https://sarabic.ae/20250522/الجيش-الإسرائيلي-قصفنا-موقعا-عسكريا-لـحزب-الله-في-لبنان-1100870007.html
الجيش الإسرائيلي: قصفنا موقعا عسكريا لـ"حزب الله" في لبنان
الجيش الإسرائيلي: قصفنا موقعا عسكريا لـ"حزب الله" في لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن شنه غارة جوية استهدفت موقعا عسكريا في سهل البقاع بلبنان، يحتوي على منصات لإطلاق صواريخ وأسلحة، بعد رصد نشاط لعناصر من... 22.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-22T17:52+0000
2025-05-22T17:52+0000
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وأضاف في بيان له أنه استهدف بنية تحتية ومنصات صواريخ تابعة للحزب في جنوب لبنان.واعتبر الجيش الإسرائيلي أن وجود الأسلحة ونشاط "حزب الله" في تلك المناطق يُعد خرقا واضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.وأكد أن العمليات العسكرية ستستمر لإزالة أي تهديد ومنع "حزب الله" من ترسيخ وجوده قرب الحدود.وتهاجم إسرائيل بصورة متكررة أهدافها في جنوب لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أنهى المواجهة مع "حزب الله" اللبناني التي اندلعت في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوبي لبنان، إلا أنه أكد أن القوات الإسرائيلية ستبقى في "منطقة عازلة" في لبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال".
https://sarabic.ae/20250522/الجيش-الإسرائيلي-يصدر-تحذيرا-لإخلاء-أحد-المباني-جنوبي-لبنان-تمهيدا-لقصف-المنطقة-1100868790.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, لبنان, أخبار حزب الله, العالم
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, لبنان, أخبار حزب الله, العالم
الجيش الإسرائيلي: قصفنا موقعا عسكريا لـ"حزب الله" في لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن شنه غارة جوية استهدفت موقعا عسكريا في سهل البقاع بلبنان، يحتوي على منصات لإطلاق صواريخ وأسلحة، بعد رصد نشاط لعناصر من "حزب الله" اللبناني في المنطقة.
وأضاف في بيان له أنه استهدف بنية تحتية ومنصات صواريخ تابعة للحزب في جنوب لبنان.
واعتبر الجيش الإسرائيلي أن وجود الأسلحة ونشاط "حزب الله" في تلك المناطق يُعد خرقا واضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.
وأكد أن العمليات العسكرية ستستمر لإزالة أي تهديد ومنع "حزب الله" من ترسيخ وجوده قرب الحدود.
وتهاجم إسرائيل بصورة متكررة أهدافها في جنوب لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أنهى المواجهة مع "حزب الله" اللبناني التي اندلعت في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوبي لبنان
، إلا أنه أكد أن القوات الإسرائيلية ستبقى في "منطقة عازلة" في لبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال".