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بوتين يمنح لافروف أرفع وسام في روسيا... فيديو
بوتين يمنح لافروف أرفع وسام في روسيا... فيديو
سبوتنيك عربي
قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بمنح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وسام القديس أندرو الأول، وهو أرفع وسام في روسيا. 22.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-22T12:11+0000
2025-05-22T12:11+0000
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وقال بوتين خلال حفل تقديم أعلى جوائز الدولة في روسيا في قاعة كاترين في الكرملين: إن "موهبة ومعرفة وخبرة وذكاء كبير الدبلوماسيين الروس، سيرغي لافروف، أكسبته احترامًا غير مشروط في بلدنا وفي جميع أنحاء العالم، سواء بين الأصدقاء، أو بين من يُسمون خصومًا جيوسياسيين".وفي شهر مارس/آذار، وقع الرئيس مرسوماً يمنح لافروف، وسام القديس أندرو الأول لخدماته المتميزة للوطن، ومساهمته الكبيرة في تطوير وتنفيذ السياسة الخارجية لروسيا، والعديد من سنوات النشاط الحكومي المثمر.
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بوتين يمنح لافروف أرفع وسام في روسيا... فيديو
12:11 GMT 22.05.2025 (تم التحديث: 12:24 GMT 22.05.2025)
قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بمنح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وسام القديس أندرو الأول، وهو أرفع وسام في روسيا.
وقال بوتين خلال حفل تقديم أعلى جوائز الدولة في روسيا في قاعة كاترين في الكرملين: إن "موهبة ومعرفة وخبرة وذكاء كبير الدبلوماسيين الروس، سيرغي لافروف، أكسبته احترامًا غير مشروط في بلدنا وفي جميع أنحاء العالم، سواء بين الأصدقاء، أو بين من يُسمون خصومًا جيوسياسيين".
وفي شهر مارس/آذار، وقع الرئيس مرسوماً يمنح لافروف، وسام القديس أندرو الأول لخدماته المتميزة للوطن، ومساهمته الكبيرة في تطوير وتنفيذ السياسة الخارجية لروسيا، والعديد من سنوات النشاط الحكومي المثمر.