https://sarabic.ae/20250521/من-هو-كامل-إدريس-رئيس-وزراء-السودان-الجديد-1100821778.html
من هو كامل إدريس رئيس وزراء السودان الجديد؟
من هو كامل إدريس رئيس وزراء السودان الجديد؟
سبوتنيك عربي
أصدر عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، مرسوما دستوريا يقضى بتعيين كامل إدريس رئيسا لمجلس الوزراء. 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T12:56+0000
2025-05-21T12:56+0000
2025-05-21T12:56+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
أخبار السودان اليوم
الفترة الانتقالية في السودان
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/15/1100821449_2:0:1278:718_1920x0_80_0_0_b4d815636ebee06da0ccf8f8a49df223.jpg
ووجه عبد الفتاح البرهان، مجلس الوزراء والجهات المختصة في الدولة السودانية، بوضع المرسوم الدستوري موضع التنفيذ.عمل كامل إدريس سفيرا لبلاده، كما كان سياسيا سودانيا بارزا، حيث شغل منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بين شهر نوفمبر 1997 سبتمبر 2008، كما عمل أمينا عاما للاتحاد الدولي لحماية المصنفات النباتية الجديدة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/15/1100821449_162:0:1119:718_1920x0_80_0_0_e4dfe97f22e1f02a116b7bc3ef8c0db5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, أخبار العالم الآن, инфографика
انفوجرافيك, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, أخبار العالم الآن, инфографика
من هو كامل إدريس رئيس وزراء السودان الجديد؟
أصدر عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، مرسوما دستوريا يقضى بتعيين كامل إدريس رئيسا لمجلس الوزراء.
ووجه عبد الفتاح البرهان، مجلس الوزراء والجهات المختصة في الدولة السودانية، بوضع المرسوم الدستوري موضع التنفيذ.
عمل كامل إدريس سفيرا لبلاده، كما كان سياسيا سودانيا بارزا، حيث شغل منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بين شهر نوفمبر 1997 سبتمبر 2008، كما عمل أمينا عاما للاتحاد الدولي لحماية المصنفات النباتية الجديدة.