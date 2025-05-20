https://sarabic.ae/20250520/برج-الطبل-التاريخي-في-الصين-ينهار-على-مرأى-السياح-فيديو-1100789768.html
"برج الطبل" التاريخي في الصين ينهار على مرأى السياح... فيديو
"برج الطبل" التاريخي في الصين ينهار على مرأى السياح... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة انهيار "برج الطبل" التاريخي في الصين، وذلك على مرأى من السياح. 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T14:27+0000
2025-05-20T14:27+0000
2025-05-20T14:27+0000
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الصين
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انهار "برج الطبل" التاريخي في الصين على مرأى المئات من السياح الأجانب الذين كانوا يلتقطون صورا لهذا الصرح التاريخي، وسط دهشة عارمة من السياح.ويقع "برج الطبل" التاريخي في مدينة فنيان في مقاطعة آنهوي الصينية، والذي يعود تاريخ بنائه إلى عام 1375.إضراب واسع لعمال توصيل الطلبات في إندونيسيا... فيديوجمل هارب يتجول بين السيارات على أحد الطرق في السعودية... فيديو
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, الصين
"برج الطبل" التاريخي في الصين ينهار على مرأى السياح... فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة انهيار "برج الطبل" التاريخي في الصين، وذلك على مرأى من السياح.
انهار "برج الطبل" التاريخي في الصين على مرأى المئات من السياح الأجانب الذين كانوا يلتقطون صورا لهذا الصرح التاريخي، وسط دهشة عارمة من السياح.
ويقع "برج الطبل" التاريخي في مدينة فنيان في مقاطعة آنهوي الصينية، والذي يعود تاريخ بنائه إلى عام 1375.