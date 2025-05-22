أطرف الصور لهذا الأسبوع

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الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (يسار) مع السيدة الأولى سيليا فلوريس (يمين)، والطفلة، مايكيليس إسبينوزا برنال، البالغة من العمر عامين، بعد أن سلمتها السلطات الأمريكية إلى فنزويلا، عقب احتجازها لفترة إثر ترحيل والديها بشكل منفصل