https://sarabic.ae/20250521/سحب-الماماتوس-لوحة-فنية-مضيئة-في-سماء-أمريكا-فيديو--1100820058.html
"سحب الماماتوس" لوحة فنية مضيئة في سماء أمريكا... فيديو
"سحب الماماتوس" لوحة فنية مضيئة في سماء أمريكا... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رائع لسحب الماماتوس التي خلفها إعصار عنيف، وهي ترسم لوحة فنية في سماء مدينة إنديانابوليس في الولايات المتحدة. 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T12:08+0000
2025-05-21T12:08+0000
2025-05-21T12:08+0000
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شهدت مدينة إنديانابوليس في الولايات المتحدة عرضا جويًا استثنائيا لن تنساه، حيث ظهرت سحب الماماتوس المذهلة في السماء بعد مرور إعصار عنيف. بدت السماء وكأنها لوحة فنية مضيئة، في ختام درامي ومهيب قدمته الطبيعة.وتعد سحب الماماتوس من أندر الظواهر الجوية، وتتشكل عادة بعد العواصف الشديدة، لتضفي لمسة ساحرة وغامضة على الأفق."برج الطبل" التاريخي في الصين ينهار على مرأى السياح... فيديوسرقة في وضح النهار لأموال سيدة أعمال مصرية... فيديو
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نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية
"سحب الماماتوس" لوحة فنية مضيئة في سماء أمريكا... فيديو
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رائع لسحب الماماتوس التي خلفها إعصار عنيف، وهي ترسم لوحة فنية في سماء مدينة إنديانابوليس في الولايات المتحدة.
شهدت مدينة إنديانابوليس في الولايات المتحدة عرضا جويًا استثنائيا لن تنساه، حيث ظهرت سحب الماماتوس المذهلة في السماء بعد مرور إعصار عنيف. بدت السماء وكأنها لوحة فنية مضيئة، في ختام درامي ومهيب قدمته الطبيعة.
وتعد سحب الماماتوس من أندر الظواهر الجوية، وتتشكل عادة بعد العواصف الشديدة، لتضفي لمسة ساحرة وغامضة على الأفق.