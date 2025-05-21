كيف تنعكس ثقافة المجتمعات على عادات شرب الشاي...صور

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
استقالات في حكومة الوحدة الليبية بطرابلس وغلق الطرق المؤدية لمقر الحكومة بعد تظاهرات
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
بيارق النصر
صعود النزعة العسكريتارية اليابانية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
التحالف الرقمي بين الولايات المتحدة والإمارات، هل يعيد هندسة المستقبل في الشرق الأوسط
10:31 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة بطلا لاسبانيا ومبابي هدّافا للدوري في موسمه الأول مع ريال مدريد
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
مع عودة الحوار بين أقوى قوتين عسكريتين في العالم.. هل نحن أمام خارطة طريق بمسار ثابت؟
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مدى جدية التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب حربها على غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تأثير التوترات التجارية على اقتصاد أوروبا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
08:37 GMT
23 د
من الملعب
برشلونة بطلا لاسبانيا ومبابي هدّافا للدوري في موسمه الأول مع ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
ما هي أهمية مناورات "الأسد الإفريقي 2025" في المغرب؟
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما مدى جدية التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب حربها على غزة
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
تأثير التوترات التجارية على اقتصاد أوروبا
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
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https://sarabic.ae/20250521/1100811007.html
كيف تنعكس ثقافة المجتمعات على عادات شرب الشاي...صور
كيف تنعكس ثقافة المجتمعات على عادات شرب الشاي...صور
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور الجميلة لعادات وتقاليد شرب الشاي في مختلف بلدان العالم. 21.05.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

كيف تنعكس ثقافة المجتمعات على عادات شرب الشاي...صور

10:30 GMT 21.05.2025 (تم التحديث: 10:31 GMT 21.05.2025)
تابعنا عبر
جمع لكم فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور الجميلة لعادات وتقاليد شرب الشاي في مختلف بلدان العالم.
© Sputnik . Aleksandr Kondratuk / الانتقال إلى بنك الصور

زوار المهرجان العاشر للفلكلور والطهي "فطائر الأورال" في تشيليابينسك، روسيا.

زوار المهرجان العاشر للفلكلور والطهي &quot;فطائر الأورال&quot; في تشيليابينسك، روسيا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Aleksandr Kondratuk
/
الانتقال إلى بنك الصور

زوار المهرجان العاشر للفلكلور والطهي "فطائر الأورال" في تشيليابينسك، روسيا.

© Sputnik . Okushko

فتاة تستعد لشرب الشاي من الساموفار الروسي.

فتاة تستعد لشرب الشاي من الساموفار الروسي. - سبوتنيك عربي
2/16
© Sputnik . Okushko

فتاة تستعد لشرب الشاي من الساموفار الروسي.

© Getty Images / PA Images/Danny Lawson

إيما مانر، دوقة روتلاند، تحتسي الشاي، خلال حفل إطلاق شاي ما بعد الظهيرة الملكي المستوحى من مسلسل "ذا كراون" في قلعة بيلفوار، غرانثام.

إيما مانر، دوقة روتلاند، تحتسي الشاي، خلال حفل إطلاق شاي ما بعد الظهيرة الملكي المستوحى من مسلسل &quot;ذا كراون&quot; في قلعة بيلفوار، غرانثام. - سبوتنيك عربي
3/16
© Getty Images / PA Images/Danny Lawson

إيما مانر، دوقة روتلاند، تحتسي الشاي، خلال حفل إطلاق شاي ما بعد الظهيرة الملكي المستوحى من مسلسل "ذا كراون" في قلعة بيلفوار، غرانثام.

© Getty Images / Imagno/Brandstaetter images

لقطة طريفة لنادل يقدم الشاي للضيوف في مسبح نادي ميلونز للغولف في كارديف في المملكة المتحدة عام 1937.

لقطة طريفة لنادل يقدم الشاي للضيوف في مسبح نادي ميلونز للغولف في كارديف في المملكة المتحدة عام 1937. - سبوتنيك عربي
4/16
© Getty Images / Imagno/Brandstaetter images

لقطة طريفة لنادل يقدم الشاي للضيوف في مسبح نادي ميلونز للغولف في كارديف في المملكة المتحدة عام 1937.

© Getty Images / Universal Images Group/Godong

صورة لثلاثة أكواب من الشاي وزهور اللوتس، خلال حفل لاحتساء الشاي.

صورة لثلاثة أكواب من الشاي وزهور اللوتس، خلال حفل لاحتساء الشاي. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Universal Images Group/Godong

صورة لثلاثة أكواب من الشاي وزهور اللوتس، خلال حفل لاحتساء الشاي.

© AP Photo / David Longstreath

رجل من فيتنام يرتدي قبعة فرنسية، يستمتع باحتساء الشاي.

رجل من فيتنام يرتدي قبعة فرنسية، يستمتع باحتساء الشاي. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / David Longstreath

رجل من فيتنام يرتدي قبعة فرنسية، يستمتع باحتساء الشاي.

