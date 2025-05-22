https://sarabic.ae/20250522/بالأرقام-أكبر-10-دول-تمتلك-أساطيل-دبابات-في-2025-1100855998.html
بالأرقام... أكبر 10 دول تمتلك أساطيل دبابات في 2025
بالأرقام... أكبر 10 دول تمتلك أساطيل دبابات في 2025
سبوتنيك عربي
احتلت الصين المرتبة الأولى عالميا بأضخم أسطول دبابات وجاءت روسيا في المرتبة الثانية، بينما حلت واشنطن في المرتبة الثالثة. 22.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-22T13:18+0000
2025-05-22T13:18+0000
2025-05-22T13:18+0000
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وجاءت مصر في المرتبة الـ 6 عالميا والأولى عربيا بين أضخم أساطيل الدبابات، بينما جاءت السعودية في المرتبة الـ 20 عالميا والـ 6 عربيا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي".
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انفوجرافيك, инфографика
بالأرقام... أكبر 10 دول تمتلك أساطيل دبابات في 2025
احتلت الصين المرتبة الأولى عالميا بأضخم أسطول دبابات وجاءت روسيا في المرتبة الثانية، بينما حلت واشنطن في المرتبة الثالثة.
وجاءت مصر في المرتبة الـ 6 عالميا والأولى عربيا بين أضخم أساطيل الدبابات، بينما جاءت السعودية في المرتبة الـ 20 عالميا والـ 6 عربيا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي".