ترامب يصف استبعاد روسيا من مجموعة الثماني بـ"الخطأ"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
استقالات في حكومة الوحدة الليبية بطرابلس وغلق الطرق المؤدية لمقر الحكومة بعد تظاهرات
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
بيارق النصر
صعود النزعة العسكريتارية اليابانية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
التحالف الرقمي بين الولايات المتحدة والإمارات، هل يعيد هندسة المستقبل في الشرق الأوسط
10:31 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة بطلا لاسبانيا ومبابي هدّافا للدوري في موسمه الأول مع ريال مدريد
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
مع عودة الحوار بين أقوى قوتين عسكريتين في العالم.. هل نحن أمام خارطة طريق بمسار ثابت؟
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مدى جدية التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب حربها على غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تأثير التوترات التجارية على اقتصاد أوروبا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
08:37 GMT
23 د
من الملعب
برشلونة بطلا لاسبانيا ومبابي هدّافا للدوري في موسمه الأول مع ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
ما هي أهمية مناورات "الأسد الإفريقي 2025" في المغرب؟
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما مدى جدية التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب حربها على غزة
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
تأثير التوترات التجارية على اقتصاد أوروبا
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تغير موقفها وسوريا على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250521/ترامب-يصف-استبعاد-روسيا-من-مجموعة-الثماني-بـالخطأ-1100832213.html
ترامب يصف استبعاد روسيا من مجموعة الثماني بـ"الخطأ"
ترامب يصف استبعاد روسيا من مجموعة الثماني بـ"الخطأ"
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن قرار استبعاد روسيا من مجموعة الثماني كان خطأ. 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T17:47+0000
2025-05-21T17:47+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
جنوب أفريقيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0f/1100583579_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_c475881cf89de6f9438c2f1285bc707e.jpg
قال ترامب خلال محادثات في المكتب البيضاوي مع رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا: "كانت مجموعة السبع تُعرف سابقًا باسم مجموعة الثماني، ولكن بذكاء، طردوا روسيا. كان من الأفضل بكثير لو بقوا فيها".يشار إلى أن مجموعة الدول "الثماني الكبرى" تحولت في عام 2014 ، إلى مجموعة "السبع الكبرى" بعد أن قررت دول هذه المجموعة التخلف عن المشاركة في قمة سوتشي، واجتمعت في بروكسل من دون روسيا، وذلك بحجة أحداث أوكرانيا وعودة شبه جزيرة القرم للوطن الأم.واتهمت الدول الغربية يومئذ روسيا بالتدخل في الشؤون الداخلية لأوكرانيا وفرضت عقوبات عليها. ومن جانبها اتخذت موسكو إجراءات جوابية، معلنة أن الحديث معها بلغة العقوبات يعد أمرا غير مجد.
https://sarabic.ae/20250521/واشنطن-قطع-الاتصالات-بين-روسيا-وأمريكا-اللتين-تمثلان-أكبر-قوتين-نوويتين-عمل-غير-مسؤول-1100826535.html
الولايات المتحدة الأمريكية
جنوب أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0f/1100583579_9:0:897:666_1920x0_80_0_0_cb8c0b4a6822ec13723513b7fd3bc23e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, جنوب أفريقيا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, جنوب أفريقيا

ترامب يصف استبعاد روسيا من مجموعة الثماني بـ"الخطأ"

17:47 GMT 21.05.2025
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن قرار استبعاد روسيا من مجموعة الثماني كان خطأ.
قال ترامب خلال محادثات في المكتب البيضاوي مع رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا: "كانت مجموعة السبع تُعرف سابقًا باسم مجموعة الثماني، ولكن بذكاء، طردوا روسيا. كان من الأفضل بكثير لو بقوا فيها".

وفي السياق ذاته، شهد اللقاء تسليم جنوب أفريقيا رئاسة مجموعة العشرين إلى الولايات المتحدة وسط تصريحات الإدارة الأمريكية حول عزوفها عن المشاركة في قمة مجموعة العشرين المقررة، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في جنوب أفريقيا.

مجلس الشيوخ الأمريكي يقر بالإجماع تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
واشنطن: قطع الاتصالات بين روسيا وأمريكا اللتين تمثلان أكبر قوتين نوويتين "عمل غير مسؤول"
15:36 GMT
يشار إلى أن مجموعة الدول "الثماني الكبرى" تحولت في عام 2014 ، إلى مجموعة "السبع الكبرى" بعد أن قررت دول هذه المجموعة التخلف عن المشاركة في قمة سوتشي، واجتمعت في بروكسل من دون روسيا، وذلك بحجة أحداث أوكرانيا وعودة شبه جزيرة القرم للوطن الأم.
واتهمت الدول الغربية يومئذ روسيا بالتدخل في الشؤون الداخلية لأوكرانيا وفرضت عقوبات عليها. ومن جانبها اتخذت موسكو إجراءات جوابية، معلنة أن الحديث معها بلغة العقوبات يعد أمرا غير مجد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала