https://sarabic.ae/20250520/إضراب-واسع-لعمال-توصيل-الطلبات-في-إندونيسيا-فيديو-1100778294.html
إضراب واسع لعمال توصيل الطلبات في إندونيسيا... فيديو
إضراب واسع لعمال توصيل الطلبات في إندونيسيا... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر شوارعًا مكتظة بالعمال، نتيجة إضراب واسع لسائقي سيارات الأجرة وعاملي التوصيل في إندونيسيا. 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T11:22+0000
2025-05-20T11:22+0000
2025-05-20T11:22+0000
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ونفذ عدد من سائقي سيارات الأجرة وعمال توصيل الطلبات إضرابًا واسع النطاق في عدد من المدن بإندونيسيا، وذلك احتجاجًا على أوضاعهم المعيشية وظروف العمل.وذكرت وسائل إعلام محلية إندونيسية، أنه من أبرز مطالب المحتجين، رفع الأجور وتحسين شروط العمل وتوفير حماية قانونية أكبر لهم.جمل هارب يتجول بين السيارات على أحد الطرق في السعودية... فيديو"السماء العالية".. الصين تكشف عن طائرة عملاقة مزودة بآلاف المسيرات.. فيديو
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نادي الفيديو, أخبار إندونيسيا
نادي الفيديو, أخبار إندونيسيا
إضراب واسع لعمال توصيل الطلبات في إندونيسيا... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر شوارعًا مكتظة بالعمال، نتيجة إضراب واسع لسائقي سيارات الأجرة وعاملي التوصيل في إندونيسيا.
ونفذ عدد من سائقي سيارات الأجرة وعمال توصيل الطلبات إضرابًا واسع النطاق في عدد من المدن بإندونيسيا، وذلك احتجاجًا على أوضاعهم المعيشية وظروف العمل.
وذكرت وسائل إعلام محلية إندونيسية، أنه من أبرز مطالب المحتجين، رفع الأجور وتحسين شروط العمل وتوفير حماية قانونية أكبر لهم.