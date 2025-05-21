كيف تنعكس ثقافة المجتمعات على عادات شرب الشاي...صور

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إيما مانر، دوقة روتلاند، تحتسي الشاي، خلال حفل إطلاق شاي ما بعد الظهيرة الملكي المستوحى من مسلسل "ذا كراون" في قلعة بيلفوار، غرانثام.