https://sarabic.ae/20250522/حجب-منصة-إكس-في-دولة-أفريقية-بعد-نشر-خبر-عن-وفاة-رئيسة-البلاد-1100862272.html
حجب منصة "إكس" في دولة أفريقية بعد نشر خبر عن وفاة رئيسة البلاد
حجب منصة "إكس" في دولة أفريقية بعد نشر خبر عن وفاة رئيسة البلاد
سبوتنيك عربي
يعرض أحد الحسابات الرسمية التابعة للسلطات التنزانية لاختراق إلكتروني مكن المخترقين من نشر خبر كاذب يفيد بوفاة رئيسة البلاد سامية سولوهو. 22.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-22T15:06+0000
2025-05-22T15:06+0000
2025-05-22T15:06+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أفريقيا
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/16/1100862557_0:0:948:533_1920x0_80_0_0_924830b8eaa4a500274436e499266fc8.jpg
وعقب الهجوم الإلكتروني، قررت السلطات في تنزانيا، أمس الأربعاء، حجب منصة "إكس"، حسب تقارير إعلامية، أفادت بأن الحساب الذي تعرض للاختراق هو حساب رسمي تابع للشرطة التنزانية.وتسبب هذا الحدث في حالة من الجدل داخل البلاد وخارجها، خاصة في ظل توترات سياسية داخلية واتهامات من المعارضة للحكومة باتباع أساليب قمعية، كما كان يحدث في عهد الرئيس السابق جون ماغوفولي.كما جاء ذلك عقب اختفاء صحفية أوغندية وناشط في مجال حقوق الإنسان، يوم الاثنين الماضي، أثناء حضورهما جلسة استماع لقائد المعارضة توندو ليسو في تنزانيا.وكانت رئيسة البلاد قد أمر السلطات بمنع الناشطين الأجانب الذين يمكن أن يكون لهم دور في زعزعة استقرار البلاد.وأكد وزير الإعلام التنزاني جيري ويليام سيلا، اختراق حساب آخر وهو حساب الهيئة الضريبية عبر موقع يوتيوب، مشيرا إلى أن سبب حدوث الاختراق الإلكتروني هو ضعف الإجراءات الأمنية المتبعة، لكنه أوضح أنه تم استعادة تلك الحسابات.
https://sarabic.ae/20240310/وفاة-9-أشخاص-وتسمم-العشرات-نتيجة-تناول-لحوم-السلاحف-في-تنزانيا-1086838244.html
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/16/1100862557_0:0:712:533_1920x0_80_0_0_fc19ff6583b0e9aafcf4169b276695c1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, أفريقيا, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أفريقيا, الأخبار
حجب منصة "إكس" في دولة أفريقية بعد نشر خبر عن وفاة رئيسة البلاد
يعرض أحد الحسابات الرسمية التابعة للسلطات التنزانية لاختراق إلكتروني مكن المخترقين من نشر خبر كاذب يفيد بوفاة رئيسة البلاد سامية سولوهو.
وعقب الهجوم الإلكتروني، قررت السلطات في تنزانيا
، أمس الأربعاء، حجب منصة "إكس"، حسب تقارير إعلامية، أفادت بأن الحساب الذي تعرض للاختراق هو حساب رسمي تابع للشرطة التنزانية.
وتسبب هذا الحدث في حالة من الجدل داخل البلاد وخارجها، خاصة في ظل توترات سياسية داخلية واتهامات من المعارضة للحكومة باتباع أساليب قمعية، كما كان يحدث في عهد الرئيس السابق جون ماغوفولي.
كما جاء ذلك عقب اختفاء صحفية أوغندية وناشط في مجال حقوق الإنسان
، يوم الاثنين الماضي، أثناء حضورهما جلسة استماع لقائد المعارضة توندو ليسو في تنزانيا.
وكانت رئيسة البلاد قد أمر السلطات بمنع الناشطين الأجانب الذين يمكن أن يكون لهم دور في زعزعة استقرار البلاد.
وأكد وزير الإعلام التنزاني جيري ويليام سيلا، اختراق حساب آخر وهو حساب الهيئة الضريبية عبر موقع يوتيوب، مشيرا إلى أن سبب حدوث الاختراق الإلكتروني هو ضعف الإجراءات الأمنية المتبعة، لكنه أوضح أنه تم استعادة تلك الحسابات.