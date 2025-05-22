أطرف الصور لهذا الأسبوع

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
08:37 GMT
23 د
من الملعب
برشلونة بطلا لاسبانيا ومبابي هدّافا للدوري في موسمه الأول مع ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
ما هي أهمية مناورات "الأسد الإفريقي 2025" في المغرب؟
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما مدى جدية التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب حربها على غزة
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
تأثير التوترات التجارية على اقتصاد أوروبا
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تغير موقفها وسوريا على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:31 GMT
20 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
هل تنجح زيارة رامافوزا لواشنطن في تهدئة التوتر بين جنوب افريقيا و الولايات المتحدة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
16:03 GMT
56 د
حصاد الأسبوع
المواجهة الروسية الأوروبية بين الحقيقة والخدعة.. يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد إدانات لإطلاق نار على دبلوماسيين غربيين في الضفة: هل تتسع دائرة الضغط الدولي على إسرائيل؟
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
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https://sarabic.ae/20250522/أطرف-الصور-لهذا-الأسبوع--1100851513.html
أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
رصد فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" أطرف الصور لهذا الأسبوع حول العالم، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 22.05.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

أطرف الصور لهذا الأسبوع

12:58 GMT 22.05.2025
تابعنا عبر
رصد فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" أطرف الصور لهذا الأسبوع حول العالم، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© AP Photo / Natacha Pisarenko

الممثلة الأمريكية، إيما ستون، تتفادى نحلة أثناء التقاط صورة مع الممثل خواكين فينيكس، من اليسار، والمخرج آري أستر

الممثلة الأمريكية، إيما ستون، تتفادى نحلة أثناء التقاط صورة مع الممثل خواكين فينيكس، من اليسار، والمخرج آري أستر - سبوتنيك عربي
1/10
© AP Photo / Natacha Pisarenko

الممثلة الأمريكية، إيما ستون، تتفادى نحلة أثناء التقاط صورة مع الممثل خواكين فينيكس، من اليسار، والمخرج آري أستر

© Getty Images / Anadolu/Didem Mente

طيور النورس تظهر على طول ضفاف نهر تيجو وفي أجزاء مختلفة من مدينة لشبونة في البرتغال

طيور النورس تظهر على طول ضفاف نهر تيجو وفي أجزاء مختلفة من مدينة لشبونة في البرتغال - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Didem Mente

طيور النورس تظهر على طول ضفاف نهر تيجو وفي أجزاء مختلفة من مدينة لشبونة في البرتغال

© Getty Images / Jesus Vargas

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (يسار) مع السيدة الأولى سيليا فلوريس (يمين)، والطفلة، مايكيليس إسبينوزا برنال، البالغة من العمر عامين، بعد أن سلمتها السلطات الأمريكية إلى فنزويلا، عقب احتجازها لفترة إثر ترحيل والديها بشكل منفصل

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (يسار) مع السيدة الأولى سيليا فلوريس (يمين)، والطفلة، مايكيليس إسبينوزا برنال، البالغة من العمر عامين، بعد أن سلمتها السلطات الأمريكية إلى فنزويلا، عقب احتجازها لفترة إثر ترحيل والديها بشكل منفصل - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Jesus Vargas

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (يسار) مع السيدة الأولى سيليا فلوريس (يمين)، والطفلة، مايكيليس إسبينوزا برنال، البالغة من العمر عامين، بعد أن سلمتها السلطات الأمريكية إلى فنزويلا، عقب احتجازها لفترة إثر ترحيل والديها بشكل منفصل

© AP Photo / Martin Meissner

الموسيقي، غابري بونتي، من سان مارينو يؤدي أغنية "Tutta L'Italia" خلال بروفة الحفل النهائي الكبير لمسابقة الأغنية الأوروبية التاسعة والستين، في بازل في سويسرا

الموسيقي، غابري بونتي، من سان مارينو يؤدي أغنية &quot;Tutta L&#x27;Italia&quot; خلال بروفة الحفل النهائي الكبير لمسابقة الأغنية الأوروبية التاسعة والستين، في بازل في سويسرا - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Martin Meissner

