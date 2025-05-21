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واشنطن: قطع الاتصالات بين روسيا وأمريكا اللتين تمثلان أكبر قوتين نوويتين "عمل غير مسؤول"
واشنطن: قطع الاتصالات بين روسيا وأمريكا اللتين تمثلان أكبر قوتين نوويتين "عمل غير مسؤول"
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر قطع الاتصالات بين روسيا وأمريكا اللتين تمثلان أكبر قوتين نوويتين... 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T15:36+0000
2025-05-21T15:36+0000
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وقال روبيو خلال تعليقه على العلاقات بين واشنطن وموسكو، في جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي: "بغض النظر عن أوكرانيا، يجب أن يكون هناك مستوى ما من التواصل بين الولايات المتحدة وموسكو".وأشار روبيو إلى أن الحفاظ على الحوار لا يعني التحالف، قائلا: "هذا لا يعني أننا سنصبح حلفاء".وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن العلاقات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، تتطور بشكل جيد جدًا، لافتًا إلى أن هناك تبادلًا نشطًا للزيارات بين مبعوثي البلدين الخاصين.وقال بيسكوف، في مقابلة مع الصحفي الروسي بافيل زاروبين، تعليقًا على الحالة الراهنة للعلاقات الروسية - الأمريكية: "في الواقع، كل شيء يسير على ما يرام".بوتين يكشف عن تفاصيل محادثته مع ترامبترامب: محادثتي مع بوتين كانت جيدة للغاية
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واشنطن: قطع الاتصالات بين روسيا وأمريكا اللتين تمثلان أكبر قوتين نوويتين "عمل غير مسؤول"

15:36 GMT 21.05.2025
© AP Photo / Alex Brandonمجلس الشيوخ الأمريكي يقر بالإجماع تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر بالإجماع تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر قطع الاتصالات بين روسيا وأمريكا اللتين تمثلان أكبر قوتين نوويتين عملا غير مسؤول.
وقال روبيو خلال تعليقه على العلاقات بين واشنطن وموسكو، في جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي: "بغض النظر عن أوكرانيا، يجب أن يكون هناك مستوى ما من التواصل بين الولايات المتحدة وموسكو".

وتابع: "سيكون أمرًا غير مسؤول ألا تتواصل أكبر قوتين نوويتين في الكوكب، كما كان الحال لثلاثة أعوام".

وأشار روبيو إلى أن الحفاظ على الحوار لا يعني التحالف، قائلا: "هذا لا يعني أننا سنصبح حلفاء".
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أوشاكوف: ترامب يعتبر روسيا أحد أهم شركاء أمريكا
19 مايو, 18:22 GMT
وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن العلاقات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، تتطور بشكل جيد جدًا، لافتًا إلى أن هناك تبادلًا نشطًا للزيارات بين مبعوثي البلدين الخاصين.
وقال بيسكوف، في مقابلة مع الصحفي الروسي بافيل زاروبين، تعليقًا على الحالة الراهنة للعلاقات الروسية - الأمريكية: "في الواقع، كل شيء يسير على ما يرام".
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