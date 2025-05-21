https://sarabic.ae/20250521/خبير-العملية-العسكرية-الخاصة-أسهمت-بالانتقال-لعالم-متعدد-الأقطاب-1100834849.html
خبير: العملية العسكرية الخاصة أسهمت بالانتقال لعالم متعدد الأقطاب
خبير: العملية العسكرية الخاصة أسهمت بالانتقال لعالم متعدد الأقطاب
سبوتنيك عربي
أكد الباحث بالشأن السياسي والروسي، الدكتور سمير أيوب، أن العملية العسكرية الروسية الخاصة أسهمت بالانتقال لعالم متعدد الأقطاب. 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T20:03+0000
2025-05-21T20:03+0000
2025-05-21T20:03+0000
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وأشار أيوب في حديث لـ"سبوتنيك" إلى أن محاولات الغرب، بقيادة الولايات المتحدة وأوروبا، لدعم نظام كييف وتقوية الجيش الأوكراني بهدف السيطرة على دونباس وشبه جزيرة القرم، كانت استهانة بالقوة الروسية.وأوضح أن هذه المحاولات، التي استندت إلى استراتيجية الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بتصوير روسيا كدولة إقليمية، أثبتت فشلها، حيث أظهرت روسيا قدرتها على الدفاع عن أمنها ومصالحها.وأضاف أيوب أن نجاح روسيا أعطى الأمل لدول العالم الأخرى، خاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا، لمواجهة الهيمنة الأمريكية من خلال توحيد مواقفها سياسيًا واقتصاديًا ودبلوماسيًا.وأشار إلى أن علاقات هذه الدول مع روسيا والصين وفرت لها بدائل عن التبعية للولايات المتحدة، التي كانت تستخدم الإملاءات وسياسات الإقصاء.وأوضح أيوب أن روسيا عززت علاقاتها مع الدول الأفريقية والعربية، بما في ذلك دول الخليج، التي ترى في روسيا شريكًا موثوقًا يساعدها على تجنب الضغوط الأمريكية.وأكد أن هذا التحول يتيح للدول العربية والأفريقية تنويع علاقاتها مع روسيا والصين والولايات المتحدة، مما يمنحها مرونة وقوة اقتصادية وسياسية، بعيدًا عن التبعية لطرف واحد.
https://sarabic.ae/20250504/الخارجية-الصينية-نسعى-مع-روسيا-لنظام-متعدد-الأقطاب-قائم-على-العدالة-والتوازن-1100153099.html
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حصري, العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
حصري, العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
خبير: العملية العسكرية الخاصة أسهمت بالانتقال لعالم متعدد الأقطاب
حصري
أكد الباحث بالشأن السياسي والروسي، الدكتور سمير أيوب، أن العملية العسكرية الروسية الخاصة أسهمت بالانتقال لعالم متعدد الأقطاب.
وأشار أيوب في حديث لـ"سبوتنيك" إلى أن محاولات الغرب، بقيادة الولايات المتحدة وأوروبا، لدعم نظام كييف وتقوية الجيش الأوكراني بهدف السيطرة على دونباس وشبه جزيرة القرم، كانت استهانة بالقوة الروسية.
وأوضح أن هذه المحاولات، التي استندت إلى استراتيجية الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بتصوير روسيا كدولة إقليمية، أثبتت فشلها، حيث أظهرت روسيا قدرتها على الدفاع عن أمنها ومصالحها.
وأضاف أيوب أن نجاح روسيا أعطى الأمل لدول العالم الأخرى، خاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا، لمواجهة الهيمنة الأمريكية من خلال توحيد مواقفها سياسيًا واقتصاديًا ودبلوماسيًا.
وأشار إلى أن علاقات هذه الدول مع روسيا والصين وفرت لها بدائل عن التبعية للولايات المتحدة، التي كانت تستخدم الإملاءات وسياسات الإقصاء.
وأكد أن دول الشرق الأوسط وأفريقيا، وجدت في التعاون مع روسيا والصين فرصًا لتنمية اقتصاداتها والحفاظ على استقرارها، بعيدًا عن استغلال مواردها أو استخدام جماعات إرهابية للضغط عليها.
وأوضح أيوب أن روسيا عززت علاقاتها مع الدول الأفريقية والعربية، بما في ذلك دول الخليج، التي ترى في روسيا شريكًا موثوقًا يساعدها على تجنب الضغوط الأمريكية.
وأكد أن هذا التحول يتيح للدول العربية والأفريقية تنويع علاقاتها مع روسيا والصين والولايات المتحدة، مما يمنحها مرونة وقوة اقتصادية وسياسية، بعيدًا عن التبعية لطرف واحد.