الموسيقي، غابري بونتي، من سان مارينو يؤدي أغنية "Tutta L'Italia" خلال بروفة الحفل النهائي الكبير لمسابقة الأغنية الأوروبية التاسعة والستين، في بازل في سويسرا

© AP Photo / Kirsty Wigglesworthالبستاني البريطاني، مونتي دون، يصافح كلبه في معرض تشيلسي للزهور التابع للجمعية الملكية للبستنة في لندن
البستاني البريطاني، مونتي دون، يصافح كلبه في معرض تشيلسي للزهور التابع للجمعية الملكية للبستنة في لندن - سبوتنيك عربي
5/10
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
البستاني البريطاني، مونتي دون، يصافح كلبه في معرض تشيلسي للزهور التابع للجمعية الملكية للبستنة في لندن
© Getty Images / James Manning - PA Images

رجل يلتقط صورةً لأشخاص يرتدون زي الفطر في معرض تشيلسي للزهور التابع للجمعية الملكية للبستنة في مستشفى تشيلسي الملكي في لندن

رجل يلتقط صورةً لأشخاص يرتدون زي الفطر في معرض تشيلسي للزهور التابع للجمعية الملكية للبستنة في مستشفى تشيلسي الملكي في لندن - سبوتنيك عربي
6/10
© Getty Images / James Manning - PA Images

رجل يلتقط صورةً لأشخاص يرتدون زي الفطر في معرض تشيلسي للزهور التابع للجمعية الملكية للبستنة في مستشفى تشيلسي الملكي في لندن

© AP Photo / Natacha Pisarenkoالمخرج رافائيل كينار (يسار الصورة)، ورجل يرتدي زي طائر، والمخرج هوغو ديفيد (يمين الصورة) يقفان أمام المصورين في مهرجان كان السينمائي الدولي الثامن والسبعين.
المخرج رافائيل كينار (يسار الصورة)، ورجل يرتدي زي طائر، والمخرج هوغو ديفيد (يمين الصورة) يقفان أمام المصورين في مهرجان كان السينمائي الدولي الثامن والسبعين. - سبوتنيك عربي
7/10
© AP Photo / Natacha Pisarenko
المخرج رافائيل كينار (يسار الصورة)، ورجل يرتدي زي طائر، والمخرج هوغو ديفيد (يمين الصورة) يقفان أمام المصورين في مهرجان كان السينمائي الدولي الثامن والسبعين.
© Getty Images / Los Angeles Times/Carlin Stiehlراكبو الدراجات النارية يركبون على طول شارع بيكو في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية
راكبو الدراجات النارية يركبون على طول شارع بيكو في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Los Angeles Times/Carlin Stiehl
راكبو الدراجات النارية يركبون على طول شارع بيكو في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية
© Sputnik . Danilo Biryukov / الانتقال إلى بنك الصور

حاكم إقليم خاباروفسك دميتري ديميشين (يمين الصورة) والقنصل العام الصيني في خاباروفسك، جيانغ شياويانغ، يشاركان في المنتدى الروسي الصيني في خاباروفسك

حاكم إقليم خاباروفسك دميتري ديميشين (يمين الصورة) والقنصل العام الصيني في خاباروفسك، جيانغ شياويانغ، يشاركان في المنتدى الروسي الصيني في خاباروفسك - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Danilo Biryukov
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حاكم إقليم خاباروفسك دميتري ديميشين (يمين الصورة) والقنصل العام الصيني في خاباروفسك، جيانغ شياويانغ، يشاركان في المنتدى الروسي الصيني في خاباروفسك

© Getty Images / Amir Levy

عامل يفرغ شاحنة تحمل مساعدات إنسانية قبل دخولها قطاع غزة

عامل يفرغ شاحنة تحمل مساعدات إنسانية قبل دخولها قطاع غزة - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Amir Levy

عامل يفرغ شاحنة تحمل مساعدات إنسانية قبل دخولها قطاع غزة

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