© AP Photo / Shuji Kajiyama

زوجان يستمتعان بحفل للشاي على متن قارب في نهر تحت أزهار الكرز المتفتحة في يوكوهاما، قرب طوكيو، اليابان.

زوجان يستمتعان بحفل للشاي على متن قارب في نهر تحت أزهار الكرز المتفتحة في يوكوهاما، قرب طوكيو، اليابان. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Shuji Kajiyama

زوجان يستمتعان بحفل للشاي على متن قارب في نهر تحت أزهار الكرز المتفتحة في يوكوهاما، قرب طوكيو، اليابان.

© Getty Images / Lisa Maree Williams

صورة لدورة تدريبية حول فن تقديم الشاي الأخضر في طوكيو، اليابان.

صورة لدورة تدريبية حول فن تقديم الشاي الأخضر في طوكيو، اليابان. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Lisa Maree Williams

صورة لدورة تدريبية حول فن تقديم الشاي الأخضر في طوكيو، اليابان.

© Getty Images / Universal Images Group/Education Images/Petr Svarc

رجل يحضّر "شاي ماسالا" في كشك شعبي في ماهاباليبورام، الهند.

رجل يحضّر &quot;شاي ماسالا&quot; في كشك شعبي في ماهاباليبورام، الهند. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Universal Images Group/Education Images/Petr Svarc

رجل يحضّر "شاي ماسالا" في كشك شعبي في ماهاباليبورام، الهند.

© Getty Images / Hulton Archive/Three Lions

امرأة تحضر إبريق الشاي في كلكتا، الهند.

امرأة تحضر إبريق الشاي في كلكتا، الهند. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Hulton Archive/Three Lions

امرأة تحضر إبريق الشاي في كلكتا، الهند.

© Getty Images / VCG/ Hao Qunying

طلاب يشاركون في حصة لتعلم مهارات صنع الشاي في مدرسة ابتدائية بمناسبة اليوم العالمي للشاي في هاندان، الصين.

طلاب يشاركون في حصة لتعلم مهارات صنع الشاي في مدرسة ابتدائية بمناسبة اليوم العالمي للشاي في هاندان، الصين. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / VCG/ Hao Qunying

طلاب يشاركون في حصة لتعلم مهارات صنع الشاي في مدرسة ابتدائية بمناسبة اليوم العالمي للشاي في هاندان، الصين.

© Getty Images / Gamma-Rapho/Herve Bruhat

حفل للشاي بمناسبة تعيين شي يونغ شو، القس الجديد لمعابد إيمي، في جبل إيمي بمقاطعة سيتشوان، الصين.

حفل للشاي بمناسبة تعيين شي يونغ شو، القس الجديد لمعابد إيمي، في جبل إيمي بمقاطعة سيتشوان، الصين. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Gamma-Rapho/Herve Bruhat

حفل للشاي بمناسبة تعيين شي يونغ شو، القس الجديد لمعابد إيمي، في جبل إيمي بمقاطعة سيتشوان، الصين.

© Getty Images / Universal Images Group/Design Pics Editorial/ Ian Cumming

نادلة تسكب شاي النعناع المغربي في كوب من ارتفاع عالٍ، في فندق دار الأحلام، الغرب.

نادلة تسكب شاي النعناع المغربي في كوب من ارتفاع عالٍ، في فندق دار الأحلام، الغرب. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Universal Images Group/Design Pics Editorial/ Ian Cumming

نادلة تسكب شاي النعناع المغربي في كوب من ارتفاع عالٍ، في فندق دار الأحلام، الغرب.

© Getty Images / Gamma-Keystone/Keystone-France

صورة قديمة لحفل شاي النعناع المغربي عام 1936 في المغرب.

صورة قديمة لحفل شاي النعناع المغربي عام 1936 في المغرب. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Gamma-Keystone/Keystone-France

صورة قديمة لحفل شاي النعناع المغربي عام 1936 في المغرب.

© Getty Images / China Photos

مجموعة دينية من البوذيين تحتسي شاي الزبدة، أثناء حضورهم عرضًا لرقصة دينية في دير تاشيلهونبو في التبت، الصين.

مجموعة دينية من البوذيين تحتسي شاي الزبدة، أثناء حضورهم عرضًا لرقصة دينية في دير تاشيلهونبو في التبت، الصين. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / China Photos

مجموعة دينية من البوذيين تحتسي شاي الزبدة، أثناء حضورهم عرضًا لرقصة دينية في دير تاشيلهونبو في التبت، الصين.

© AP Photo

فلاحون تبتيون يحضّرون التسامبا، بإضافة قطعة من الزبدة وحفنة من دقيق الشعير المحمص إلى وعاء من الشاي.

فلاحون تبتيون يحضّرون التسامبا، بإضافة قطعة من الزبدة وحفنة من دقيق الشعير المحمص إلى وعاء من الشاي. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo

فلاحون تبتيون يحضّرون التسامبا، بإضافة قطعة من الزبدة وحفنة من دقيق الشعير المحمص إلى وعاء من الشاي.

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