مراراً إنه لا يوجد بين الأطراف الرئيسية الفاعلة في النظام الأوكراني أشخاص مخولون بإبرام معاهدة سلام. وهذه مشكلة كبيرة".
وأكد مدفيديف أن الأزمة في أوكرانيا تمثل ذروة المسار التدميري الذي يتبعه حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قائلا: "لبناء سلام مستدام، لا يكفي إبرام اتفاقية منفصلة، بل يتطلب الأمر معالجة شاملة للأزمة التي تفاقمت بسبب سياسات الناتو".
ولفت إلى أن روسيا مستعدة للمفاوضات مع أوكرانيا دون شروط مسبقة، ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار الحقائق على الأرض والمقترحات التي تمت صياغتها في وقت سابق.
وكان وفدان روسي وأوكراني قد اجتمعا، الجمعة الماضية، في مدينة إسطنبول التركية عقب اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 11 أيار/مايو الجاري، إمكانية إجراء "محادثات مباشرة دون شروط مسبقة" مع أوكرانيا في إسطنبول، مؤكداً أن روسيا لم ترفض مطلقاً الدخول في حوار مع الجانب الأوكراني.
ولم يستبعد بوتين أن يتمكن الطرفان من خلال المفاوضات من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.
من جهته، أوضح المتحدث بيسكوف، أن أهداف المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا تتمثل في إزالة الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا وهي عازمة على البحث بشكل جدي عن السبل لتحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد.
وتم التوصل خلال الاجتماع إلى اتفاق على تبادل الأسرى، بواقع ألف أسير من كل طرف، إضافة إلى اتفاق ينص على أن تقدم موسكو وكييف بشكل مفصل ومكتوب رؤيتهما بشأن وقف إطلاق النار، ومواصلة الاجتماعات في وقت لاحق.
ودعت كييف إلى عقد قمة على مستوى القادة عقب اجتماع إسطنبول، بينما أكدت موسكو أن عقد لقاء بين الرئيس الروسي وفلاديمير زيلينسكي ممكن، لكنه مشروط بالتوصل إلى اتفاقات محددة من قبل الوفود المتفاوضة.