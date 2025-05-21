كيف تنعكس ثقافة المجتمعات على عادات شرب الشاي...صور

زوار المهرجان العاشر للفلكلور والطهي "فطائر الأورال" في تشيليابينسك، روسيا.
زوار المهرجان العاشر للفلكلور والطهي "فطائر الأورال" في تشيليابينسك، روسيا.
فتاة تستعد لشرب الشاي من الساموفار الروسي.
فتاة تستعد لشرب الشاي من الساموفار الروسي.
إيما مانر، دوقة روتلاند، تحتسي الشاي، خلال حفل إطلاق شاي ما بعد الظهيرة الملكي المستوحى من مسلسل "ذا كراون" في قلعة بيلفوار، غرانثام.
إيما مانر، دوقة روتلاند، تحتسي الشاي، خلال حفل إطلاق شاي ما بعد الظهيرة الملكي المستوحى من مسلسل "ذا كراون" في قلعة بيلفوار، غرانثام.
لقطة طريفة لنادل يقدم الشاي للضيوف في مسبح نادي ميلونز للغولف في كارديف في المملكة المتحدة عام 1937.
لقطة طريفة لنادل يقدم الشاي للضيوف في مسبح نادي ميلونز للغولف في كارديف في المملكة المتحدة عام 1937.
صورة لثلاثة أكواب من الشاي وزهور اللوتس، خلال حفل لاحتساء الشاي.
صورة لثلاثة أكواب من الشاي وزهور اللوتس، خلال حفل لاحتساء الشاي.
رجل من فيتنام يرتدي قبعة فرنسية، يستمتع باحتساء الشاي.
رجل من فيتنام يرتدي قبعة فرنسية، يستمتع باحتساء الشاي.
زوجان يستمتعان بحفل للشاي على متن قارب في نهر تحت أزهار الكرز المتفتحة في يوكوهاما، قرب طوكيو، اليابان.
زوجان يستمتعان بحفل للشاي على متن قارب في نهر تحت أزهار الكرز المتفتحة في يوكوهاما، قرب طوكيو، اليابان.
صورة لدورة تدريبية حول فن تقديم الشاي الأخضر في طوكيو، اليابان.
صورة لدورة تدريبية حول فن تقديم الشاي الأخضر في طوكيو، اليابان.
رجل يحضّر "شاي ماسالا" في كشك شعبي في ماهاباليبورام، الهند.
رجل يحضّر "شاي ماسالا" في كشك شعبي في ماهاباليبورام، الهند.
امرأة تحضر إبريق الشاي في كلكتا، الهند.
امرأة تحضر إبريق الشاي في كلكتا، الهند.
طلاب يشاركون في حصة لتعلم مهارات صنع الشاي في مدرسة ابتدائية بمناسبة اليوم العالمي للشاي في هاندان، الصين.
طلاب يشاركون في حصة لتعلم مهارات صنع الشاي في مدرسة ابتدائية بمناسبة اليوم العالمي للشاي في هاندان، الصين.
حفل للشاي بمناسبة تعيين شي يونغ شو، القس الجديد لمعابد إيمي، في جبل إيمي بمقاطعة سيتشوان، الصين.
حفل للشاي بمناسبة تعيين شي يونغ شو، القس الجديد لمعابد إيمي، في جبل إيمي بمقاطعة سيتشوان، الصين.
نادلة تسكب شاي النعناع المغربي في كوب من ارتفاع عالٍ، في فندق دار الأحلام، الغرب.
نادلة تسكب شاي النعناع المغربي في كوب من ارتفاع عالٍ، في فندق دار الأحلام، الغرب.
صورة قديمة لحفل شاي النعناع المغربي عام 1936 في المغرب.
صورة قديمة لحفل شاي النعناع المغربي عام 1936 في المغرب.
مجموعة دينية من البوذيين تحتسي شاي الزبدة، أثناء حضورهم عرضًا لرقصة دينية في دير تاشيلهونبو في التبت، الصين.
مجموعة دينية من البوذيين تحتسي شاي الزبدة، أثناء حضورهم عرضًا لرقصة دينية في دير تاشيلهونبو في التبت، الصين.
فلاحون تبتيون يحضّرون التسامبا، بإضافة قطعة من الزبدة وحفنة من دقيق الشعير المحمص إلى وعاء من الشاي.
فلاحون تبتيون يحضّرون التسامبا، بإضافة قطعة من الزبدة وحفنة من دقيق الشعير المحمص إلى وعاء من الشاي.