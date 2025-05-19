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https://sarabic.ae/20250519/جمل-هارب-يتجول-بين-السيارات-على-أحد-الطرق-في-السعودية-فيديو-1100739480.html
جمل هارب يتجول بين السيارات على أحد الطرق في السعودية... فيديو
جمل هارب يتجول بين السيارات على أحد الطرق في السعودية... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجمل هارب في أحد شوارع السعودية، ما تسبب بزحمة مرورية، وسط دهشة من المارين. 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T12:56+0000
2025-05-19T12:56+0000
مجتمع
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وكان الجمل يركض بين السيارات على طريق عام، وكاد أن يتسبب بحوادث عدة، الأمر الذي سبّب إرباكاً في حركة المرور لتفادي الاصطدام بالحيوان التائه.الفيديو الطريف أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بين من اعتبره مشهدا طريفا، ومن اعتبره قلة مسؤولية من أصحاب المزارع ومربي المواشي.حصان شارد يتسبب بحادث مروري في روسيا... فيديوإصابة خطيرة للاعب كرة قدم بعد إلقاء كرسي من المدرجات.. فيديو
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جمل هارب يتجول بين السيارات على أحد الطرق في السعودية... فيديو

12:56 GMT 19.05.2025
© Photo / Xصورة لجمل هارب في أحد شوارع السعودية
صورة لجمل هارب في أحد شوارع السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
© Photo / X
تابعنا عبر
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجمل هارب في أحد شوارع السعودية، ما تسبب بزحمة مرورية، وسط دهشة من المارين.
وكان الجمل يركض بين السيارات على طريق عام، وكاد أن يتسبب بحوادث عدة، الأمر الذي سبّب إرباكاً في حركة المرور لتفادي الاصطدام بالحيوان التائه.
الفيديو الطريف أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بين من اعتبره مشهدا طريفا، ومن اعتبره قلة مسؤولية من أصحاب المزارع ومربي المواشي.
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