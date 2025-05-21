https://sarabic.ae/20250521/ترامب-يصف-استبعاد-روسيا-من-مجموعة-الثماني-بـالخطأ-1100832213.html
ترامب يصف استبعاد روسيا من مجموعة الثماني بـ"الخطأ"
ترامب يصف استبعاد روسيا من مجموعة الثماني بـ"الخطأ"
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن قرار استبعاد روسيا من مجموعة الثماني كان خطأ. 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T17:47+0000
2025-05-21T17:47+0000
2025-05-21T17:47+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
جنوب أفريقيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0f/1100583579_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_c475881cf89de6f9438c2f1285bc707e.jpg
قال ترامب خلال محادثات في المكتب البيضاوي مع رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا: "كانت مجموعة السبع تُعرف سابقًا باسم مجموعة الثماني، ولكن بذكاء، طردوا روسيا. كان من الأفضل بكثير لو بقوا فيها".يشار إلى أن مجموعة الدول "الثماني الكبرى" تحولت في عام 2014 ، إلى مجموعة "السبع الكبرى" بعد أن قررت دول هذه المجموعة التخلف عن المشاركة في قمة سوتشي، واجتمعت في بروكسل من دون روسيا، وذلك بحجة أحداث أوكرانيا وعودة شبه جزيرة القرم للوطن الأم.واتهمت الدول الغربية يومئذ روسيا بالتدخل في الشؤون الداخلية لأوكرانيا وفرضت عقوبات عليها. ومن جانبها اتخذت موسكو إجراءات جوابية، معلنة أن الحديث معها بلغة العقوبات يعد أمرا غير مجد.
https://sarabic.ae/20250521/واشنطن-قطع-الاتصالات-بين-روسيا-وأمريكا-اللتين-تمثلان-أكبر-قوتين-نوويتين-عمل-غير-مسؤول-1100826535.html
الولايات المتحدة الأمريكية
جنوب أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0f/1100583579_9:0:897:666_1920x0_80_0_0_cb8c0b4a6822ec13723513b7fd3bc23e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, جنوب أفريقيا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, جنوب أفريقيا
ترامب يصف استبعاد روسيا من مجموعة الثماني بـ"الخطأ"
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن قرار استبعاد روسيا من مجموعة الثماني كان خطأ.
قال ترامب خلال محادثات في المكتب البيضاوي مع رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا: "كانت مجموعة السبع تُعرف سابقًا باسم مجموعة الثماني، ولكن بذكاء، طردوا روسيا. كان من الأفضل بكثير لو بقوا فيها".
وفي السياق ذاته، شهد اللقاء تسليم جنوب أفريقيا رئاسة مجموعة العشرين إلى الولايات المتحدة وسط تصريحات الإدارة الأمريكية حول عزوفها عن المشاركة في قمة مجموعة العشرين المقررة، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في جنوب أفريقيا.
يشار إلى أن مجموعة الدول "الثماني الكبرى" تحولت في عام 2014 ، إلى مجموعة "السبع الكبرى" بعد أن قررت دول هذه المجموعة التخلف عن المشاركة في قمة سوتشي، واجتمعت في بروكسل من دون روسيا، وذلك بحجة أحداث أوكرانيا وعودة شبه جزيرة القرم للوطن الأم.
واتهمت الدول الغربية يومئذ روسيا بالتدخل في الشؤون الداخلية لأوكرانيا وفرضت عقوبات عليها. ومن جانبها اتخذت موسكو
إجراءات جوابية، معلنة أن الحديث معها بلغة العقوبات يعد أمرا غير مجد.