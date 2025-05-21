خبير: العملية العسكرية الخاصة أسهمت بالانتقال لعالم متعدد الأقطاب

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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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30 د
نبض افريقيا
استقالات في حكومة الوحدة الليبية بطرابلس وغلق الطرق المؤدية لمقر الحكومة بعد تظاهرات
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عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
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بيارق النصر
صعود النزعة العسكريتارية اليابانية
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التحالف الرقمي بين الولايات المتحدة والإمارات، هل يعيد هندسة المستقبل في الشرق الأوسط
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من الملعب
برشلونة بطلا لاسبانيا ومبابي هدّافا للدوري في موسمه الأول مع ريال مدريد
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27 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
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183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
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29 د
بلا قيود
مع عودة الحوار بين أقوى قوتين عسكريتين في العالم.. هل نحن أمام خارطة طريق بمسار ثابت؟
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مدى جدية التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب حربها على غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تأثير التوترات التجارية على اقتصاد أوروبا
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
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23 د
من الملعب
برشلونة بطلا لاسبانيا ومبابي هدّافا للدوري في موسمه الأول مع ريال مدريد
09:03 GMT
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شؤون عسكرية
ما هي أهمية مناورات "الأسد الإفريقي 2025" في المغرب؟
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما مدى جدية التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب حربها على غزة
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مساحة حرة
تأثير التوترات التجارية على اقتصاد أوروبا
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ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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خبير: أوروبا تغير موقفها وسوريا على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة
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لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
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خبير: العملية العسكرية الخاصة أسهمت بالانتقال لعالم متعدد الأقطاب
خبير: العملية العسكرية الخاصة أسهمت بالانتقال لعالم متعدد الأقطاب
سبوتنيك عربي
أكد الباحث بالشأن السياسي والروسي، الدكتور سمير أيوب، أن العملية العسكرية الروسية الخاصة أسهمت بالانتقال لعالم متعدد الأقطاب. 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T20:03+0000
2025-05-21T20:03+0000
حصري
العالم
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وأشار أيوب في حديث لـ"سبوتنيك" إلى أن محاولات الغرب، بقيادة الولايات المتحدة وأوروبا، لدعم نظام كييف وتقوية الجيش الأوكراني بهدف السيطرة على دونباس وشبه جزيرة القرم، كانت استهانة بالقوة الروسية.وأوضح أن هذه المحاولات، التي استندت إلى استراتيجية الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بتصوير روسيا كدولة إقليمية، أثبتت فشلها، حيث أظهرت روسيا قدرتها على الدفاع عن أمنها ومصالحها.وأضاف أيوب أن نجاح روسيا أعطى الأمل لدول العالم الأخرى، خاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا، لمواجهة الهيمنة الأمريكية من خلال توحيد مواقفها سياسيًا واقتصاديًا ودبلوماسيًا.وأشار إلى أن علاقات هذه الدول مع روسيا والصين وفرت لها بدائل عن التبعية للولايات المتحدة، التي كانت تستخدم الإملاءات وسياسات الإقصاء.وأوضح أيوب أن روسيا عززت علاقاتها مع الدول الأفريقية والعربية، بما في ذلك دول الخليج، التي ترى في روسيا شريكًا موثوقًا يساعدها على تجنب الضغوط الأمريكية.وأكد أن هذا التحول يتيح للدول العربية والأفريقية تنويع علاقاتها مع روسيا والصين والولايات المتحدة، مما يمنحها مرونة وقوة اقتصادية وسياسية، بعيدًا عن التبعية لطرف واحد.
https://sarabic.ae/20250504/الخارجية-الصينية-نسعى-مع-روسيا-لنظام-متعدد-الأقطاب-قائم-على-العدالة-والتوازن-1100153099.html
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حصري, العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
حصري, العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين

خبير: العملية العسكرية الخاصة أسهمت بالانتقال لعالم متعدد الأقطاب

20:03 GMT 21.05.2025
© Sputnik الباحث بالشأن السياسي والروسي، الدكتور سمير أيوب،
 الباحث بالشأن السياسي والروسي، الدكتور سمير أيوب، - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
© Sputnik
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حصري
أكد الباحث بالشأن السياسي والروسي، الدكتور سمير أيوب، أن العملية العسكرية الروسية الخاصة أسهمت بالانتقال لعالم متعدد الأقطاب.
وأشار أيوب في حديث لـ"سبوتنيك" إلى أن محاولات الغرب، بقيادة الولايات المتحدة وأوروبا، لدعم نظام كييف وتقوية الجيش الأوكراني بهدف السيطرة على دونباس وشبه جزيرة القرم، كانت استهانة بالقوة الروسية.
وأوضح أن هذه المحاولات، التي استندت إلى استراتيجية الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بتصوير روسيا كدولة إقليمية، أثبتت فشلها، حيث أظهرت روسيا قدرتها على الدفاع عن أمنها ومصالحها.
وأضاف أيوب أن نجاح روسيا أعطى الأمل لدول العالم الأخرى، خاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا، لمواجهة الهيمنة الأمريكية من خلال توحيد مواقفها سياسيًا واقتصاديًا ودبلوماسيًا.
رئيسا روسيا والصين يبدآن محادثاتهما في بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
الخارجية الصينية: نسعى مع روسيا لنظام متعدد الأقطاب قائم على العدالة والتوازن
4 مايو, 13:26 GMT
وأشار إلى أن علاقات هذه الدول مع روسيا والصين وفرت لها بدائل عن التبعية للولايات المتحدة، التي كانت تستخدم الإملاءات وسياسات الإقصاء.

وأكد أن دول الشرق الأوسط وأفريقيا، وجدت في التعاون مع روسيا والصين فرصًا لتنمية اقتصاداتها والحفاظ على استقرارها، بعيدًا عن استغلال مواردها أو استخدام جماعات إرهابية للضغط عليها.

وأوضح أيوب أن روسيا عززت علاقاتها مع الدول الأفريقية والعربية، بما في ذلك دول الخليج، التي ترى في روسيا شريكًا موثوقًا يساعدها على تجنب الضغوط الأمريكية.
وأكد أن هذا التحول يتيح للدول العربية والأفريقية تنويع علاقاتها مع روسيا والصين والولايات المتحدة، مما يمنحها مرونة وقوة اقتصادية وسياسية، بعيدًا عن التبعية لطرف واحد.
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