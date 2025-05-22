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ما هي أهمية مناورات "الأسد الإفريقي 2025" في المغرب؟
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ما مدى جدية التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب حربها على غزة
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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الجيش الإسرائيلي: قصفنا موقعا عسكريا لـ"حزب الله" في لبنان
الجيش الإسرائيلي: قصفنا موقعا عسكريا لـ"حزب الله" في لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن شنه غارة جوية استهدفت موقعا عسكريا في سهل البقاع بلبنان، يحتوي على منصات لإطلاق صواريخ وأسلحة، بعد رصد نشاط لعناصر من... 22.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-22T17:52+0000
2025-05-22T17:52+0000
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وأضاف في بيان له أنه استهدف بنية تحتية ومنصات صواريخ تابعة للحزب في جنوب لبنان.واعتبر الجيش الإسرائيلي أن وجود الأسلحة ونشاط "حزب الله" في تلك المناطق يُعد خرقا واضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.وأكد أن العمليات العسكرية ستستمر لإزالة أي تهديد ومنع "حزب الله" من ترسيخ وجوده قرب الحدود.وتهاجم إسرائيل بصورة متكررة أهدافها في جنوب لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أنهى المواجهة مع "حزب الله" اللبناني التي اندلعت في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوبي لبنان، إلا أنه أكد أن القوات الإسرائيلية ستبقى في "منطقة عازلة" في لبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال".
https://sarabic.ae/20250522/الجيش-الإسرائيلي-يصدر-تحذيرا-لإخلاء-أحد-المباني-جنوبي-لبنان-تمهيدا-لقصف-المنطقة-1100868790.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, لبنان, أخبار حزب الله, العالم
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, لبنان, أخبار حزب الله, العالم

الجيش الإسرائيلي: قصفنا موقعا عسكريا لـ"حزب الله" في لبنان

17:52 GMT 22.05.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayالجيش الإسرائيلي يهاجم موقعًا لحزب الله اللبناني في منطقة جبل البوفور جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي يهاجم موقعًا لحزب الله اللبناني في منطقة جبل البوفور جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن شنه غارة جوية استهدفت موقعا عسكريا في سهل البقاع بلبنان، يحتوي على منصات لإطلاق صواريخ وأسلحة، بعد رصد نشاط لعناصر من "حزب الله" اللبناني في المنطقة.
وأضاف في بيان له أنه استهدف بنية تحتية ومنصات صواريخ تابعة للحزب في جنوب لبنان.
واعتبر الجيش الإسرائيلي أن وجود الأسلحة ونشاط "حزب الله" في تلك المناطق يُعد خرقا واضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.
وأكد أن العمليات العسكرية ستستمر لإزالة أي تهديد ومنع "حزب الله" من ترسيخ وجوده قرب الحدود.
وتهاجم إسرائيل بصورة متكررة أهدافها في جنوب لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أنهى المواجهة مع "حزب الله" اللبناني التي اندلعت في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
الطيران الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2025
الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا لإخلاء أحد المباني جنوبي لبنان تمهيدا لقصف المنطقة
16:42 GMT
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوبي لبنان، إلا أنه أكد أن القوات الإسرائيلية ستبقى في "منطقة عازلة" في لبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال".
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