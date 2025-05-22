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https://sarabic.ae/20250522/حجب-منصة-إكس-في-دولة-أفريقية-بعد-نشر-خبر-عن-وفاة-رئيسة-البلاد-1100862272.html
حجب منصة "إكس" في دولة أفريقية بعد نشر خبر عن وفاة رئيسة البلاد
حجب منصة "إكس" في دولة أفريقية بعد نشر خبر عن وفاة رئيسة البلاد
سبوتنيك عربي
يعرض أحد الحسابات الرسمية التابعة للسلطات التنزانية لاختراق إلكتروني مكن المخترقين من نشر خبر كاذب يفيد بوفاة رئيسة البلاد سامية سولوهو. 22.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-22T15:06+0000
2025-05-22T15:06+0000
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وعقب الهجوم الإلكتروني، قررت السلطات في تنزانيا، أمس الأربعاء، حجب منصة "إكس"، حسب تقارير إعلامية، أفادت بأن الحساب الذي تعرض للاختراق هو حساب رسمي تابع للشرطة التنزانية.وتسبب هذا الحدث في حالة من الجدل داخل البلاد وخارجها، خاصة في ظل توترات سياسية داخلية واتهامات من المعارضة للحكومة باتباع أساليب قمعية، كما كان يحدث في عهد الرئيس السابق جون ماغوفولي.كما جاء ذلك عقب اختفاء صحفية أوغندية وناشط في مجال حقوق الإنسان، يوم الاثنين الماضي، أثناء حضورهما جلسة استماع لقائد المعارضة توندو ليسو في تنزانيا.وكانت رئيسة البلاد قد أمر السلطات بمنع الناشطين الأجانب الذين يمكن أن يكون لهم دور في زعزعة استقرار البلاد.وأكد وزير الإعلام التنزاني جيري ويليام سيلا، اختراق حساب آخر وهو حساب الهيئة الضريبية عبر موقع يوتيوب، مشيرا إلى أن سبب حدوث الاختراق الإلكتروني هو ضعف الإجراءات الأمنية المتبعة، لكنه أوضح أنه تم استعادة تلك الحسابات.
https://sarabic.ae/20240310/وفاة-9-أشخاص-وتسمم-العشرات-نتيجة-تناول-لحوم-السلاحف-في-تنزانيا-1086838244.html
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حجب منصة "إكس" في دولة أفريقية بعد نشر خبر عن وفاة رئيسة البلاد

15:06 GMT 22.05.2025
© Getty Images / VCG / Contributorرئيسة تنزانيا سامية سولوهو
رئيسة تنزانيا سامية سولوهو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2025
© Getty Images / VCG / Contributor
تابعنا عبر
يعرض أحد الحسابات الرسمية التابعة للسلطات التنزانية لاختراق إلكتروني مكن المخترقين من نشر خبر كاذب يفيد بوفاة رئيسة البلاد سامية سولوهو.
وعقب الهجوم الإلكتروني، قررت السلطات في تنزانيا، أمس الأربعاء، حجب منصة "إكس"، حسب تقارير إعلامية، أفادت بأن الحساب الذي تعرض للاختراق هو حساب رسمي تابع للشرطة التنزانية.
إطلاق سلاحف بحرية صغيرة في البحر أثناء غروب الشمس على شاطئ لهوكنغا في مقاطعة آتشيه، إندونيسيا في 25 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2024
وفاة 9 أشخاص وتسمم العشرات نتيجة تناول لحوم السلاحف في تنزانيا
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وتسبب هذا الحدث في حالة من الجدل داخل البلاد وخارجها، خاصة في ظل توترات سياسية داخلية واتهامات من المعارضة للحكومة باتباع أساليب قمعية، كما كان يحدث في عهد الرئيس السابق جون ماغوفولي.
كما جاء ذلك عقب اختفاء صحفية أوغندية وناشط في مجال حقوق الإنسان، يوم الاثنين الماضي، أثناء حضورهما جلسة استماع لقائد المعارضة توندو ليسو في تنزانيا.
وكانت رئيسة البلاد قد أمر السلطات بمنع الناشطين الأجانب الذين يمكن أن يكون لهم دور في زعزعة استقرار البلاد.
وأكد وزير الإعلام التنزاني جيري ويليام سيلا، اختراق حساب آخر وهو حساب الهيئة الضريبية عبر موقع يوتيوب، مشيرا إلى أن سبب حدوث الاختراق الإلكتروني هو ضعف الإجراءات الأمنية المتبعة، لكنه أوضح أنه تم استعادة تلك الحسابات.
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