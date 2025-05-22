https://sarabic.ae/20250522/أطرف-الصور-لهذا-الأسبوع--1100851513.html
أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
رصد فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" أطرف الصور لهذا الأسبوع حول العالم، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 22.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-22T12:58+0000
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صور
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фото, صور
أطرف الصور لهذا الأسبوع
رصد فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" أطرف الصور لهذا الأسبوع حول العالم، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© AP Photo / Natacha Pisarenko
الممثلة الأمريكية، إيما ستون، تتفادى نحلة أثناء التقاط صورة مع الممثل خواكين فينيكس، من اليسار، والمخرج آري أستر
الممثلة الأمريكية، إيما ستون، تتفادى نحلة أثناء التقاط صورة مع الممثل خواكين فينيكس، من اليسار، والمخرج آري أستر
© Getty Images / Anadolu/Didem Mente
طيور النورس تظهر على طول ضفاف نهر تيجو وفي أجزاء مختلفة من مدينة لشبونة في البرتغال
طيور النورس تظهر على طول ضفاف نهر تيجو وفي أجزاء مختلفة من مدينة لشبونة في البرتغال
© Getty Images / Jesus Vargas
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (يسار) مع السيدة الأولى سيليا فلوريس (يمين)، والطفلة، مايكيليس إسبينوزا برنال، البالغة من العمر عامين، بعد أن سلمتها السلطات الأمريكية إلى فنزويلا، عقب احتجازها لفترة إثر ترحيل والديها بشكل منفصل
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (يسار) مع السيدة الأولى سيليا فلوريس (يمين)، والطفلة، مايكيليس إسبينوزا برنال، البالغة من العمر عامين، بعد أن سلمتها السلطات الأمريكية إلى فنزويلا، عقب احتجازها لفترة إثر ترحيل والديها بشكل منفصل
© AP Photo / Martin Meissner
الموسيقي، غابري بونتي، من سان مارينو يؤدي أغنية "Tutta L'Italia" خلال بروفة الحفل النهائي الكبير لمسابقة الأغنية الأوروبية التاسعة والستين، في بازل في سويسرا
الموسيقي، غابري بونتي، من سان مارينو يؤدي أغنية "Tutta L'Italia" خلال بروفة الحفل النهائي الكبير لمسابقة الأغنية الأوروبية التاسعة والستين، في بازل في سويسرا
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth البستاني البريطاني، مونتي دون، يصافح كلبه في معرض تشيلسي للزهور التابع للجمعية الملكية للبستنة في لندن
البستاني البريطاني، مونتي دون، يصافح كلبه في معرض تشيلسي للزهور التابع للجمعية الملكية للبستنة في لندن
© Getty Images / James Manning - PA Images
رجل يلتقط صورةً لأشخاص يرتدون زي الفطر في معرض تشيلسي للزهور التابع للجمعية الملكية للبستنة في مستشفى تشيلسي الملكي في لندن
رجل يلتقط صورةً لأشخاص يرتدون زي الفطر في معرض تشيلسي للزهور التابع للجمعية الملكية للبستنة في مستشفى تشيلسي الملكي في لندن
© AP Photo / Natacha Pisarenko المخرج رافائيل كينار (يسار الصورة)، ورجل يرتدي زي طائر، والمخرج هوغو ديفيد (يمين الصورة) يقفان أمام المصورين في مهرجان كان السينمائي الدولي الثامن والسبعين.
المخرج رافائيل كينار (يسار الصورة)، ورجل يرتدي زي طائر، والمخرج هوغو ديفيد (يمين الصورة) يقفان أمام المصورين في مهرجان كان السينمائي الدولي الثامن والسبعين.
© Getty Images / Los Angeles Times/Carlin Stiehl راكبو الدراجات النارية يركبون على طول شارع بيكو في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية
راكبو الدراجات النارية يركبون على طول شارع بيكو في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية
© Sputnik . Danilo Biryukov / الانتقال إلى بنك الصور
حاكم إقليم خاباروفسك دميتري ديميشين (يمين الصورة) والقنصل العام الصيني في خاباروفسك، جيانغ شياويانغ، يشاركان في المنتدى الروسي الصيني في خاباروفسك
حاكم إقليم خاباروفسك دميتري ديميشين (يمين الصورة) والقنصل العام الصيني في خاباروفسك، جيانغ شياويانغ، يشاركان في المنتدى الروسي الصيني في خاباروفسك
© Getty Images / Amir Levy
عامل يفرغ شاحنة تحمل مساعدات إنسانية قبل دخولها قطاع غزة
عامل يفرغ شاحنة تحمل مساعدات إنسانية قبل دخولها قطاع غزة